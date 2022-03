MIÉRCOLES 2 DE MARZO

CICLO DE CINE ARQUEOLÓGICO. Museo de Zamora, 19.30 horas. Premio Especial del Público: “El reino suevo de Galicia”, dirigido por Simón Casal de Miguel. España, 2020. (Duración 62')

PRESENTACIÓN LITERARIA. Museo Etnográfico, 19.30 horas. Presentación del libro "Cerezas en el escondite" de Tomás Sánchez Santiago.

ENTIERRO DE LA SARDINA CARNAVAL. 20.30 HORAS: Entierro de la sardina. Recorrido: Santa Clara, Plaza Santiago, San Torcuato, Sagasta y Plaza Mayor, donde se procederá la quema de la sardina. Grupos de teatro Juan del Enzina, Atrezzo, Natus y Fantasía.

JUEVES 3 DE MARZO

CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Teatro Ramos Carrión, a las 19.00 horas. Concierto Solidario de Invierno de Música Militar.

EXPOSICIÓN MASCARADAS. Museo Etnográfico. 50 años de Los Carochos de Riofrío. Inauguración a las 11 horas.

VIERNES 4 DE MARZO

BEBÉS. Biblioteca Pública del Estado, de 12.00 a 13.00 horas. Bebebiblio, por Judynski Cuenta y Crea. Pensada para familias con bebés de 8 meses a 3 años, la Bebebiblio es un espacio semanal de descubrimiento del mundo a través de la palabra hablada, cantada y representada en imágenes para los más pequeños. Sala polivalente. Inscripciones para el mes de marzo a partir del lunes 21 de febrero en el mostrador de la Sección Infantil y Juvenil. Tendrán preferencia las familias que no hayan participado en febrero.

CURSO. Biblioteca Pública del Estado, de 17.00 a 20.00 horas. Curso de caligrafía, por Federico Osorio. La caligrafía se basa en trazos con tinta que expresan sonidos, palabras e ideas profundas. Es una experiencia sumamente práctica y formativa con la que, además, de mejorar la grafía habitual, aumenta la capacidad de atención, la coordinación óculo-manual y la motricidad fina. En un plano más profundo, favorece la conexión con uno mismo mediante la atención plena, y fomenta la creatividad. Público adulto. Inscripciones en el mostrador de recepción.

DANZA. Teatro Principal, 20.30 horas. Actuación de danza 'Tempus Fugit' de la compañía LaMov. Entradas: entre 6 y 12 euros.

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión de Zamora, 21.00 horas. Actuación de la gira 'Monstruos' de la banda zamorana Markfeel. Rock de autor, electrónica, indie y canción de autor en un show inmersivo de aspecto visual y colaboraciones únicas. Entradas: 10 euros.

SÁBADO 5 DE MARZO

CURSO. Biblioteca Pública del Estado, de 10.30 a 13.30 horas. Curso de caligrafía, por Federico Osorio.

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión de Zamora, a las 20.00 horas. Concierto tributo a U2, Depeche Mode y The Cure, un espectáculo único con una puesta en escena, proyecciones y sonido creando una experiencia audiovisual impactante para el público. Sábado 5 de marzo de 2022. Entradas: 17 euros.

CONCIERTO. Teatro Principal, 20.30 horas. “As Catedrais silenciadas” (Músicas de Salitre 2020) es el tercer y más reciente trabajo con las Adufeiras de Salitre, un álbum que reflexiona sobre la despoblación, el abandono del rural y el peligro de perder la identidad y la cultura propia en una sociedad como la gallega.

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

CICLO DE CINE ARQUEOLÓGICO. Museo de Zamora, 19.30 horas. Gran Premio del Festival (ex aequo): "William Waldren, la huella del alquimista”, dirigida por Joan Bonet, España, 2021. (Duración 68’).

OBRA INFANTIL. Teatro Principal, 18.00 horas. Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque es una chica y no para de meterse en líos. Entradas: 3 euros.

JUEVES 10 DE MARZO

CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Paraninfo del Colegio Universitario, a las 19.30 horas. Rafael Navarro Valls” presentará su libro “De la Casa Blanca a la Santa Sede: entre el poder político y el espiritual”, donde el autor, presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, realiza un riguroso análisis de los recientes presidentes norteamericanos y los datos más relevantes de los últimos sucesores de san Pedro. Entrada libre.

CONCIERTO. Teatro Principal, 20.30 horas. Concierto suites de jazz Claude Bolling. Flauta Travesera: Fernando Barba. Piano: Sergio Diéguez. Percusión: Miguel Mateos. Entradas: A 10€ / B 8€ / C 6€ / D 3€

SÁBADO 12 DE MARZO

CONCIERTO PRESENTACIÓN. Teatro Ramos Carrión, 19.00 horas. El compositor toresano David Rivas presenta su nuevo CD “Perdónalos” junto a la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, un recopilatorio de su música para la Semana Santa. Entrada: 10 euros.

DOMINGO 13 DE MARZO

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 17.00 horas. VIII Certamen de Cornetas y Tambores Francisco Carricajo. Encuentro organizado por la Asociación Luz Penitente de Zamora y la participación de nuevas bandas. Entradas: 5 euros.

MARTES 15 DE MARZO

CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Paraninfo del Colegio Universitario, a las 19.30 horas. La periodista Nieves Herrero presentará en la capital “El joyero de la reina”, su última novela histórica, con la reina Victoria Eugenia de protagonista. Entrada libre.

JUEVES 17 DE MARZO

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 20.30 horas. Primitive Grooves + Paxariño en concierto con “Bubango”, un colorido festín de melodías, aromas y sabores como parte del Festival de Reciclaje Musical #Son de Raíz. Entradas: 10 euros.

SÁBADO 19 DE MARZO

MAGIA. Teatro Ramos Carrión, 18.00 horas. El Mago Sun, Premio Nacional de Magia, presenta 'Houdini, la magia de la TV', grandes números de ilusionismo y escapismo que conseguirá que volvamos a soñar con lo imposible. Entradas: 15 euros.

JUEVES 24 DE MARZO

CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Paraninfo del Colegio Universitario, a las 19.30 horas. Conferencia “Sociedad española, cuestión de valor y valores” a cargo de Manuel Bretón Romero, presidente de Cáritas Española, que estará acompañado por el obispo Fernando Valera y el delegado de Cáritas en Castilla y León y Zamora, Antonio Martín de Lera. Entrada libre.

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Revolver vuelve a la carretera con Apolo Tour, una gira en formato de trío con el principal objetivo del reencuentro con el público y volver a sentir la emoción de un concierto. Entrada: 30 euros.

VIERNES 25 DE MARZO

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Anier + Santa Salut, compositoras de hip hop y rap con más proyección del panorama nacional. Concierto como parte de los actos de la Segunda Edición del FHLIM Douro. Entradas: 17 euros.

SÁBADO 26 DE MARZO

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Hens, en concierto como parte de los actos de la Segunda Edición del FHLIM Douro de Zamora. La gran promesa del indie pop urbano cargado de energía y actitud, más descarado y autorreferencial. Entradas: 20 euros.

DOMINGO 27 DE MARZO

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 20.00 horas. Mayumana vuelve a España con "Currents", un espectáculo que reúne lo mejor de su trayectoria, ritmo, baile, luces, música y humor. Concierto parte de los actos de la Segunda Edición del FHLIM Douro que se celebra en Zamora. Entradas: 27 euros.

JUEVES 31 DE MARZO

CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Paraninfo del Colegio Universitario, a las 19.30 horas. La neurocientífica y doctora en Biomedicina Raquel Marín se acercará desde la Universidad de La Laguna hasta Zamora para presentar su libro “Alimenta el sueño para un cerebro sano”. Entrada libre.

EXPOSICIONES

“CARTELES DE CAMPAÑAS DE LA DGT”. Sala de exposiciones de la Alhóndiga. Carteles de más de 60 años de historia de la seguridad vial. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas. Hasta el 3 de marzo.

“BALTASAR LOBO INTELIGENCIA Y SENSIBILIDAD EN EL ARTE DE LA ABSTRACCIÓN". Colegio Medalla Milagrosa. Muestra itinerante sobre el escultor terracampino. De lunes a viernes, en horario lectivo. Hasta el 4 de marzo.

“CAMINO DEL DUERO”. Centro sociocultural Peromato. Muestra de creaciones en distintas técnicas sobre el Duero de Susana Vega. De lunes a sábado, de 09.00 a 20.00 horas. Hasta el 10 de marzo.

“TIERRA, AGUA, FUEGO”. Museo de Zamora. De martes a viernes de 19.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; y domingos de 12.00 a 14.00. Hasta el día 13 de marzo.

“PEDAGOGÍAS LIBERTARIAS”. Sede de CGT Zamora (Fray Toribio de Motolinia, 18). Muestra de 15 paneles sobre las pedagogías libertarias que se han desarrollo a lo largo de la historia. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 18 de marzo.

“ANTOLÓGICA”. Galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida. Muestra de d de Enrique Seco San Esteban. De lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas. Hasta el 12 de marzo.

“LA DIVINA COMEDIA EN EL ARTE”. Sala de exposiciones de la Encarnación. Muestra que repasa la influencia de la Comedia en el Arte en grandes artistas. De miércoles a domingo y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 17 de abril.

“DE LO ORAL A LO IMPRESO. PATRIMONIO INMATERIAL Y LITERATURA POPULAR ENTRE EUROPA Y AMÉRICA”. Espacio de la rampa del Museo Etnográfico de Castilla y León. Paneles centrados en la literatura de cordel de América y Europa. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 29 de mayo.

“LIBROS LITÚRGICOS ILUSTRADOS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE ZAMORA”. Museo Diocesano. Volúmenes del XVII y XVIII empleados hasta el concilio Vaticano II en la diócesis. De lunes a sábado, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. Hasta el 30 de junio.