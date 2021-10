Parte coronavirus del lunes, 11 de octubre

La provincia de Zamora ha registrado ocho nuevos casos positivos de coronavirus a lo largo del fin de semana, lo que eleva la estadística global a 18.229 personas que han pasado la enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En el lado positivo, no ha habido que lamentar ningún fallecido y ya son 14 días consecutivos sin pérdidas humanas. Consulta aquí el parte completo de hoy.

Tercera dosis: ¿Qué opinan los zamoranos?

Cerca de 40.000 zamoranos se pondrán la tercera dosis a partir del día 25. La coincidencia de la vacuna del coronavirus con la anual de la gripe crea recelos entre los mayores de 70 años llamados a inmunizarse. Esto es lo que opinan:

Stock de vacunas en Zamora

Zamora dispone de un stock de 9.141 vacunas para hacer frente a la inmunización de aproximadamente el 15% de la población que resta, lo que se considera suficiente de momento para hacer frente a la demanda de dosis por autocita, y la administración de las segundas y terceras dosis. Es la razón por lo que no llegarán a vacuas esta semana a Zamora ni a ninguna otra provincia de Castilla y León, que la comunidad no ha pedido nuevas dosis hasta tanto el stock disponible sea suficiente para atender un ritmo de vacunación que ya no es el mismo que durante los llamamientos masivos.

Calendario de vacunación en Zamora Consulta en este enlace el calendario completo de vacunación en Zamora contra el coronavirus, haciendo clic aquí.

El último vacunado

A las 20:58, casi con las luces apagadas, entró por las puertas de Ifeza Sebastián Pinheiro, el último zamorano en ser vacunado contra el COVID en Ifeza. Ello obligó a “retrasar” unos minutos la clausura, prevista para las nueve de la noche y que se alargó para que el joven reposara los quince minutos reglamentarios después del pinchazo. Sea como fuere, Sebastián Pinheiro pone fin a una larga lista, de miles de personas, que han pasado por el recinto ferial en los últimos meses para inmunizarse contra el COVID. Puedes leer el reportaje completo, aquí:

Ifeza cierra sus puertas como vacunódromo

El recinto ferial Ifeza dice adiós como vacunódromo este jueves 30 de septiembre. El gran centro de vacunación de Zamora capital junto al abierto en el Centro de Negocios de Benavente (que cierra el 1 de octubre) han puesto buena parte de las casi 150.000 inyecciones contra el coronavirus administradas en la provincia desde el pasado 25 de mayo.

La apertura de los vacunódromos fue una pieza clave para acelerar el proceso de inmunización contra el coronavirus en Zamora, en cuanto hubo dosis suficientes como para alimentar una decena de líneas que llegaron a poner cerca de cinco mil dosis en un solo día y que cerraron semanas intensas, como la del 2 a 9 de mayo, con 14.874 dosis, la del 13 al 20 de junio, que superó las 14.000 y otras más que saltaron de los 13.000 y los 12.000 vacunados.

Los mayores de las residencias comienzan a recibir la tercera dosis

Las residencias de El Molino y San Raimundo, ambas de Coreses, Hogar Reina de la Paz de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Tres Árboles (estas dos últimas en Zamora capital) han sido los cuatro geriátricos de la provincia que han estrenado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Puedes leer la información completa, aquí.

Zamora entra en fase de riesgo controlado: adiós a los aforos

En todos los locales se suprimen las limitaciones de aforo, salvo las que dependen del Gobierno Central (como la asistencia a los campos de fútbol), aunque seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla, la ventilación y la distancia social. Es la traducción del paso del nivel 1 al escalón inferior, el de "riesgo controlado" , que avanza hacia la nueva normalidad. Eso sí, tanto residencias como centros educativos mantendrán sus protocolos preventivos.

Es lo que acaba de anunciar el portavoz de la Junta, Francisco Igea, al término del Consejo de Gobierno. "Más de un 90,5% de la población diana ha recibido una dosis de vacuna y un 86,5 ha recibido dos dosis", unas tasas de inmunización" desconocida hasta ahora que permite relajar las restricciones.

Quinta ola COVID en Zamora: balance

La quinta ola del coronavirus, que comenzó oficialmente el 26 de junio, parece que se apaga definitivamente tras dejar tras de si, de momento, a 4.341 infectados y 25 víctimas mortales, 18 de ellas personas que vivían en las residencias de mayores.

Ha sido una quinta ola de la pandemia que surgió de repente, de forma explosiva, fruto de la mayor movilidad social, sobre todo juvenil, ávida de diversión después de muchos meses de severas restricciones. El virus se propagó entre viajes y fiestas de fin de curso, discotecas y ocio nocturno y enseguida disparó los casos que alcanzaron pronto su punto máximo, con 189 infectados en una sola jornada, en 2 de julio.

Lista de las nuevas medidas en Zamora y Castilla y León

Desde el martes 14 de septiembre se podrá consumir en barra, volverán las discotecas y los bares podrán abrir hasta sus horarios de cierre habituales. Consulta la lista de las nuevas medidas en Zamora y en Castilla y León.

Vuelta al nivel 1 en Castilla y León: llega la "casi" normalidad

La Junta de Castilla y León acordó hoy, jueves 9 de septiembre, no prorrogar las medidas restrictivas y que Castilla y León pase a nivel 1 a partir del martes, 14 de septiembre, ya que las medidas decaen el día 13, a las 23.59 horas.

El COVID aprieta en Zamora y deja 20 fallecidos en un mes

Tres de cada cuatro zamoranos ya tienen la pauta completa de la vacuna. No obstante, el coronavirus sigue apretando en la provincia y deja una veintena de muertos en un mes debido al virus. Entre el 26 de julio y el 25 de agosto, Zamora ha registrado dos muertes cada tres días.

“Prefiero vacuna antes que vacaciones”

La mayor parte de los jóvenes zamoranos, de entre 19 y 24 años, acuden a su cita para recibir la primera dosis contra el coronavirus aunque tengan que renunciar a sus “planes”. Puedes leer el reportaje completo sobre la vacunación de los jóvenes, aquí.

Aluvión de demandas tras la sentencia del TC

Los abogados ya se frotan las manos. La decisión del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma y el confinamiento que se derivó de él traerá a buen seguro un aluvión de reclamaciones de zamoranos que fueron multados por saltarse las restricciones. “Todas aquellas personas que fueron multadas durante este periodo de tiempo por saltarse las medidas de confinamiento podrán ahora recurrir las sanciones impuestas en su momento y reclamar las cantidades abonadas” para saldar las multas.

Aunque habrá que esperar a la publicación definitiva de la sentencia para conocer los detalles, una vez vea la luz “los ciudadanos podrán reclamar la nulidad de la práctica totalidad de sanciones impuestas por saltarse la limitación de movimientos”. Esto va desde el vecino que fue denunciado por salir a pasear hasta el grupo de amigos que viajó a otra comunidad autónoma o que celebró una fiesta mientras el resto del país se confinaba. Al declarar inconstitucional el estado de alarma, apuntan los abogados, todas las decisiones que se tomaron bajo su paraguas caen en cascada.

El estado de alarma, inconstitucional

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por la mínima el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el covid. El pleno ha adoptado esta decisión por seis votos frente a cinco, según informaron a El Periódico de Cataluña fuentes jurídicas. La vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, que no había querido adelantar su parecer hasta la reunión de este miércoles, ha inclinado la balanza a favor de la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano, partidario de que las medidas anticovid adoptadas por el Gobierno, pero con un estado de excepción, porque la alarma, a su entender, no resulta suficiente para una limitación de derechos como la que se vivió para combatir el coronavirus.

Los jóvenes "pasan" del cribado masivo: solo acude 1 de cada 10

Localizados 75 positivos entre los 2.363 jóvenes del cribado masivo de Ifeza. La delegada de la Junta califica de “más bien baja” la respuesta, ya que sólo acudió el 10% de los convocados a la prueba de coronavirus.

El coronavirus, menos dañino en Zamora

La incidencia del coronavirus está ahora mismo en Zamora en 682 casos por cien mil habitantes, parecida a la que había el 18 de enero e incluso un poquito más alta (672) y sin embargo ahora podemos ir sin mascarilla por la calle y entonces había toque de queda por la noche y no podíamos salir de la comunidad. No es que las autoridades sanitarias se hayan vuelto unas inconscientes, sino que la situación ha cambiado de tal forma que este parámetro, el de la incidencia, no se traduce de forma tan exacta en fallecimientos, ingresos en unidades de críticos y ocupación hospitalaria. Es decir, mientras que antes la alta incidencia ponía en riesgo el colapso del sistema sanitario ahora la situación parece más controlable. Te lo explicamos en este reportaje.

¿Fiestas sí o fiestas no? Los pueblos de Zamora se replantean su celebración

La subida de los contagios por coronavirus en la provincia de Zamora hace replantear a varios pueblos colindantes a la capital la celebración de sus fiestas patronales, que deberían realizarse durante los meses de julio y agosto. En este reportaje, hablamos con algunos alcaldes que nos cuentan sus planes para este verano.

Locales de ocio nocturno cierran temporal y voluntariamente en Zamora

“Hay miedo. Nosotros no hemos tenido ningún foco de contagio, pero no nos podemos arriesgar”. Establecimientos de ocio nocturno de Zamora, como Selvatika, han decidido echar el cierre ante la situación de la pandemia entre la juventud y hasta que no se pueda garantizar de forma absoluta que se pueden controlar los contagios. Además el mismo empresario ha decidido no mover este verano por los pueblos su espectáculo Selvatika: “No te puedes arriesgar a juntar a miles de personas, porque de fiesta y bebiendo siempre corres el riesgo de que alguien acabe por incumplir las normas, quitarse la mascarilla y no guardar las distancias de seguridad”.

En otros casos el cierre de este tipo de establecimientos se debe a las limitaciones de horario impuestas por la Junta de Castilla y León, que impiden el desarrollo del negocio en toda su plenitud e incluso alguno ha optado por cogerse unos días de vacaciones y bajar por unas jornadas la trapa del local.

La mitad de los bares de Los Herreros están cerrados, sobre todo los enfocados a un público más de fiesta, en algunos casos por detectarse positivos entre los camareros o dueños y en otros por el miedo a una pandemia que está desatada en Zamora. Toda la información, aquí.

Los pueblos de Zamora con casos de coronavirus se triplican

Había 38 pueblos con contagios a primeros de mes. El viernes 10 de julio eran 109, tras sumarse nueve más en una sola jornada: Cobreros, Palacios de Sanabria, Pozuelo de Tábara, Cerecinos de Carrizal, Jambrina, Revellinos, Villalobos, Santa Colomba de las Monjas y Matilla de Arzón. Fuentesaúco acompaña a la capital como localidad con una incidencia de más de mil casos por cien mil habitantes. Es decir, los pueblos de Zamora con casos de coronavirus se han triplicado en los primeros días del mes de julio.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado en las poblaciones de más de mil habitantes 697 casos en Zamora (81 más que ayer), 84 en Benavente (nueve más), 20 en Toro (3 más), 18 en Morales del Vino (dos más), 15 (uno más) en Villaralbo, 15 en Moraleja del Vino (uno más), 18 en Fuentesaúco (cuatro más), 3 en Villalpando, 5 en San Cristóbal de Entreviñas, 2 en Puebla de Sanabria, 1 en Fermoselle, 9 en Alcañices (1 más), 3 en Santa Cristina de la Polvorosa (uno más), 5 en Coreses (uno más) y 2 en Bermillo de Sayago (uno más).

Nuevas restricciones en Zamora: las discotecas

La Junta de Castilla y León ha decretado el cierre de los locales de ocio nocturno a las 2 de la madrugada, sin que se puedan servir consumiciones desde la una, con la prohibición de consumo de barra o pie, 10 personas por mesa. También cerrará las peñas, reduce a un tercio el aforo de las discotecas y salas de fiesta. En los pubs, el aforo se restringe al 50% en los locales con aforo de más de 40 clientes y el 75% en los de menos cerradas. Las medidas se prolongarán durante 14 días.

¿Adiós a la mascarilla?

Zamora sigue con la mascarilla puesta. A pesar de que la obligatoriedad de usar esta protección en exteriores ha decaído este sábado, la estampa en la ciudad ha seguido mostrando a una amplia mayoría de viandantes con el rostro cubierto. Por el momento, impera la prudencia, más allá de algunas personas que sí han decidido guardar la mascarilla en el bolsillo, bajársela hasta la barbilla o atársela en el brazo. Así ha sido la primera jornada sin la obligación de usar la mascarilla en exteriores.

La variante delta, en Zamora

La variante Delta, conocida también como variante india del coronavirus ha llegado a Zamora. En concreto se trata de un brote que ha afectado a tres personas y que tuvo el caso índice en la Feria de Turismo de Fitur. En el conjunto de la comunidad se han detectado ocho brotes de esta variante, aunque solo uno de ellos está activo, informa la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Zamora, en fase 1

Zamora sigue dando pasos para escapar de la pesadilla del COVID. La provincia avanza, junto al resto de la comunidad autónoma, hasta el nivel 1 de alerta ante la situación de “riesgo bajo” que percibe el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Como en 2020, el fin de la primavera está viniendo de la mano de una desescalada que permitirá una flexibilización de las medidas sanitarias. Esto se dejará notar, entre otros ámbitos, en la hostelería, donde regresa desde este viernes el consumo de pie y en barra, vetado desde hace meses para controlar el avance del COVID.

Zamora, sin estado de alarma

No es que la pandemia haya desaparecido de nuestras vidas, porque sigue habiendo contagios y quien más quien menos se agarra firme a la mascarilla por si acaso. Pero aquel 9 de mayo de hace un mes el decaimiento repentino del estado de alarma produjo una especie de vértigo que la realidad ha demostrado infundado. Por una vez el Gobierno tenía razón y las duras restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma que impedía los viajes entre comunidades o salir a la calle por la noche carecían de sentido a esas alturas de la pandemia y con el avance de la vacunación en perspectiva.

Zamora, a fase 2

Zamora avanza con paso firme en el camino emprendido para derrotar al coronavirus. La provincia muestra los mejores datos de Castilla y León en la última semana y, si nada se tuerce en los próximos días, bajará al nivel de alerta 2 el día 4 de junio. Así lo ha indicado el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, que celebró “el descenso continuado” del número de contagios en los municipios zamoranos: “Es una de las zonas con menos casos”, constató el dirigente regional.

Adiós, estado de alarma

Zamora ya vive sin estado de alarma aunque con restricciones. En este documento podrás encontrar todas las medidas por sectores a pesar de desaparecer la figura del estado de alarma.

Cambios tras el estado de alarma

A solo unas horas de dejar atrás el estado de alarma activado a consecuencia de la pandemia, la vida vuelve a cambiar. No lo hace de golpe, ya que se mantienen restricciones fundamentales como el uso de la mascarilla, pero sí se relajan muchas otras. Las principales: la ausencia de toque de queda y de los límites al movimiento con otras comunidades autónomas. Te resumimos en esta artículo cómo será la vida sin estado de alarma en Zamora:

Toda la información sobre el calendario de vacunación en Zamora: fechas, horarios, etcétera.

Zamoranos afectados por COVID persistente

Síncopes, diarreas, trastornos neurológicos, pulmonares, cardíacos, pérdida de memoria y de audición, de olfato y de gusto; cansancio extremo, fatiga... El COVID es la causa de la afectación multiorgánica que tiene machacados a más de 1.320 zamoranos, entorno al 10% del total de los infectados que ha dejado la pandemia en la provincia desde marzo de 2020. Estos pacientes se quedan anclados en muchos de estos cuadros médicos, sin tratamientos específicos, confirma el médico especialista en urgencias consultado, Ángel Chapa, por tratarse de una patología nueva.

Los mencionados son solo algunos de los “200 síntomas que definen al denominado “COVID persistente”, de los que cada paciente sufre 36 al mismo tiempo”, según los primeros estudios a los que alude la representante en Zamora de LongCovid Castilla y León, Chus Fresno, la coordinadora a la que ya pertenece una veintena de zamoranos. Lee aquí el reportaje completo sobre los zamoranos afectados por COVID permanente.

Perfil típico del enfermo de coronavirus en Zamora

Mujer de 50 a 59 años. Si hubiera que clasificar el perfil típico de enfermo de coronavirus en Zamora este sería el de una mujer de mediana edad o mayor de 80 años, y dentro de ellas las que han cumplido años con el 5 delante.

Es lo que dicen los datos de incidencia de la provincia de Zamora, al principio de la pandemia sumamente llamativos porque colocaban la mayor parte de los casos entre los menores y luego ya más adaptados a la realidad que deparaban los test y las pruebas y no sólo los diagnósticos por síntomas. Consulta toda la información sobre el perfil del paciente de coronavirus en Zamora.

La Junta reanuda la vacunación frente al COVID-19 con AstraZeneca, atendiendo a las nuevas pautas y circunstancias acordadas para el Sistema Nacional de Salud en la noche de ayer tras generar el caos durante toda la jornada. Asimismo y bajo el principio de “precaución”, recordó que se ha decidido la suspensión de la administración de dosis vacunales frente a la COVID-19 de la compañía anglo sueca en usuarios menores de esa edad.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado de forma telemática, aprobó, con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas, la propuesta de la Ponencia de Vacunas de limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford para las personas mayores de 60 años. Esta vacunación se retomará en la comunidad tras el informe de seguridad emitido por el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, en el que se indica que el beneficio de esta vacuna está muy por encima de posibles riesgos, por lo que se sigue aconsejando su utilización frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2; también se decidió la inclusión en su ficha técnica, como efectos adversos secundarios muy raros, los trastornos inusuales de coagulación que se notificaron.

Cronología de la suspensión temporal con AstraZeneca y su reanudación

Cabe recordar que el lunes a mediodía, de un día para otro, la Junta anunció la vacunación repentina de los nacidos en 1956. El martes a partir de las 15.30 horas, la generación del 56 respondía a la llamada y numerosos usuarios acudían al Teatro Ramos Carrión de Zamora y al Hospital Comarcal de Benavente para ser inoculados con la primera dosis de AstraZeneca.

Apenas 20 horas después, el miércoles por la mañana, Castilla y León anunciaba la paralización de la vacunación frente al COVID-19 con la marca AstraZeneca-Universidad de Oxford por "cautela" hasta conocer los informes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre su posible vinculación con casos de trombos en pacientes.

En mitad del "embrollo" que suponía para los ciudadanos el "ahora sí-ahora no" de la vacunación con AstraZeneca, la ministra Carmen Calvo se sumaba al caso y hablaba sobre la decisión de paralizar las vacunas con AstraZeneca en Castilla y León: "Las comunidades no son las que deciden".

Una polémica que generaba el caos para los ciudadanos nacidos en 1956 que debían acudir a ponerse la vacuna contra el coronavirus a primera hora de la tarde, como un matrimonio de Sayago, un hombre de Zafara u otro vecino de la capital que acudieron al Teatro Ramos Carrión de Zamora capital y se encontraron con la puerta cerrada.

El impacto del COVID en la dependencia en Zamora: menos prestaciones y sin lista de espera

Los beneficiarios de las prestaciones por dependencia bajaron por primera vez desde que se pusiera en marcha el sistema, en 2016, en la provincia de Zamora, precisamente en el año de la pandemia, donde se ha mezclado la crisis sanitaria con un incremento de fallecimientos, restricciones a la movilidad y más dificultades de acceso a los servicios públicos.

Así, si 2019 acababa con más de 10.800 beneficiarios de las prestaciones por dependencia en Zamora 2020 terminaba con 10.694, es decir, 167 personas menos, y eso que a partir de septiembre, cuando se llega al “suelo” de perceptores y empieza de nuevo a remontar, la provincia llegaba a perder hasta 381 con respecto a las cifras con las que acabó 2019.

Salud mental: los especialistas de Zamora se preparan para la ola psiquiátrica y psicológica

Aún es pronto para conocer qué efectos tendrá exactamente en la salud mental de los zamoranos, “aun estamos en combatir el virus”. En la fase posterior, “veremos cómo se gestionan” los efectos psicológicos. Lo único seguro es que “habrá una sobredemanda de atención psiquiátrica y psicológica para resolver los problemas emocionales”, indica el jefe de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco Martín. Toda la información, en esta noticia sobre salud mental.

14 de marzo de 2020: el primer día del resto de nuestras vidas

Aquella gripe pasajera derivó en el primer estado de alarma nacional desde la crisis de los controladores aéreos. Pocos pensaban, a esas alturas, que el virus transformado en pandemia era tan solo una gripe. Y solo los más optimistas seguían afirmando que iba a ser pasajera. Pedro Sánchez había anunciado su decisión apenas veinticuatro horas antes, pero la medida entró en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado ese mismo sábado del que hoy se cumple un año. De la noche a la mañana, Zamora se convirtió en una ciudad fantasma tan solo concurrida por aquellos trabajadores denominados esenciales. Todo se paró ese día, el 14 de marzo de 2020. Una fecha convertida en histórica que supuso un cambio radical del mundo tal y como se conocía.

Los nacimientos en la era COVID

La pandemia del coronavirus no ha provocado en Zamora un descenso de la natalidad, sino que al contrario los bebés del confinamiento han sido más de los que llegaron al mundo antes de que hubiera la pandemia. Si primero se habló de una suerte de “baby boom” provocado por los dos meses de confinamiento y posteriormente de lo contrario, de una bajada de la natalidad como efecto secundario de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento social que produjo. Pues bien, los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al pasado mes de enero, cuando se cumplían los nueve meses después del inicio del confinamiento y por tanto llegaban al mundo los primeros bebés de la pandemia, demuestran que eran los segundos los que tenían razón, es decir, han nacido menos niños en España que durante un año normal, por ejemplo enero de 2020.

Un año del primer caso COVID en Zamora

Varias semanas después de que estallara la crisis del coronavirus en el mundo y en plena fase de expansión de la enfermedad por España, Zamora registraba su primer positivo el 10 de marzo, un hombre de 70 años de Montamarta, que acudió a Urgencias del Hospital Virgen de la Concha por otra dolencia. El hombre había participado en un viaje a Benidorm para mayores y estuvo ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Los Servicios de Epidemiología realizaron el estudio de los contactos estrechos. Entonces, tras ese primer caso en la provincia, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Casto López Cañibano, señaló que se estaba en el inicio de la enfermedad y la previsión es que habría algún caso más en la provincia.

Una semana después, el día 18 de marzo, se producía la primera muerte en Zamora por coronavirus se produjo el 18 de marzo, con el fallecimiento de una mujer de 87 años de Fermoselle que se encontraba ingresada en el Hospital Provincial.

Mapa del coronavirus en Zamora

Puedes consultar el mapa del coronavirus actualizado haciendo clic en este enlace.

Un mes sin contagios en las residencias de Zamora

El seis de febrero las residencias de ancianos y centros de dependientes de la provincia sumaban 1.100 contagios por coronavirus detectados desde mediados de marzo. El siete de febrero la cifra aumentó hasta los 1.105. Y hasta ahí. Un mes después, las residencias de personas mayores y de dependientes tienen justo la misma cifra de positivos notificados que treinta días antes: 1.105. Pocos datos mejores que este para explicar el impacto de la vacunación en los centros más golpeados por la primera ola de la pandemia. Puedes leer la noticia completa sobre el impacto de la vacuna contra el coronavirus en las residencias de Zamora, aquí.

Desescalada y restricciones en Zamora

Este lunes 8 de marzo han reabierto gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería en Zamora y Castilla y León, pero con limitaciones de aforo. En hostelería y restauración, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33 por ciento del aforo. Se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir con el 75 por ciento del aforo.

En ocio y cultura, museos y salas de exposiciones deberán respetar la limitación de un tercio de su aforo; por su parte en cines y teatros, el aforo máximo será de un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a 25 personas en interior y a 50 al aire libre.

Los centros comerciales y comercios minoristas deberán respetar un tercio del aforo tanto en locales de interior como en zonas comunes.

Además, se mantiene la práctica de deporte al aire libre sin restricciones pero respetando las medidas preventivas individuales generales; en instalaciones cerradas (gimnasios y centros deportivos) se permite un tercio del aforo, con uso obligatorio de la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico (máximo seis personas simultáneamente), exceptuando deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento; y en cuanto a la asistencia a eventos deportivos, aforo máximo a un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuenta al aire libre.

Además, se deberá mantener un tercio de aforo en lugares de culto; y la limitación a diez personas en velatorios en lugares cerrados y a 15, si es al aire libre.

También, se mantiene el actual toque de queda, entre las 22 horas y las seis de la mañana, y la comunidad continúa en situación de cierre perimetral en su conjunto, para la entrada y salida de personas de su territorio con las causas de excepción justificada establecidas.

Durante los próximos 14 días todas las provincias se situarán en nivel 4, para iniciar a continuación cada una de ellas la desescalada en función de su situación epidemiológica. Consulta la última hora sobre la desescalada en Zamora y Castilla y León, aquí.

Castilla y León levanta las restricciones al deporte

Las actividades culturales organizadas por la Junta de Castilla y León y las deportivas en general retomarán parte de su actividad a partir de la jornada de este martes 9 de marzo, según el acuerdo al que acaba de llegar el Consejo de Gobierno de la administración regional. El deporte en el exterior se tendrá que practicar con mascarilla y estará permitido siempre “que no sea de contacto intenso”, como la lucha o el boxeo. Lo mismo sucede con las actividades extraescolares, que echarán a andar con precauciones a partir de mañana.

El coronavirus retrasa el diagnóstico del cáncer y dispara los casos con mal pronóstico en Zamora

En julio del año pasado, en Burgos, una joven de 22 años falleció causa de un tumor cerebral mientras esperaba los resultados de unas pruebas que nunca llegaron y sin haber sido diagnosticada ni haber recibido ningún tipo de tratamiento. Las restricciones por el COVID y la demora en las pruebas costó la vida de la mujer, según denunció su madre meses después. No fue el primer caso de España, ni ha sido el único. En Zamora no se han registrado situaciones similares, pero sí se observa que los pacientes que acuden a la Unidad de Diagnóstico Rápido del Hospital Virgen de la Concha llegan, en caso de estar enfermos, en una fase más avanzada de la enfermedad. Así las cosas, de los 205 pacientes tumorales que pasaron por la consulta el año pasado, alrededor de la mitad llegaron en una fase avanzada de la enfermedad. Así lo explica la doctora Lucía Fuentes, jefa de Sección en el Complejo Asistencial de Zamora.

Los costes COVID del transporte en taxi

El transporte de material y personal sanitario para la campaña de vacunación contra el COVID-19 en taxi supone a la Junta de Castilla y León un gasto de 68.200 euros en la provincia de Zamora, cantidades que se abonarán a la Asociación Autotaxi Zamora.

La mortalidad asociada a la pandemia en Zamora roza los 700 fallecimientos

689 personas han fallecido en la provincia de Zamora como consecuencia directa del coronavirus. Así lo asegura la estadística que publica la Junta de Castilla y León. Los datos suman los fallecidos en las camas del Complejo Asistencial de Zamora, en las residencias y los que hayan podido producirse en las viviendas. La cifra de muertos se ha vuelto a actualizar en las últimas horas por lo que respecta al Complejo Asistencial. Son 413 los fallecidos en los hospitales como consecuencia de la pandemia desde mediados del mes de marzo, uno más que los notificados en la jornada del lunes. Lee la información completa en este enlace.

El efecto rebote del COVID en la lista de espera quirúrgica

El coronavirus obligó a retrasar 1.412 intervenciones quirúrgicas programadas en el Complejo Asistencial de Zamora durante el año 2020. En el conjunto de Castilla y León, las consecuencias de la pandemia y su repercusión en las patologías no COVID se tradujeron en el retraso de más de 28.700 intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Sacyl, con datos cerrados a 1 de noviembre.

Libertad de movimiento por Castilla y León

En este momento, solo uno de los ocho indicadores del semáforo COVID están en máximo riesgo, con la UCI como principal foco de preocupación. La mejora de la situación de la pandemia ha hecho que la Junta de Castilla y León levante el confinamiento perimetral provincial (publicado este pasado viernes en el Bocyl), lo que permitirá desplazarse entre Zamora y las diferentes provincias de la comunidad. Se mantiene sin embargo el confinamiento perimetral de la comunidad, es decir, la salida a otras comunidades autónomas. Aquí puedes leer el anuncio de Igea y Casado.

El Tribunal Supremo suspende el toque de queda en Castilla y León

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Junta de Castilla y León en lo referente al toque de queda, impuesto a las ocho de la tarde desde el mes de enero. El alto tribunal da así la razón al Gobierno, que defendía que la restricción del horario de movilidad nocturna no podía establecerse antes de las diez de la noche. La medida de la Junta, así las cosas, queda suspendida, según la información adelantada por el diario El Mundo.

Para luchar contra la propagación del COVID la Junta de Castilla y León aprobó, a partir del 16 de enero, la restricción de la movilidad nocturna desde las ocho de la tarde. La administración regional aseguró entonces que a las ocho ya es de noche y que el decreto del estado de alarma permitía a las comunidades restringir la movilidad en horario nocturno. “La noche es desde el ocaso hasta el amanecer y el ocaso se produce a las ocho”, argumentaba Francisco Igea hace un mes.

La hora no recibió el aval del Ministerio de Sanidad, que se amparaba en que el decreto permite restringir la movilidad entre las diez de la noche y las siete de la manaña, pero no permite salirse de ese abanico horario. El Supremo ha dado la razón al Ejecutivo, lo que supone un duro varapalo judicial para la Junta.

La crisis económica del coronavirus

Mientras la curva de contagios por coronavirus baja en Zamora, la crisis económica en la que ha derivado la pandemia continúa más presente que nunca. La acusada pérdida de autónomos se ceba, sobre todo, con el sector del comercio en Zamora. Alrededor de un millar de trabajadores por cuenta propia de la provincia de Zamora son incapaces de continuar con sus negocios. Aquí puedes leer toda la información al respecto.

Los hosteleros de Zamora confían en la sentencia vasca para volver a abrir ya. Los hosteleros zamoranos abogan por estudiar la sentencia recientemente emitida por los tribunales del País Vasco que anula el cierre de la restauración y aplicarla, si procede, para elaborar una reclamación similar que estudien en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Producto Interior Bruto de la provincia de Zamora ha descendido un 6,4% en el año 2020 como consecuencia innegable de la pandemia de coronavirus. Por otra parte, los hoteles de Zamora piden, a la desesperada, rebajas fiscales para soportar la crisis. El sector afirma que lleva sin ingresos desde hace un año y auguran drásticas reducciones de plantilla en las empresas que logren resistir.

El Ejército asume los rastreos COVID

Militares del Ejército del Aire se encargarán del rastreo de casos de COVID en Zamora. Desde la Base Aérea de Matacán, en coordinación con el Sacyl, llevan parte de los rastreos de casos de coronavirus en Castilla y León, de manera esencial en la provincia de Zamora, aunque también apoyan a otros pelotones en momentos de exceso de trabajo.

Cierre de la frontera entre España y Portugal: días en los que abrirá Rihonor

La frontera de Rihonor se abrirá dos veces por semana mientras dure el cierre decretado por el Gobierno luso. Lo hará para uso exclusivo de sus vecinos y dadas las características excepcionales de esta población única que forma parte de dos países. Los departamentos de Interior de España y Portugal han acordado que los ciudadanos de ambos municipios puedan cruzar al otro lado los miércoles y sábados de 10.00 a 12.00 horas. Es decir, cuatro horas a la semana, que deberán servir así a quienes tengan jeras al otro lado de la Raya. Reportaje: La Raya: un oasis fronterizo

El cierre de la frontera lusa ya se está dejando notar de forma negativa en los negocios de la Raya zamorana ya que la medida implica la clausura siete carreteras secundarias de los concelhos de Braganza, Miranda y Vimioso que afectan a comunicaciones con Aliste.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA