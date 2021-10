Stock de vacunas en Zamora

Zamora dispone de un stock de 9.141 vacunas para hacer frente a la inmunización de aproximadamente el 15% de la población que resta, lo que se considera suficiente de momento para hacer frente a la demanda de dosis por autocita, y la administración de las segundas y terceras dosis. Es la razón por lo que no llegarán a vacuas esta semana a Zamora ni a ninguna otra provincia de Castilla y León, que la comunidad no ha pedido nuevas dosis hasta tanto el stock disponible sea suficiente para atender un ritmo de vacunación que ya no es el mismo que durante los llamamientos masivos.

El último vacunado

A las 20:58, casi con las luces apagadas, entró por las puertas de Ifeza Sebastián Pinheiro, el último zamorano en ser vacunado contra el COVID en Ifeza. Ello obligó a “retrasar” unos minutos la clausura, prevista para las nueve de la noche y que se alargó para que el joven reposara los quince minutos reglamentarios después del pinchazo. Sea como fuere, Sebastián Pinheiro pone fin a una larga lista, de miles de personas, que han pasado por el recinto ferial en los últimos meses para inmunizarse contra el COVID. Puedes leer el reportaje completo, aquí:

Tercera dosis para los mayores de las residencias

Cuatro residencias inician en Zamora la vacunación con la tercera dosis. Las residencias de El Molino y San Raimundo, de Coreses y Hogar Reina de la Paz de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Tres Árboles de al Gerencia de Servicios Sociales, ambas en Zamora capital han sido los cuatro geriátricos de la provincia que han estrenado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

¿Quién se vacuna de la tercera dosis en Zamora?

En Zamora son aproximadamente 4.500 las personas que podrán acceder a la tercera dosis: 3.598 residentes que ya tienen la pauta completa y en torno a 900 ciudadanos más pacientes de patologías de riesgo. Se ha aprobado una tercera dosis (de Pfizer o Moderna) en pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en tratamiento por cáncer, mayores de 40 años con síndrome de Down y pacientes con enfermedad oncohematológica en tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

También se encuentran en el Grupo 7 y se beneficiarán de esta dosis adicional personas que padezcan cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, cáncer de pulmón en tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia y patologías de base que requieran de tratamiento inmunosupresor.

Estos pacientes se suman a los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, personas con trasplante de órganos sólidos y pacientes en tratamiento con fármacos anticovid, con autorización a recibir la tercera dosis desde el pasado 7 de septiembre y que son 827 personas en la provincia de Zamora.

Vacunación semana del 4 al 10 de octubre

VACUNACIONES CON AUTOCITA:

a. Usuarios de cualquier edad (mayores de 12 años), sin vacunar si han pasado infección por Covid-19 y que hayan pasado al menos 30 días.

• Miércoles 6 de octubre en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

• Jueves 7 de octubre en el Hospital de Benavente.

VACUNACIONES TERCERA DOSIS:

• Desde el lunes 4 al viernes 8 de octubre vacunación a usuarios vulnerables (Grupo 7).

• Desde el lunes 4 al miércoles 6 de octubre vacunación en Residencias de Personas Mayores

¡No te olvides!

Toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.