[Continuación del Canto IX de La Odisea, traducido al sanabrés por Severino Alonso.]

Desiguida metí el estaca nel borrallu p’arroxarla y afoutéi a os mieus compañeiros pa que nengunu fuyera. Cuando el estaca d’olivu rellumbraba roxa, on sendo verde, quitéila del llume y vinionen os compañeiros, con un valor infundíu de lo alto. Collonen el estaca y fincónenla nel güellu del Cíclope y mientras you, erguíu, xirábala. Como cuando un home fura con un trépanu’l palu d’un barcu y outros lu mueven por debaxo con una correya dando vueltas, asina xirábamos a punta del estaca nel güellu del cíclope, correndo por eilla el sangre. Cuando se prendíu a pupila, el vafu del fuegu queimóule os párpalos y as ceillas. Igual que cuando un ferreiru funde n’augua fría una machada pa temprarla y produz una gran ruxideira, y esi ye’l poder del fierru, asina lu fizo nel sou güellu. Esberriacando llevantóuse y nosoutros escapemos chenos de miedu.

Entuences sacóu del güellu el estaca azafallada nel sangre y, relloucando, comenzóu a chamar a grandes voces a os outros cíclopes que vivían naquel llugar. Cuando os monstruos ouyonen aqueillos gritos fonen á cueva y preguntónenle:

—¿Por qué, oh Polifemo, gritas d’esa maneira na divina noite, espertándonos a todos? ¿Dalgún home, quiciás, está roubando as tuas ouveillas? ¿O te matan con engañu o fuerza?

Respondíu dende a cueva:

—¡Amigos, Naide me mata con engañu, non cona fuerza.

Y eillos contestonen:

—Entuences si naide t’ataca, al mellor ye que Zeus te mandóu una enfermedá y nun podemos ayudarte. Pero puedes rogar al tou padre Poseidón.

Cuando terminonen de falar, marchonen d’aquel sitiu, y you ría por lo bien que resultóu l’ardite. El cíclope chormingaba por os dolores que sufría y apalpando chegóu al entrada y quitóu’l peñéu qu’atarabancaba a cueva. Sentóu conos brazos espurríos esperando coller a dalgunu qu’escapara amoucháu entre os carneiros. ¡Tan fatu creyía que yera you!

Y you meditaba a maneira de salir pa llibrarnos da muerte. Escalabeciéi muitas maturrangas hasta que cheguéi a descubrir a que me parecíu mellor y qu’agora vos diréi. Había na cueva unos formosos carneiros de tupida y escura llana, atéilos de tres en tres enriscando neillos os brimes qu’usaba pa durmir el cíclope. Nel vientre del carneiru del mediu diba escondíu unu dos homes y os outros dous animales estaban nos llaos. Despuéis vi un carneiru más grande con abundante llana, chubí al sou llombu y baxéi al vientre como un caruezu.

D’esta maneira aguardamos a divina ourora y cuando chegóu Eos, a filla da mañana conos sous sonrosaos deos, os machos comenzonen a salir da cueva, mientras qu’as fre- mas berriaban conos amoxos chenos de lleite esperando ser ordeñadas. El monstruu apalpaba’l llombu de cada carneiru, pero nun cayíu na cuenta qu’os mieus compañeiros estaban amarraos al vientre dos animales. L’últimu que salíu foi’l mieu y mientras el cíclope lu apalpaba díxole:

—¡Carneiru amigu! ¿Por qué sos l’últimu del rebañu que sal da cueva? Siempre yeras el primeiru en dir a paciscar onde están as dondias frores nas yerbas y en chegar a os frescos regueiros y cuando baxaba a tarde yeras el primeiru en volver al corteillu. Pero agora sos l’últimu de todos. Seguramente seya porque echas en falta’l güellu del tou amu, cegáu por un home malditu, Naide, y os sous horribles compañeiros. Pero tovía nun se llibróu d’una cruel muerte. ¡Ah, si pudieras falar y dicirme onde s’escuende da mia ira! Si lu collera, estouparía os sous sesos contra a parede y el mieu corazón recibiría aliviu del afrenta que me fizo.

Falando d’esta forma deixóu marchar al carneiru y deque estuvimos llonxe d’aqueilla cueva baxéi del animal y desatéi a os compañeiros mieus.

