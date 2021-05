Zamora, en nivel 3: ¿Qué no puedo hacer?

Digamos que no hay aún rienda suelta, ni mucho menos, pero la correa de las restricciones no ata ya tan corto y permite a los ciudadanos juntarse un poquito más, en número más que en distancias. Es lo que define al nivel 3 de alerta vigente ya en Zamora, como en el resto de la comunidad y que regula las actividades de la vida cotidiana. ¿Qué se puede y no se puede hacer en hostelería, comercio, velatorios, ocio...? Te lo contamos todo, aquí:

Benavente, una semana más con el interior de los bares cerrados

Aunque todo apuntaba a que el índice de contagios en Benavente no le permitiría la apertura del interior de los bares, el Consejo de Gobierno lo ha confirmado en las últimas horas: una semana más cerrado. Así permanecerá, al menos, una semana más, cuando volverá a revisarse la incidencia de la pandemia en la zona. El sector está que trina y pide ayudas para aliviar el daño a consecuencia de la restricción.

Restricciones a pesar de desaparecer el estado de alarma

El estado de alarma ya es historia. Sin embargo, muchas son las restricciones que la Junta de Castilla y León, en la medida de sus posibilidades legales, mantiene para intentar contener un avance del coronavirus a consecuencia de un exceso de libertad tras meses de restricciones.

CONSULTA AQUÍ TODAS LAS RESTRICCIONES TRAS EL ESTADO DE ALARMA EN ZAMORA POR SECTORES PROFESIONALES

Sin toque de queda ni límites de movimiento

A solo unas horas de dejar atrás el estado de alarma activado a consecuencia de la pandemia, la vida vuelve a cambiar. No lo hace de golpe, ya que se mantienen restricciones fundamentales como el uso de la mascarilla, pero sí se relajan muchas otras. Las principales: la ausencia de toque de queda y de los límites al movimiento con otras comunidades autónomas. Te resumimos en esta artículo cómo será la vida sin estado de alarma en Zamora:

La hostelería podrá abrir en Zamora hasta las 12 de la noche

Francisco Igea, ha indicado este jueves que la hora de cierre de la hostelería será a las doce de la noche, que se podría ampliar incluso hasta la 1 de la madrugada si mejoran los datos de incidencia. "No entendemos posible ni razonable que si no hay toque de queda mantener la hora de cierre actual, ya que lo que haríamos sería trasladar la actividad al interior de los hogares y otros edificios".

Así las cosas, durante la madrugada del sábado al domingo los bares tendrán que cerrar a las doce de la noche como máximo, igual que a partir de los días siguientes al domingo 9 de mayo.

Ni toque de queda ni cierre perimetral desde el domingo

El toque de queda no sobrevivirá al estado de alarma en Zamora. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que confirmó el cese de los controles a la movilidad nocturna en toda la comunidad autónoma a partir del 9 de mayo. Así, el domingo quedarán atrás 198 días bajo la imposición de una medida prevista para controlar el incremento de los casos de coronavirus desde la explosión más cruenta de la segunda ola de la pandemia. Toda la información, aquí.

Fin del estado de alarma: interrogantes a la vista

A falta de cuatro días para que finalice el estado de alarma, los zamoranos desconocen si, a partir del 9 de mayo, tendrán que seguir soportando medidas como el toque de queda a las diez de la noche o el cierre perimetral de la comunidad autónoma. El Gobierno de España ha aprobado un decreto ley mediante el cual habilitó al Tribunal Supremo, previo paso por los tribunales superiores de justicia, para aceptar o rechazar las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas para luchar contra la expansión del coronavirus, una decisión que obliga a cada Ejecutivo regional a “justificar, argumentar y proponer” las decisiones que “limiten derechos”. De este modo, la Junta de Castilla y León deberá decidir en los próximos días si reclama el toque de queda o el cierre perimetral de la comunidad autónoma para su territorio, y aclarar en base a qué circunstancias realiza esa petición. La idea es que la intervención del Supremo sirva para unificar criterios, “de modo que todas las comunidades autónomas puedan proponer lo mismo a los tribunales con los mismos elementos de juicio”.

Benavente, de nuevo, con la hostelería interior cerrada

Benavente continúa con el interior de los bares cerrado. Así lo ha decidido la Junta tras comprobar la incidencia del virus en el municipio. Ante esta situación, la patronal benaventana se ha pronunciado y pide controles para que los hosteleros "que cumplen" puedan seguir su actividad. Los restaurantes, ante la continuidad del cierre interior una semana más, cancelan comidas por las comuniones contratadas de cara a este domingo.

Portugal abre fronteras

Portugal adelanta la última fase de su plan de desconfinamiento, prevista inicialmente para el 3 de mayo, al día 1, cuando también abrirá la frontera terrestre con España gracias a la estabilización de la pandemia en el país. Será el último alivio a las restricciones que se impusieron desde el 15 de enero, cuando el Gobierno decretó el confinamiento ante una durísima tercera ola que llegó a colocar a Portugal como el país del mundo con mayores índices de contagios y muertes. Con el aval de los epidemiólogos, Portugal deja atrás incluso el estado de emergencia -el nivel de alerta más elevado, vigente desde el 9 de noviembre- y desde el 1 de mayo pasará al de calamidad, un escalón menor. Lee aquí el acuerdo de Portugal de abrir fronteras este sábado, 1 de mayo.

El interior de los bares, cerrado en Benavente

“Injusto” es la palabra que más utilizaban los afectados para definir el cierre que, desde ayer y en principio durante los próximos 15 días, sufrirán tanto el interior de la hostelería como las salas de juego en Benavente. Así lo decretó el pasado lunes 26 de abril la Junta de Castilla y León después de que el municipio superase la tasa de incidencia de 150 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. “No nos dejan trabajar”, “la situación ya es crítica, siempre nos toca a los mismos, no podemos más”, se lamentaban los propietarios de cafeterías, bares y restaurantes para expresar la incertidumbre, el pesar y la preocupación por este nuevo parón.

Y después del estado de alarma, ¿qué?

Zamora se encamina a un verano con mascarilla y con medidas restrictivas para luchar contra el coronavirus. Serán, a buen seguro y teniendo en cuenta la trayectoria que la Junta ha llevado durante la pandemia, bastantes las limitaciones a la actividad normal las que se apliquen a partir del diez de mayo, cuando decae el estado de alarma que lleva en vigor desde octubre. La legislación todavía permite a la comunidad autónoma aplicar restricciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública de los ciudadanos. Eso sí, no puede actuar en el ámbito privado. El derecho de reunión quedará restablecido de forma automática el diez de mayo. También decaen las limitaciones a la movilidad, lo que permitirá a los ciudadanos entrar y salir libremente de la comunidad autónoma. Decaerá asimismo el toque de queda, puesto que la Junta no tiene amparo legal para limitar el derecho a la movilidad nocturna. Pero sí hay margen para otras restricciones.

Adiós al toque de queda y al cierre perimetral en Zamora a partir del 10 de mayo

A partir del próximo 10 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma, no habrá toque de queda ni cierre perimetral en Zamora ni en toda Castilla y León. Así lo confirmó este martes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo. No obstante, aseguró que la Junta seguirá teniendo una “batería importante de herramientas” para contener la pandemia del COVID-19.

Los datos COVID frenan nuevas restricciones

Las tres localidades zamoranas que tienen más de 5.000 habitantes, Zamora, Benavente y Toro, se mantienen lejos de las cifras que conducen al cierre del interior de los bares y restaurantes. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se reunirá este lunes, en sesión extraordinaria, para tomar esta medida restrictiva en los municipios de ese tamaño que superen los 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una clausura que esquivará casi con toda seguridad la hostelería de los principales núcleos de la provincia.

Frontera con Portugal

La frontera terrestre entre España y Portugal se mantendrá cerrada durante la próxima quincena (hasta el 30 de abril), según afirmó este jueves el primer ministro portugués, el socialista António Costa. La frontera entre Portugal y España permanece cerrada desde finales de enero salvo para trabajadores transfronterizos, portugueses de regreso o extranjeros residentes en Portugal. Portugal se encuentra actualmente en el ecuador de su plan de desconfinamiento, que iniciará el próximo lunes su tercera y penúltima fase, con la apertura de todas las tiendas y centros comerciales, cines y teatros, y se permite que los restaurantes atiendan en su interior. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Portugal ha registrado 16.933 fallecidos y 829.358 infectados.

Ningún bar de Zamora tendrá que cerrar su interior

La Junta ha renovado el listado de localidades mayores de cinco mil habitantes con el interior de la hostelería cerrada por superar los 150 casos de incidencia por cien mil habitantes, aunque ninguna población de Zamora está en este supuesto por lo que ningún bar ni restaurante tendrá que cerrar su interior, aunque la incidencia está al alza.

Los controles en la frontera entre Zamora y Portugal se prorrogan

España ha decidido prorrogar los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 17 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento debido a la situación epidemiológica en ambos países.

Así lo establece una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que amplía los controles que finalizaban este 6 de abril, por lo que solo se podrá entrar y salir del territorio español por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.

Un muro hispanoluso que dura un año

Hoy se cumple un año del primer cierre de fronteras por el COVID entre España y Portugal. Desde entonces, los controles en La Raya se han mantenido durante 150 días. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 2020, los agentes portugueses y españoles que compartían vigilancia en la frontera entre Quintanilla y San Martín del Pedroso eran incapaces de disimular su felicidad. Tras 105 días de controles ininterrumpidos desde el 17 de marzo, el dominio ejercido sobre el virus después de la pesadilla de primavera había llevado a los gobiernos de ambos países a acordar el regreso de la libre circulación habitual en el espacio Schengen. Los trabajadores brindaron a las puertas de la madrugada por dejar atrás una labor propia de otro siglo; una etapa de separación artificial incómoda para todos y demoledora para algunos.

Una Semana Santa de restricciones

Estas son las restricciones aplicables en Zamora durante la Semana Santa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud reunido en las últimas horas:

-Cierre perimetral de la comunidad autónoma: podrás viajar entre las provincias de Castilla y León, pero no salir de la región (salvo casos justificados).

-Toque de queda: se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas

-Reuniones en hostelería: un máximo de cuatro en el interior de bares y restaurantes y de seis en el caso de las terrazas.

-Reuniones en domicilios: en las viviendas no podrá reunirse nadie que no sea conviviente.

Las comunidades podrán ser más restrictivas, pero no abrir más la mano. Es decir, se trata de una medida de mínimos, según figura en el texto del acuerdo. Por este motivo, Castilla y León mantiene el toque de queda a partir de las 22 horas en lugar de las 23 horas, como la mayoría del resto de regiones.

La desescalada comienza este lunes 8 de marzo

Este lunes reabren gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería en Zamora y Castilla y León, pero con limitaciones de aforo. En hostelería y restauración, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33 por ciento del aforo. Se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir con el 75 por ciento del aforo.

En ocio y cultura, museos y salas de exposiciones deberán respetar la limitación de un tercio de su aforo; por su parte en cines y teatros, el aforo máximo será de un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a 25 personas en interior y a 50 al aire libre.

Los centros comerciales y comercios minoristas deberán respetar un tercio del aforo tanto en locales de interior como en zonas comunes.

Además, se mantiene la práctica de deporte al aire libre sin restricciones pero respetando las medidas preventivas individuales generales; en instalaciones cerradas (gimnasios y centros deportivos) se permite un tercio del aforo, con uso obligatorio de la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico (máximo seis personas simultáneamente), exceptuando deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento; y en cuanto a la asistencia a eventos deportivos, aforo máximo a un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuenta al aire libre.

Además, se deberá mantener un tercio de aforo en lugares de culto; y la limitación a diez personas en velatorios en lugares cerrados y a 15, si es al aire libre.

También, se mantiene el actual toque de queda, entre las 22 horas y las seis de la mañana, y la comunidad continúa en situación de cierre perimetral en su conjunto, para la entrada y salida de personas de su territorio con las causas de excepción justificada establecidas.

Durante los próximos 14 días todas las provincias se situarán en nivel 4, para iniciar a continuación cada una de ellas la desescalada en función de su situación epidemiológica.

Castilla y León levanta las restricciones al deporte

Las actividades culturales organizadas por la Junta de Castilla y León y las deportivas en general retomarán parte de su actividad a partir de la jornada de este martes 9 de marzo, según el acuerdo al que acaba de llegar el Consejo de Gobierno de la administración regional. El deporte en el exterior se tendrá que practicar con mascarilla y estará permitido siempre “que no sea de contacto intenso”, como la lucha o el boxeo. Lo mismo sucede con las actividades extraescolares, que echarán a andar con precauciones a partir de mañana.

El paso fronterizo

La prórroga del cierre de la frontera con Portugal hasta el 16 de marzo, acordado ayer por el Gobierno, ha colmado la paciencia de los representantes municipales, empresarios y trabajadores de la zona de Fermoselle, Bemposta y Mogadouro, que este sábado han protagonizado un acto de protesta en el paso fronterizo de la presa. Ayuntamientos y cámaras municipales del territorio fronterizo, además de trabajadores autónomos secundan una concentración a las 12.00 horas (hora española), para exigir “la inmediata apertura” del paso fronterizo de Bemposta, cerrado desde el pasado 29 de enero como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia del COVID 19. Aquí puedes ver la crónica, un vídeo y una galería de imágenes sobre el acto.

Los hosteleros, más hartos que nunca

Los hosteleros de Zamora se han manifestado este martes ante la sede de la Junta de Castilla y León en Zamora y han expresado su enfado con las medidas impuestas por la administración autonómica contra sus negocios para controlar el avance del COVID. Hay que recordar que el interior de los bares lleva 40 días cerrado, tras el inicio de la tercera ola, y que la bajada de la incidencia no ha traído consigo, por el momento, el alivio para el sector. El sector ha terminado a huevazo y platazo limpios contra la fachada de la Junta en Zamora. La manifestación ha derivado en un corte al tráfico en Príncipe de Asturias en el cruce con Alfonso XI. La restricción se ha prolongado durante media hora. Lee la crónica completa sobre la movilización de este martes del sector de la hostelería en Zamora.

Castilla y León deja en el aire la orden que anule las multas del toque de queda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tildó el viernes de “jurídicamente complejo” el asunto de las sanciones impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a ciudadanos que se saltaron el toque de queda entre las ocho de la tarde y las diez de la noche desde que el horario de confinamiento nocturno se adelantara el pasado 16 de enero. Con esto se profundiza en la idea de que las sanciones, de momento, no serán anuladas de facto, lo que puede obligar a los sancionados a recurrir. En Zamora han sido sancionados por circular entre las ocho y las diez un total de 74 ciudadanos.

La movilidad entre provincias de Castilla y León ya es posible

La mejora de la situación de la pandemia ha hecho que la Junta de Castilla y León levante el confinamiento perimetral provincial, lo que permitirá desplazarse entre Zamora y las diferentes provincias de la comunidad. Se mantiene sin embargo el confinamiento perimetral de la comunidad, es decir, la salida a otras comunidades autónomas. Aquí puedes leer el anuncio de Igea y Casado. Hoy, viernes, ya se ha hecho oficial a través del Boletín Oficial de la Provincia.

Adiós al toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Junta de Castilla y León en lo referente al toque de queda, impuesto a las ocho de la tarde desde el mes de enero. El alto tribunal da así la razón al Gobierno, que defendía que la restricción del horario de movilidad nocturna no podía establecerse antes de las diez de la noche. La medida de la Junta, así las cosas, queda suspendida. Sin embargo, Mañueco mantiene las restricciones para la hostelería, comercio no esencial y cultura pese a la mejora sanitaria debido a la situación hospitalaria. Además, Castilla y León cierra desde hoy, lunes, su actividad no esencial a las 20.00 horas en respuesta a la suspensión del adelanto del toque de queda.

Frontera cerrada entre España y Portugal

España ha prorrogado hasta el próximo 1 de marzo los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con las mismas limitaciones aplicadas durante los diez días iniciales después de haber realizado diferentes consultas de coordinación con las autoridades lusas. Así lo recoge la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor un día antes de que finalizase la orden que fijaba controles fronterizos para tratar de contener la expansión de la COVID-19.

Horarios cierre Miranda do Douro y Torregamones

La Dirección General de la Policía ha modificado la hora de tránsito entre España y Portugal en el paso de Miranda-Torregamones. Desde el pasado lunes 15 de febrero, la hora de tránsito permitida será de seis de la tarde a ocho de la noche y no de siete a nueve, como sucedía hasta ahora. Por las mañanas la hora es la misma, de ocho a diez.

Horarios apertura Rihonor

Tras el cierre entre España y Portugal, la frontera de Rihonor se abrirá dos veces por semana mientras dure el cierre decretado por el Gobierno luso. Lo hará para uso exclusivo de sus vecinos y dadas las características excepcionales de esta población única que forma parte de dos países. Los departamentos de Interior de España y Portugal han acordado que los ciudadanos de ambos municipios puedan cruzar al otro lado los miércoles y sábados de 10.00 a 12.00 horas. Es decir, cuatro horas a la semana, que deberán servir así a quienes tengan jeras al otro lado de la Raya.

El cierre de la frontera lusa ya se está dejando notar de forma negativa en los negocios de la Raya zamorana ya que la medida implica la clausura siete carreteras secundarias de los concelhos de Braganza, Miranda y Vimioso que afectan a comunicaciones con Aliste.

Semana Santa: definitivamente, sin procesiones

La Junta hace oficial la suspensión de las procesiones de Semana Santa. Una medida que afecta a las celebraciones de todas las localidades, vetadas por la delicada situación sanitaria de la provincia. Aquí puedes leer la comunicación de la Junta de Castilla y León al respecto.

