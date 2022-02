La Zamora vaciada y sus problemas con la naturaleza

ANALICEMOS LO QUE ESTÁ OCURRIENDO:

• Un porcentaje alto de fincas particulares en las comarcas de Zamora pero en especial en las de Aliste, Sayago y Sanabria, han dejado de roturarse.

• La ganadería tradicional (ovejas, cabras, vacas, burros) ha disminuido o desaparecido por completo de muchos pueblos.

• La fauna relacionada con la ganadería ha desaparecido como son muchas aves y muchos insectos.

• Las praderas y campos comunales han dejado de pastarse.

• Los caminos tradicionales o de herradura, las veredas y senderos han dejado de transitarse y se han llenado de maleza.

• La materia prima de cocinas y calefacciones dejó de ser la leña, por tanto el monte ha crecido y se ha vuelto impenetrable.

• De las orillas de los ríos principales, arroyos o regatos y riberas se han apoderado las plantas invasoras, que no tienen enemigos, y acercarte a su cauce es tarea imposible.

• Las grandes aves como buitres y alimoches se han quedado sin alimento, pues la cabaña ganadera ha disminuido y al estar muy sana no se producen las bajas suficientes para alimentarse. Los nidos de alimoches en los arribes del Esla han pasado de diez a solamente dos en 50 años.

• La naturaleza que rodeaba los pueblos de la zona rural ha perdido el ruido de los arroyos, el canto de los pájaros, las siluetas de hombres y animales en praderas y tierras de labor. Y… ¿dónde están aquellas lagunas y riberas llenas de ranas, libélulas, renacuajos,…?

Es decir, ecológicamente el desarrollo de la vida en aquellas zonas rurales, a lo largo de las estaciones era modélico. Todo estaba controlado: plantas, hombres y animales vivían en una simbiosis o armonía que aún sin leyes, permitía que todo estuviera limpio y transitable.

La vida rural

La vida rural funcionaba sin normas aparentes: El agricultor roturaba, podaba y cortaba lo que iba bien a su parcela. El ganadero y animales domésticos controlaban arbustos como zarzas, jaras, juncos, brezos, escobas, piornos, barcegueras… La fauna doméstica pastaba praderas y montes. Los caminos, fuentes y abrevaderos se arreglaban comunalmente.

Aquellos tiempos, solamente han corrido dos generaciones, pasaron a mejor vida, y estamos en el presente.

¿A QUIÉN CORRESPONDE AHORA TENER LIMPIOS LOS MONTES, CAMINOS, VEREDAS, RÍOS Y RIBERAS QUE RODEAN LA ZAMORA VACIADA?

La respuesta es sencilla: a los organismos oficiales relacionados con el Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica, Ayuntamientos y por supuesto a sus funcionarios, especialmente con cargos de responsabilidad, y a los políticos elegidos democráticamente. Yo les digo que tienen la responsabilidad moral, legal y pecuniaria de solucionar los problemas antes mencionados y por supuesto patearlos para que los vean como están realmente.

Se acabaron las vacas gordas para todos ellos, es decir la tranquilidad de que me lo den hecho, pues hasta entonces el campo estaba impecable y en armonía con la Madre Naturaleza.

La naturaleza es imparable en su crecimiento, se adueña de todo sino se controla y lo hace a ritmos endiablados y no vale con limpiar este año y me olvido. No, hay que limpiar y controlar un año si y al siguiente, y al siguiente…

SOLUCIONES POSIBLES PARA LA NATURALEZA EN LA ZAMORA VACIADA:

La primera corresponde a aquellos a los que he mencionado anteriormente. Sin embargo, da la sensación como si el problema no fuera con ellos, siguen en sus despachos, calentitos en invierno y con aire acondicionado en verano, esperando el milagro de quien se lo solucionaba hace 50 años, y ya dijimos que habitantes y animales domésticos de las zonas rurales desaparecieron.

• La maquinaria hoy día es la solución, por tanto habrá que volver a roturar lo que antes estaba cultivado. Lo mismo que mancomunalmente hay camiones para recoger las basuras de las pueblos, podrán comprarse máquinas que roturen los 365 días del año. Estas máquinas, compradas mancomunalmente y con los conductores adecuados y con sus horarios de trabajo, dejarían los campos limpios, transitables y aptos para los lugareños y visitantes de paso, para que convivan con fauna y flora. Un dato, esas máquinas no costarían ni la cuarta parte de cualquier incendio de los varios que en cada verano tiene que apagar la Junta de Castilla y León.

• Las praderas comunales, como no hay cabaña ganadera que las pasten, pues la solución sería lo dicho anteriormente. Para la naturaleza lo ideal sería introducir esos animales domésticos que había antes, pero…

• Si las grandes aves, que nombramos antes, como buitres y alimoches no queremos que desaparezcan y no ataquen a la cabaña ganadera viva, pues habrá que crear áreas donde echarle de comer.

• El turismo de ciudad tiene hambre de naturaleza. En esta Zamora vaciada tenemos bellezas naturales a rabiar, pero hay que controlarlas, cuidarlas y ofrecérselas para que se acerquen.

Para finalizar, los ciudadanos tenemos el deber de exigir a las instituciones que los espacios naturales vuelvan a estar en armonía con los moradores, sean pocos o muchos.

En esta Zamora vaciada o despoblada, donde los pueblos se han quedado sin gente, sin niños y por tanto sin escuelas, sin médicos, sin tiendas, sin bares, sin bancos o cajas de ahorro, sin panaderías…La naturaleza sigue su ritmo imparable de crecimiento y ya está cercando los pueblos y si la administración no toma medidas los incendios que en años anteriores tuvieron cercados a varios pueblos como Fermoselle, Domez, Vegalatrave, Bermillo de Alba no se detendrán y arrasarán con sus viviendas.