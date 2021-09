Nuevo llamamiento a los jóvenes para la segunda dosis

Sanidad ha anunciado las fechas de vacunación para esta semana.

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE – Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (hasta el 13 de agosto) vacunados con Pfizer el día 13 de agosto.

Viernes 3 de septiembre

De 09:30h a 11:00h: Nacidos en 2003.

De 11:00h a 12:30h: Nacidos en 2004.

De 12:30h a 14:30h: Nacidos en 2005.

De 15:00h a 16:30h: Nacidos en 2006.

De 16:30h a 18:00h: Nacidos en 2007.

De 18:00h a 19:30h: Nacidos en 2008.

De 19:00h a 21:00h: Nacidos en 2009 (mayores de 12 años).

Los menores de 16 años deberán acudir acompañado por un adulto madre, padre, tutor legal, o persona designada por ellos, aportando el consentimiento ya que no se vacunará a ningún niño que acuda sin acompañante adulto. Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse deberá llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.

Repesca para los no vacunados desde 1982

La Junta de Castilla y León comienza la recaptación de los nacidos desde 1982 en adelante a fin de conseguir la inmunidad de grupo de la provincia, que podrán acudir el día 9 de septiembre.

La programación de la vacunación de la semana que viene en el Área de Salud de Zamora será la siguente:

Thank you for watching

Dosis de nacidos en 2003 vacunados con Moderna en IFEZA el día 9 de agosto, están convocados el lunes 6 de septiembre en IFEZA de Zamora.

Las primeras dosis de nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009 en IFEZA está previsto administrarlas el día 7 de septiembre; y mientras que en Benvente, las de nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009 deben acudir al Centro de negocios (CTYLB) el día 10 de septiembre.

RECINTO FERIAL IFEZA (PUERTA PRINCIPAL) (ZAMORA) – Nacidos en 2003 vacunados con Moderna.

Lunes 6 de septiembre

- De 16:00h a 20:00h: nacidos en el año 2003.

RECINTO FERIAL IFEZA (PUERTA PRINCIPAL) (ZAMORA) – Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2007, 2008 y 2009 (hasta el 7 de septiembre).

Martes 7 de septiembre

- De 15:30h a 16:30h: nacidos en 2003 y 2004.

- De 16:30h a 17:30h: nacidos en 2005.

- De 17:30h a 18:30h: nacidos en 2006.

- De 18:30h a 19:30h: nacidos en 2007.

- De 19:30h a 20:30h: nacidos en 2008.

- De 20:30h a 21:00h: nacidos en 2009 (hasta el 7 de septiembre).

Los menores de 16 años deberán acudir acompañado por un adulto madre, padre, tutor legal, o persona designada por ellos, aportando el consentimiento ya que no se vacunará a ningún niño que acuda sin acompañante adulto.

RECINTO FERIAL IFEZA (PUERTA PRINCIPAL) (ZAMORA) – Nacidos entre 1982 hasta 2002.

Jueves 9 de septiembre

- De 09:00h a 10:00h: nacidos entre 1982 y 1983.

- De 10:00h a 11:00h: nacidos entre 1984 y 1985.

- De 11:00h a 12:00h: nacidos entre 1986 y 1987.

- De 12:00h a 13:00h: nacidos entre 1988 y 1989.

- De 13:00h a 14:00h: nacidos entre 1990 y 1991.

- De 14:00h a 13:00h: nacidos entre 1992 y 1993.

- De 16:00h a 17:00h: nacidos entre 1994 y 1995.

- De 17:00h a 18:00h: nacidos entre 1996 y 1997.

- De 18:00h a 19:00h: nacidos entre 1998 y 1999.

- De 19:00h a 20:00h: nacidos entre 2000 y 2001.

- De 20:00h a 21:00h: nacidos entre 2002.

Las personas nacidas antes de 1982 y que estén pendientes de vacunación deberán ponerse en contacto con su Centro de Salud o citarse en la AUTOCITA cumpliendo los criterios establecidos.

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE – Nacidos en Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2007, 2008 y 2009 (hasta el 10 de septiembre).

Viernes 10 de septiembre

De 15:30h a 16:30h: nacidos en 2003 y 2004.

De 16:30h a 17:30h: nacidos en 2005.

De 17:30h a 18:30h: nacidos en 2006.

De 18:30h a 19:30h: nacidos en 2007.

De 19:30h a 20:00h: nacidos en 2008.

De 20:30h a 21:00h: nacidos en 2009 (hasta el 10 de septiembre).

Los menores de 16 años deberán acudir acompañado por un adulto madre, padre, tutor legal, o persona designada por ellos, aportando el consentimiento ya que no se vacunará a ningún niño que acuda sin acompañante adulto.

Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse deberá llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.

AUTOCITA EN ZAMORA

¡No te olvides!

Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista.