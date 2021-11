Ha comenzado la construcción de un mirador en los arribes de Aldeadávila que marcará una época por su espectacularidad y por su presupuesto (185.000 euros o 33 millones de pesetas). Enhorabuena a los promotores que imagino habrá sido el ayuntamiento, siendo el primer pagador la Junta de Castilla y León y habrán colaborado la Diputación de Salamanca e Iberdrola.

Todos sabemos que los arribes del Duero discurren por las provincias de Zamora y Salamanca. Veamos algunos datos:

Analizando los 50 km de los salmantinos, todos sus miradores han sido retocados y modificados para que puedan acceder los coches a sus cercanías y perfecto el firme y las barandillas para que los visitantes puedan disfrutar de su contemplación. Todos sus pueblos ribereños cuentan con uno o varios miradores: Villarino de los Aires, Pereña, Masueco (mirador sobre el Pozo de los Humos, en el río Huces, con muchos euros invertidos), Aldeadávila, Mieza, Vilvestre y Saucelle que cuenta con tres, siendo el del picón del Moro el último realizado y con un presupuesto de ejecución de 60.000 euros a cargo de la Junta. Varios de los pueblos tienen carreteras asfaltadas a la orilla del río, incluidas playas y puerto deportivo, sin que la fauna alada sufra ningún trauma.

Analicemos los 160 km de los zamoranos. Los pueblos que tienen la suerte de que el Duero pase por sus términos son: Almaraz de Duero, Villaseco, Villalcampo, Carbajosa, Pino y Castro de Alcañices por su margen derecha. Por la margen izquierda son: San Román de los Infantes, Pereruela, Arcillo, dehesas de Fontanillas y la Albañeza, Abelón, Moral de Sayago, Moralina, Villardiegua de la Ribera, Torregamones, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle y Fermoselle. Muchos de estos pueblos no tienen ningún mirador al uso y quizás solo habrán sido pisados por los cabreros, algunos vecinos y por los buitres, alimoches y todas las águilas que tienen la suerte de no necesitar senderos para acercarse.

Los zamoranos comienzan en Almaraz de Duero y en San Román de los Infantes y finalizan en Fermoselle donde el Tormes entrega sus aguas al Duero. Este recorrido es de 110 km.

Los salmantinos tienen su inicio en dicha desembocadura, término de Villarino de los Aires, y finalizan donde el río Águeda entra en el Duero, término de La Fregeneda. Su recorrido son 50 km. Las atalayas, picones y pizarros para contemplarlos son muchos y diferentes, quizás algo más espectaculares los salmantinos, por su mayor altura, pero mucho más hermosos y variados los zamoranos, sobre todo si se contemplan desde la misma orilla.

Las atalayas, pizarros o miradores naturales que han sido retocados artificialmente son:

• Abelón. Tiene uno en las ruinas de la ermita de San Vicente, desde donde se contempla la entrada del Esla en el Duero (no tiene indicación para acercarse). Está frente al de Peñalcarro en Villaseco o al del Castillo de los Pueyos en Villalcampo. El otro son las cascadas de Abelón (solamente retocado el camino de acceso).

• Almaraz de Duero. Las cascadas de las Pilas.

•Villadepera:

- Mirador de Peña Centigosa. Se contempla el arribe y el puente de Pino a lontananza.

- Mirador del Hullón: se contempla el cañón del Duero justo enfrente de donde coge el agua el pueblo de Carbajosa.

• Pino del Oro. Han hecho hace muy poco tiempo un aparcamiento y un mirador para disfrutar del puente y del arribe. Parece mentira que este lugar tan mágico, cerrado un año para su reparación, no haya contado con un aparcamiento y un mirador acorde al lugar y a los tiempos actuales y no digamos del asfalto y carretera. ¡Ay si levantara la cabeza el señor Requejo!

• Fariza. Mirador de las Barrancas. Retocado una parte, la más fácil, la que está junto a la ermita de la Virgen del Castillo, la cual creo que protege a los visitantes, no solo de este enclave, sino del resto de no ser despeñados cuando se quiere contemplar el cañón.

• Cascadas de Mámoles. Bien indicada la ruta para acceder a dicho paraje.

• Pinilla de Fermoselle. Cuenta con el mirador del Cura en el que ha sido retocado el aparcamiento, pero desde el que no se contempla nada de nuestro río. Al mirador, acérquese usted si va por allí como pueda y adivinando dónde está. Uno de los meandros más espectaculares que tiene el Duero se encuentra a un quilómetro aguas abajo del pueblo, pero como si no existiera (menos mal que pasa el GR 14 por allí).

Esta es la historia de nuestros arribes. La Diputación y la Junta nos lo venden a los zamoranos y lo venden a los posibles visitantes como la octava maravilla del mundo, que lo son, pero no tienen agallas para hacerlos transitables a los medios de locomoción actuales y adecuar las atalayas correspondientes con las barandillas y subidas aptas para todas las personas que quieran acercarse. Culpables son también las corporaciones municipales que piden pero no insisten a la Diputación, Junta de Castilla y León y a la Unión Europea como imagino habrán hecho los salmantinos.

Siempre que me he acercado a los salmantinos me he encontrado con gente haciendo la ruta de varios de ellos no así con los zamoranos, el motivo ya lo saben, y eso que nuestra ciudad queda más próxima al arribe que los de la vecina Salamanca.

Cada tramo de arribe de nuestra provincia tiene su encanto y a mí me da mucha pena que municipios con muchos kilómetros de arribe no sean conocidos por zamoranos y forasteros como son los de Villaseco, Carbajosa, Badilla, Cozcurrita, Fornillos de Fermoselle… Los de Torregamones Y Villardiegua son los más espectaculares (recorridos por el barco de Miranda) siendo los vecinos portugueses quienes los disfrutan desde sus atalayas.

Para finalizar tengo quiero añadir a los anteriores los 10 km espectaculares de Arribanzos que tiene el Esla aguas debajo de la presa de Ricobayo, pero en la misma situación que los de su padre Duero y estos a tan solo 25 km de Zamora.

Como colofón os animo a visitar todos esos kilómetros de arribes que tiene el Duero, acondicionados o no, pues perderse por ellos sigue siendo la mayor satisfacción para los amantes de la naturaleza.