Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

Esto es lo que sucedió en un local de Zamora. Todo se desencadenó con la siguiente mala opinión de un presunto cliente insatisfecho. "No sé si las opiniones en las redes sociales siempre son de los mismos amigos o es que hemos pedido en el peor día. No puedes pagar en Zamora las tapas al precio que las, tiene porque no son acordes a la cantidad que pone", critica el usuario, que prosigue: "Quieren hacer la cocina moderna tan 'cool' que al final te vas con hambre, el estomago no nota que has comido, eso sí, la cartera si nota que has pasado por allí".

La respuesta del empresario, visiblemente enfadado, no se hizo esperar. "¿Pero cuando os vais a dejar de crear cuentas falsas? Vamos a ver, que no tenemos tapas ni estamos abiertos en el estado de alarma. Que sois muy pesados y parecéis niños, dedicaros a vuestro negocio que, porcierto va de mal en peor", concluye el empresario.

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.