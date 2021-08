[Continuación de Lluna, relato en sanabrés de Miguel Gelado iniciado el pasado domingo]

Despuéis d’instalarnos nel campamentu dos nuesos, cumo on había craridá, quisi facer un pequeñu reconocimientu da touza que chubía por a lladeira d’un monte, al outru llau del ríu qu’arrodiaba a villa. Marchéi cuesta arriba pensando nas mias cousas, sin mirar alredor. Asina, amodo, a nueite foi chegando y a lluna, grande, redonda, tan chena de lluz que tornaba prata os carballos, os teixos y os castañeiros que m’arrodiaban, facía que fora de día en plena nueite.

Enantes de you querer, estaba andando por entre urces y carqueixas. Nun chubía ya pero diba cada vez más aspacio, más cansáu. Desiguida, eillí estaba a lluna, cien pasos delantre de mi, nel mediu una llagona, dando tanta lluz el rellumbre cumo a del cielu. Y you, amusgáu, cásique muertu de caminar con todas as armas, aveiréime al oriella da llagona, deixéi l’escudu nel pisu y echéime sobre’l verde.

Tenía a lluna nos güellos onque los pechara. Nun miraba pa ella más qu’un curtu momentu y agora nun podía deixar de verla. Espurríu na yerba xugaba a abrir y cerrar os güellos y siempre estaba eillí, redonda, y tan guapa cumo una muller.

¿Vía a lluna o una moza? Si yera una muller sería a más guapa que había visto nunca, col cabellu llargu y roxu mui craru. Por un instante nun sabía si estaba espiertu. Erguíme y eillí estaba ella, col augua da llagona hasta a cintura.

Tornóu a cabeza, sonríume y desaparecíu entre as auguas. You entovía de piedra y conas piernas tembrando volví a echarme nel suelu. Nun podía más.

Espertóume una gran ruxideira que venía del augua. Nun yera on de día, pero ya había craridá y dalguna raza de sol chenóu os cumbres das peñas. De nuevo’l ruxíu. Miréi pá llagona y on llonxe vi cúmo s’aconchegaba dalgo a escape. Brinquéi dende’l suelu mientras garraba l’escudu. Saquéi’l gladiu, finquéi os pías nel suelu y entuences, y namás entuences, miréi al frente, por cima l’escudu, aspacio.

¡Por Xúpiter! Yera una culuebra xigante conas escamas cumo de prata y estaba ya nel oriella, a cuatro pasos de mi. Cona cabeza fuera del augua, tenía a boca abierta, a llengua bífida y dous caneiros cumo’l mieu escudu de grandes. Yera aterrador.

D’un testarazu da culuebra, l’escudu saltóu en mil pedazos y you con ellos. Derrengáu nel suelu víame ya nel Eliseu. Lluego a culuebra tiróuse sobre mi cumo si you fora un ratu y entuences vila nos sous güellos. ¡Yera ella! Más tranquilu, sin saber si tenía delantre a Afrodita o al monstruu más fúnebre del orbe, espetéi-le el espada hasta a manu na gorxa; según abríu a boca, p’almorzar col fillu de mia madre.

A bicha desaparecíu, nun había nin cabeza, nin cuerpu, nin el sangre que tenía na manu y nel gladiu. Sin embargu, una muller aparecíu cumo si esperara a mia chegada.

Nun yera ya un sueñu. Yera una muller xoven y formosa; tanto que m’encollíu l’estógamu. Nesti momentu sentí que nun había de separtarme enxamás d’ella. Lluego acercóuse a mi y díxome:

˗ Y tu, ¿quién sos?

˗ You soi Marciu ˗respondí.

˗ You soi Lluna ˗dixo ella nuna fala astur˗, y voi estar siempre contigo.

Y acabóuse.

˗ Vai a xugar ˗dixo’l buelu al rapaz.

Y mientras el niñu marchaba brincando pol patiu, el buelu deixóu arramar una llágrima y volvíu a Hispania, ás tierras dos astures. Entre carballos, ancinas, llagonas y touzas, acompañáu por una guapa muller conos guedellos roxos.

