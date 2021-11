Calendario de vacunación del 8 al 14 de noviembre

Calendario de vacunaciones contra el coronavirus para la semana del 8 al 14 de noviembre en Zamora:

- Los usuarios de alta vulnerabilidad podrán acudir al Hospital Virgen de la Concha a través de la cita previa.

- A los mayores de 70 años se le administrará la tercera dosis del COVID-19 y de la gripe citados por los equipos de Atención Primaria

La programación de la vacunación de esta semana, del 8 al 14 de noviembre, en el Área de Salud de Zamora queda de la siguiente manera:

1.- VACUNACIONES POR LLAMAMIENTO:

a. DOSIS ADICIONAL DE COVID-19 (TERCERA DOSIS) de usuarios mutualistas de la capital.

• Domingo 14 de noviembre en el Recinto ferial IFEZA de Zamora.

b. SEGUNDAS DOSIS DE COVID-19.

• Nacidos antes de 2009: usuarios vacunados con la primera dosis de Moderna el 20 de octubre por el sistema de AUTOCITA:

Miércoles 10 de noviembre en el Hospital Virgen de la Concha.

2 - VACUNACIONES CON AUTOCITA:

a. Usuarios de 12 a 39 años sin vacunar (si han pasado infección por Covid-19 que hayan pasado al menos 30 días)

• Miércoles 10 en el Hospital Virgen de la Concha.

3 - VACUNACIONES CON CITA PREVIA:

• Nacidos antes de 1951 (70 años o más): dosis adicional de COVID-19 y Gripe en todas las Zonas Básicas de Salud. Se pondrán en contacto con la población diana los profesionales de los Equipos de Atención Primaria.

• Usuarios de Alta Vulnerabilidad (Grupo 7): En el Hospital Virgen de la Concha.

Llamamiento de Clara San Damián

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, anima a toda la población sin vacunar a ponerse su dosis "tanto por su propia salud como por solidaridad con el resto de la ciudadanía", apunta, con especial hincapié a la población de entre 20 y 40 años. Consciente de que "estamos en un momento muy importante ante posibles nuevos brotes por la movilidad de esta generación", llama a la "responsabilidad "para estar protegidos y protegenr ante nuevos contagios".

No acudir si...

Sanidad rueda a la población que no se inscriba si presenta estas caracterísitcas:

-Personas enfermas de COVID, en cuarentena o que hayan pasado la enfermedad en el último mes (solamente para menores de 65 años)

-Personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente.

Más vacunas

Zamora recibe esta semana (del 25 de octubre) 35.100 nuevas vacunas, todas ellas de Pfizer, destinadas en su mayoría a las dosis de refuerzo para los mayores de 70 años.

La Consejería de Sanidad ha planificado la recepción de esta remesa con el fin de disponer de un número suficiente de sueros con los que atender las próximas necesidades vacunales, de manera que se puedan organizar nuevas peticiones al Ministerio a medida que se vayan utilizando las vacunas disponibles.

Casi 6.700 zamoranos vacunados con Janssen optan a una segunda dosis

Los 6.679 zamoranos vacunados con la vacuna de dosis única de Janssen tendrán segunda dosis con Pfizer o Moderna, según el acuerdo del comité de vacunas que debe ser aún ratificado por el Consejo Interterritorial de Salud donde se sientan Gobierno y comunidades autónomas. En realidad los 1.072 zamoranos mayores de 70 años vacunados con Janssen ya está previsto que reciban otra dosis más. Lo que se debe acordar ahora, y todo parece indicar que suceerá, es la segunda dosis de refuerzo para el resto: 948 zamoranos de 60 a 69 años, 2.272 de 50 a 59 años, 2.053 de 40 a 49 y 335 menores de 39 años.

Tercera dosis: ¿Qué opinan los zamoranos?

Cerca de 40.000 zamoranos se están poniendo ya la tercera dosis del coronavirus. La coincidencia de la vacuna del coronavirus con la anual de la gripe crea recelos entre los mayores de 70 años llamados a inmunizarse. Esto es lo que opinan:

Stock de vacunas en Zamora

Zamora dispone de un stock de 9.141 vacunas para hacer frente a la inmunización de aproximadamente el 15% de la población que resta, lo que se considera suficiente de momento para hacer frente a la demanda de dosis por autocita, y la administración de las segundas y terceras dosis. Es la razón por lo que no llegarán a vacuas esta semana a Zamora ni a ninguna otra provincia de Castilla y León, que la comunidad no ha pedido nuevas dosis hasta tanto el stock disponible sea suficiente para atender un ritmo de vacunación que ya no es el mismo que durante los llamamientos masivos.

El último vacunado

A las 20:58, casi con las luces apagadas, entró por las puertas de Ifeza Sebastián Pinheiro, el último zamorano en ser vacunado contra el COVID en Ifeza. Ello obligó a “retrasar” unos minutos la clausura, prevista para las nueve de la noche y que se alargó para que el joven reposara los quince minutos reglamentarios después del pinchazo. Sea como fuere, Sebastián Pinheiro pone fin a una larga lista, de miles de personas, que han pasado por el recinto ferial en los últimos meses para inmunizarse contra el COVID. Puedes leer el reportaje completo, aquí:

Tercera dosis para los mayores de las residencias

Cuatro residencias inician en Zamora la vacunación con la tercera dosis. Las residencias de El Molino y San Raimundo, de Coreses y Hogar Reina de la Paz de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Tres Árboles de al Gerencia de Servicios Sociales, ambas en Zamora capital han sido los cuatro geriátricos de la provincia que han estrenado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

¿Quién se vacuna de la tercera dosis en Zamora?

En Zamora son aproximadamente 4.500 las personas que podrán acceder a la tercera dosis: 3.598 residentes que ya tienen la pauta completa y en torno a 900 ciudadanos más pacientes de patologías de riesgo. Se ha aprobado una tercera dosis (de Pfizer o Moderna) en pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en tratamiento por cáncer, mayores de 40 años con síndrome de Down y pacientes con enfermedad oncohematológica en tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

También se encuentran en el Grupo 7 y se beneficiarán de esta dosis adicional personas que padezcan cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, cáncer de pulmón en tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia y patologías de base que requieran de tratamiento inmunosupresor.

Estos pacientes se suman a los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, personas con trasplante de órganos sólidos y pacientes en tratamiento con fármacos anticovid, con autorización a recibir la tercera dosis desde el pasado 7 de septiembre y que son 827 personas en la provincia de Zamora.

¡No te olvides!

Toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.