La Junta de Castilla y León arranca la vacunación a las personas nacidas en 1952 y 1960, es decir, los que cumplen este año los 61 y 69 años de edad, respectivamente. Los nacidos en 1952 podrán acudir al Teatro Ramos Carrión o al Hospital de Benavente, los días 3, 4 y 5 de mayo. Los nacidos en 1960 podrán asistir, a los puntos de vacunación anteriormente citados, los días 6, 7 y 8 de mayo. El llamamiento será por cartel informativo y no por llamada individual.

Los docentes del Centro de Adultos, excluidos

Los docentes que prestan servicio en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la provincia han sido excluidos de la estrategia de vacunación frente al coronavirus, que concluyó para los profesores de Zamora a principios de este mes de abril. Un agravio que comparten con el personal del Centro de Formación del Profesorado (CFIE), el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) y parte de las plantillas de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Sin respuesta a la situación por parte de la Junta de Castilla y León, los sindicatos presentes en el Comité de Seguridad y Salud de la Dirección Provincial de Educación han exigido que se cite con urgencia a estos profesionales, habida cuenta de que trabajan en una clase con alumnos como cualquier otro compañero de colegio o instituto. Una petición a la que se ha sumado la Junta de Personal Docente no Universitario, que apuesta por abrir una ventana de inmunización en mitad de los turnos de edad.

80.000 dosis administradas

Las 1.481 vacunas puestas en la última jornada han servido a Zamora para superar las 80.000 dosis, concretamente 81.335, que le sirven para colocarse en un destacado segundo puesto de la comunidad (sólo le supera Soria) en la administración de las inyecciones contra el coronavirus. La Consejería de Sanidad estima que un 35% de la población provincial mayor de 16 años tiene ya puesta una dosis de la vacuna.

Janssen, en Zamora

Zamora iniciará a partir de este lunes la administración de las primeras 550 vacunas del Janssen, que tienen como principal ventaja frente al resto de marcas que necesitan una sola dosis, en lugar de dos. Las dosis que llegaron el jueves a la provincia no eran suficientes para atender la demanda de los mutualistas de 70 a 79 años inmunizados a lo largo de la jornada de este sábado en el Teatro Ramos Carrión, por lo que se destinarán a partir del lunes a la población de esa edad que se vacunará en los centros de salud y que está recibiendo dosis de Pfizer y Moderna. No obstante, Castilla y León tan solo recibirá esta semana la mitad de las previstas de Janssen y a Zamora tan solo llegarán unas 500 dosis.

CONSULTA AQUÍ LOS HORARIOS Y LUGARES

La población de entre 65 a 69 años sigue en el limbo aunque por poco tiempo

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado en sede parlamentaria que “en breve” se vacunará a la población de entre 65 y 69 años, con el objetivo de “homogeneizar” a este grupo que estaba con “pinzas”, después de los cambios en la estrategia nacional con la vacuna de AstraZeneca, que en un principio se fijó hasta los 65 años y luego se amplió hasta los 69.

Llamada a la generación de 1959

La próxima semana, entre el lunes 26 y el miércoles 28 de abril, se va a llevar a cabo la vacunación de personas que hayan nacido en el año 1959 y que estén empadronadas en Zamora o en la provincia. Estas personas van a recibir dosis de AstraZeneca y deberán acudir al Teatro Ramos Carrión de Zamora o al Hospital de Benavente. PINCHA AQUÍ para conocer las fechas, horarios y lugares de vacunación.

Este es el cartel informativo para las inoculaciones en Zamora capital:

Y aquí tienes el de Benavente:

Sanidad vacuna a más zamoranos en el último mes que en los tres anteriores

Entre el 30 de diciembre de 2020 y el 22 de marzo de 2021, Sanidad logró administrar 34.232 vacunas contra el coronavirus entre la población zamorana. Algo así como 417 al día. En el mes que ha transcurrido desde entonces, los ciudadanos de la provincia han recibido otras 42.592 dosis. Aproximadamente, un promedio de 1373 al día. La diferencia resulta patente y explica por qué el proceso de inmunización ha pasado de despertar algunos recelos a ilusionar a la ciudadanía con un horizonte sin pandemia cada vez más cercano.

Las cifras hablan a las claras. Casi un 56% de las 76.824 dosis administradas en estos casi cuatro meses de proceso de vacunación en Zamora se han inoculado en el último mes. Abril está cumpliendo con las expectativas, más allá de algunos escollos como el del breve parón con AstraZeneca, y prácticamente uno de cada tres ciudadanos de la provincia se ha sometido, al menos, a la primera parte del ciclo de vacunación previsto.

El 97,5% de los usuarios de residencias de Zamora ya se han vacunado contra el coronavirus

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó este jueves un balance del proceso de vacunación en las residencias. La responsable autonómica explicó que “ya ha pasado el tiempo suficiente” desde el inicio del proceso para dar cuenta de su avance en los centros y para constatar su éxito. Solo en el caso de los trabajadores, un 99,8% de los vacunados con ambas dosis tienen los deseados anticuerpos.

En cuanto a los datos de vacunación de las residencias en la provincia, un 97,5% de los usuarios ha recibido ya las dos dosis de la vacuna. De hecho, tan solo 85 de las 3.459 personas que viven en los centros para mayores de Zamora no han sido inmunizados. En ese pequeño porcentaje se incluyen tanto los que han rechazado la vacuna como los que no han podido recibirla por motivos médicos o porque se han incorporado recientemente al centro.

En cuanto a los trabajadores, el porcentaje de vacunados es ligeramente inferior, pero sigue siendo razonablemente elevado. No en vano, se sitúa por encima del 90%. Tan solo han rechazado las dosis correspondientes o no han podido recibirlas por diferentes causas 208 de los 2.187 empleados de los centros zamoranos, según la tabla informativa distribuida este jueves desde el área de Familia.

Más del 31% de los zamoranos tienen ya, al menos, una dosis de la vacuna

Las estadísticas van ofreciendo datos cada vez más positivos para una provincia en la que el 31% de los ciudadanos ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Los sanitarios han administrado hasta la fecha 74.195 dosis en Zamora, que han servido también para completar el ciclo de 21.296 ciudadanos.

Además, el último dato de vacunaciones en un solo día en la provincia, correspondiente al 20 de abril, muestra que los sanitarios lograron administrar 3.014 dosis en una jornada, un ritmo esperanzador, sobre todo si se tiene en cuenta que todavía no se ha puesto en marcha el recurso de los centros de inmunización masiva, dispuestos para su entrada en funcionamiento cuando Sanidad dé luz verde.

Reacciones: el pinchazo de la liberación

Los mayores de 70 años celebran la vacunación como "bien general" con metas muy claras a la vista. La primera de ellas: "Abrazar a los nietos". Nos acercamos hasta el centro de salud de Santa Elena, donde esta semana vacunan a los zamoranos de entre 70 y 79 años, y hablamos con ellos sobre sus expectativas tras la inoculación de la primera dosis de la vacuna.

Los mutualistas de Zamora (1942-1951)

Atención los mutualistas zamoranos nacidos entre 1942 y 1951. Ya hay fecha para su vacunación: el próximo sábado 24 de abril para los integrantes de ISFAS, MUFACE y MUGEJU y que estén empadronados en Zamora o en la provincia. Estas personas van a recibir dosis de Pfizer y deberán acudir al Teatro Ramos Carrión de Zamora. El orden asignado que deberán respetar es el siguiente:

- De 09:30h a 11:30h los nacidos en 1942 y 1943.

- De 11:30h a 13:30h los nacidos en 1944 y 1945.

- De 15:30h a 17:30h los nacidos en 1946 y 1947.

- De 17:30h a 19:30h los nacidos en 1948 y 1949.

- De 19:30h a 21:30h los nacidos en 1950 y 1951.

Vacunación en Santa Elena

Con respecto a la vacunación de las personas mayores de 70 años, es decir, los nacidos entre los años 1942 y 1951, ambos inclusive, se va a iniciar en los Centros de Salud de Corrales, Benavente Norte y Benavente Sur, y en los urbanos de Santa Elena, Parada del Molino, Virgen de la Concha y Puerta Nueva. Cada centro ha planificado la vacunación dependiendo de su capacidad de organización y citación. Este grupo de edad va a recibir dosis de Pfizer. En esta jornada de lunes lo van a recibir 250 personas.

CONSULTA AQUÍ LOS HORARIOS Y FECHAS PARA LOS ZAMORANOS DE ENTRE 70 Y 79 AÑOS

Aquí puedes ver las primeras imágenes de la vacunación en Santa Elena, donde este lunes se inyectarán 250 dosis:

Continúan por las tardes las inoculaciones para la generación de 1958 en el teatro Ramos Carrión y en el hospital de Benavente. CONSULTA AQUÍ LAS FECHAS Y HORARIOS.

Calendario de vacunación en Zamora contra el coronavirus para la semana del 19 al 25 de abril

Diez mil vacunas del coronavirus son las que prevé inocular esta semana la Consejería de Sanidad en Zamora. Un objetivo perfectamente asumible si se tiene en cuenta que entre el lunes y el jueves de la semana pasada se han puesto en Zamora 10.938 dosis. La inmunización de 70 a 79 años se extiende a la capital, Benavente y Corrales mientras los centros masivos se centran en personas de 63 años. Consulta aquí todas las fechas y horarios.

Zamora consigue administrar un 90% de las vacunas que ha recibido

La vacunación sigue cogiendo ritmo en Zamora. Actualmente, la provincia ha conseguido administrar un 90% de las dosis que ha recibido, lo que la sitúa ligeramente por encima de la media de Castilla y León en esta estadística. Lo cierto es que, con la llegada del mes de abril, el proceso se ha agilizado de manera considerable, de la mano también de la llegada de más bandejas y, por supuesto, del esfuerzo realizado por los sanitarios.

Esa conjunción de factores está derivando en jornadas como la de este viernes, en la que los profesionales lograron administrar 2.122 dosis de la vacuna en la provincia. Con esta cantidad, ya son 68.555 las dosis que se han distribuido entre los zamoranos, mientras que 21.287 han recibido el ciclo completo de vacunación.

La vacunación en Zamora contra el coronavirus coge carrerilla

Zamora es la segunda provincia que mejor está llevando la campaña de vacunación de toda Castilla y León, solo superada por Soria. ¿Te interesan estos datos? PINCHA AQUÍ. Mientras tanto, los zamoranos con edades comprendidas entre los 70 y 79 años están llamados a inocularse su dosis contra el COVID-19 a partir de la próxima semana. Lo harán con Pfizer y Moderna, las autorizadas para este rango de edad. Por su parte, la generación de 1957 afronta este viernes su cuarta y última jornada de vacunación con AstraZeneca, tanto en Zamora capital (Ramos Carrión) como en Benavente (hospital comarcal). Consulta aquí los horarios. La próxima semana será el turno para los nacidos en 1958.

El ritmo de la vacunación en Zamora

Uno de cada cuatro zamoranos está vacunado del coronavirus y el 12% tiene ya inoculadas las dos dosis. La marcha de la vacunación mejora, con permiso de la llegada de las dosis, mientras la pandemia apunta lenta pero inexorablemente hacia arriba.

Colas de nuevo para vacunarse con AstraZeneca en Zamora tras el parón

Tras la suspensión temporal de la AstraZeneca en Castilla y León que generó la incertidumbre en Zamora, los centros de vacunación de Zamora instalados en el Teatro Ramos Carrión y el Hospital Comarcal de Benavente retomarán mañana, viernes 8 de abril, la vacunación con AstraZeneca contra el coronavirus para los nacidos en el año 1956, es decir, las personas que cumplen los 65 años empadronados en cualquier localidad de la provincia. Podrán ir a cualquiera de los dos puntos habilitados, ya sea el Teatro Ramos Carrión o el Hospital de Benavente, según les convenga mejor.

Los vacunados con AstraZeneca en Zamora podrían quedarse con una sola dosis

La Consejería de Sanidad valora tres posibilidades para las personas que ya tienen puesta una dosis de AstraZeneca: dejarles con una sola dosis, que proporciona una inmunidad del 70%, retrasar la segunda dosis hasta ver el resultado de los estudios que se están llevando a cabo o utilizar Pfizer o Moderna para la segunda dosis. La decisión definitiva se tomará cuando se conozcan las conclusiones del grupo de trabajo que se está dedicando a estos menesteres. Así es el escenario para quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca.

Castilla y León retoma la vacunación con AstraZeneca

La Junta reanuda la vacunación frente al COVID-19 con AstraZeneca, atendiendo a las nuevas pautas y circunstancias acordadas para el Sistema Nacional de Salud en la noche de ayer tras generar el caos durante toda la jornada. Asimismo y bajo el principio de “precaución”, recordó que se ha decidido la suspensión de la administración de dosis vacunales frente a la COVID-19 de la compañía anglo sueca en usuarios menores de esa edad.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado de forma telemática, aprobó, con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas, la propuesta de la Ponencia de Vacunas de limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford para las personas mayores de 60 años. Esta vacunación se retoma en Castilla y León tras el informe de seguridad emitido por el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, en el que se indica que el beneficio de esta vacuna está muy por encima de posibles riesgos, por lo que se sigue aconsejando su utilización frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2; también se decidió la inclusión en su ficha técnica, como efectos adversos secundarios muy raros, los trastornos inusuales de coagulación que se notificaron.

Cronología de la suspensión temporal con AstraZeneca y su reanudación en Zamora

Cabe recordar que el lunes a mediodía, de un día para otro, la Junta anunció la vacunación repentina de los nacidos en 1956. El martes a partir de las 15.30 horas, la generación del 56 respondía a la llamada y numerosos usuarios acudían al Teatro Ramos Carrión de Zamora y al Hospital Comarcal de Benavente para ser inoculados con la primera dosis de AstraZeneca.

Apenas 20 horas después, el miércoles por la mañana, Castilla y León anunciaba la paralización de la vacunación frente al COVID-19 con la marca AstraZeneca-Universidad de Oxford por "cautela" hasta conocer los informes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre su posible vinculación con casos de trombos en pacientes.

En mitad del "embrollo" que suponía para los ciudadanos el "ahora sí-ahora no" de la vacunación con AstraZeneca, la ministra Carmen Calvo se sumaba al caso y hablaba sobre la decisión de paralizar las vacunas con AstraZeneca en Castilla y León: "Las comunidades no son las que deciden".

Una polémica que generaba el caos para los ciudadanos nacidos en 1956 que debían acudir a ponerse la vacuna contra el coronavirus a primera hora de la tarde.

Ifeza, futuro epicentro de la vacunación

Según informa la Junta, durante la Semana Santa "la vacunación no se ha visto interrumpida en la provincia de Zamora" y el punto de vacunación masiva será el recinto ferial Ifeza de la carretera de la Aldehuela "cuando la provincia disponga de dosis suficientes".

Zamora, en el vagón de cola

Zamora es la quinta provincia con más población de la comunidad autónoma, pero solo supera a Soria en número de dosis administradas de la vacuna contra el coronavirus. Así se desprende de los datos actualizados a diario por la Junta de Castilla y León, que revelan las diferencias existentes por territorios. Por citar un ejemplo, en la provincia de León se pusieron más de 4.600 vacunas solo el sábado; en Zamora, la cifra total de la semana no ha alcanzado las 4.500. En cuanto a los datos concretos del 3 de abril en la provincia, 304 personas recibieron la primera dosis de la vacuna en Zamora; ninguna cerró el ciclo, por lo que la cifra de ciudadanos inmunizados sigue estancada en 16.600 desde hace ya algunos días.

"Doctor, ¿por qué no me llaman?"

Zamora vacuna aún a sus octogenarios -ni siquiera todos están convocados en la provincia- mientras la región empieza con las personas de 65 años. La inmunización debe empezar a coger carrera en Zamora, de ahí que está previsto que la inyección de las dosis no se detengan durante los festivos del Jueves y Viernes Santos.

¿Qué ocurre en Benavente con las vacunas?

Todos los días y a cualquier hora la misma pregunta cuando camina por las calles de Benavente: “Alcalde, tengo ya 85 años, ¿cuándo me van a vacunar?”. La información -o su ausencia- “genera una gran incertidumbre y ansiedad, sobre todo en los colectivos vulnerables”, reflexiona Luciano Huerga. “Las personas nos preguntan como responsables municipales que somos y nosotros no buscamos conflictos con otras administraciones sino colaborar”, matiza. Por ello solicita que localidades como Benavente o Toro puedan participar en algunas de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y obtener de esta forma información puntual sobre cómo evoluciona la pandemia o las previsiones que existen para Benavente y Los Valles.

Bomberos y profesores: AstraZeneca o ninguna

La vacunación en Zamora, como en Castilla y León y el resto de España, no es a la carta, sino que cada ciudadano deberá ponerse la dosis de la marca que le corresponda, sin que pueda elegir entre AstraZeneca, Pfizer, Moderna o o la de los laboratorios que puedan estar disponibles en un futuro. La vacuna es voluntaria y por tanto, no se puede obligar a nadie a ponérsela, aunque, por lo visto en el Centro de Vacunación de Sacyl en el Teatro Ramos Carrión, los docentes zamoranos han optado mayoritariamente por acudir a inocularse la dosis, pese a todas las dudas que ha generado AztraZeneca, conscientes de que las garantías de seguridad son suficientes como para no rechazar el fármaco. Hoy, miércoles, Zamora reanuda la vacunación. Turno ahora de bomberos y profesores.

Los profesores, inquietos

"Con mucha intranquilidad porque en Castilla y León se han vacunado del coronavirus Soria, Segovia y Burgos y no saben lo que va a pasar con la segunda dosis. En Zamora el director provincial nos comunicó el inicio de la campaña, pero no puede ser porque AstraZeneca está en espera". Son las palabras del presidente de la Junta de Personal Docente de Zamora, Ramón Rodríguez. "Los profesores vacunados están inquietos por ver qué pasa, cuando va a ser la segunda, qué riesgos hay, porque tampoco somos sanitarios ni epidemiólogos para valorar, no tenemos más remedio que confiar en los que saben y los que no se han vacunado a ver cuando nos toca", se iba a empezar en Benavente y se ha paralizado.

El parón de la vacuna

Centenares de zamoranos viven estos días pendientes de AstraZeneca y de la paralización de sus dosis de la vacuna contra el coronavirus durante los próximos quince días. La posible relación de la administración de este medicamento con la aparición de trombosis en algunos pacientes ha llevado a algunos países, como España, a aplazar su uso, y ha frenado el proceso de inmunización de ciertos colectivos. En el caso de la provincia, el personal docente y los bomberos se han quedado a las puertas de recibir la primera inyección cuando, en algunos casos, ya tenían hora para la cita.

Sin embargo, otros grupos ya habían recibido la vacuna de AstraZeneca a lo largo de las últimas semanas. De hecho, Zamora ha recibido 6.700 dosis de esta marca que se ha utilizado con ciertos sanitarios y estudiantes de este ámbito, o con algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todos, menores de 55 años. Muchos de ellos habían acudido a la llamada en el Teatro Ramos Carrión de la capital para recibir la primera dosis; la segunda les quedaba pendiente para mayo o junio, en función de cada cual. Ahora, esa previsión queda condicionada.

La suspensión de AstraZeneca

La paralización de las vacunaciones de coronavirus con dosis de AstraZeneca durante los próximos quince días limitará el avance del proceso en Zamora. En principio, la idea transmitida por la Junta de Castilla y León era seguir utilizando las dosis de este laboratorio, tras retirar la partida del lote sospechoso de haber provocado efectos secundarios graves en algunos países de la Unión Europea y describir casos en la propia comunidad.

Trombosis

La Comunidad de Castilla y León ha notificado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos (AEMPS) sobre dos casos detectados en Valladolid con posibles efectos adversos tras recibir dosis del lote de la vacuna de AstraZéneca- Universidad de Oxford que es objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias europeas.

Las dosis para las Fuerzas de Seguridad

La vacunación no cesa en Zamora. Tras los residentes, sanitarios, grandes dependientes y mayores de 80 y 90 años, ahora es turno de las Fuerzas de Seguridad. En el conjunto de la provincia, según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, son alrededor de un millar. Este avance en la vacunación llega en el mismo momento en que se han relajado las medidas excepcionales tomadas el pasado mes de enero por parte de la Junta. La propia Clara San Damián ha anunciado este martes el plan de inmunización a policías: a partir de próximo martes.

Zamora inicia la vacunación contra el coronavirus de los mayores de 80 años

La preocupación se ha instalado en la Consejería de Sanidad, toda vez que se ha dado el pistoletazo de salida para las vacunaciones por rango de edad. La provincia de Zamora comenzaba el pasado miércoles con la administración de la primera dosis a los mayores de 80 años, para quienes se recomienda los compuestos de Pfizer y de Moderna, pero nunca el de AstraZeneca. De hecho, esta última no está recomendada para mayores de 55 años, una cuestión que limita y mucho la estrategia seguida por las autoridades sanitarias, que confían en poder incrementar la recepción de dosis para hacer frente a la inmunización de estos colectivos frente al coronavirus. La provincia de Zamora comenzará la próxima semana a administrar la vacuna contra el coronavirus a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un colectivo esencial que figura entre los objetivos prioritarios de la Estrategia de Vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad. Así lo ha anunciado este lunes la delegada territorial, Clara San Damián, quien ha señalado que ya se ha concluido la aplicación de la primera dosis a los mayores de 90 de la capital, por lo que el operativo está listo para arrancar con los mayores de 80 años.

Las guarderías

Las guarderías privadas quedan fuera de los planes de vacunación anticovid. A pesar del malestar de los sectores afectados, Sanidad argumenta que "no se trata de centros de educación infantil", mientras que las profesionales del gremio argumenta que "seguimos siendo las grandes olvidadas".

El profesorado

Los sindicatos de enseñanza en Zamora piden prioridad a la hora de vacunar al profesorado. Sin embargo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria ha sido tajante y muy clara: "Tendrán que esperar su turno".

Las dosis en la Zamora rural

Un centenar de grandes dependientes de Sanabria recibe la vacuna del COVID 19. Profesionales de enfermería se desplazan a los domicilios por varios pueblos para vacunar a nonagenarios y personas muy vulnerables. Te contamos cómo se desarrolla el proceso de vacunación en el medio rural, en concreto, en Sanabria.

Sanitarios inmunes

Tras días parada, la vacunación de sanitarios de primera línea en la provincia de Zamora por fin avanza. Lo hace después de que la Junta de Castilla y León recibiera en los últimos días parte de las dosis comprometidas por la farmacéutica americana Moderna, dosis destinadas a inmunizar a los sanitarios contra el coronavirus por la compleja logística que conlleva su utilización —lo que hace recomendable que no salgan de los hospitales—. La actualización de datos indica que 858 sanitarios de primera línea son ya inmunes a los envites del coronavirus, unos doscientos más de los que aparecían en la estadística del día anterior.

Vacunación masiva en el Ramos Carrión

Arranca la campaña de vacunación de los sanitarios de segunda línea en Zamora, que han acudido a las instalaciones del teatro Ramos Carrión para recibir la dosis contra el coronavirus. Mientras tanto, en los pueblos también avanza la vacunación pero, en este caso, a los grandes dependientes. Aquí te mostramos una galería para que veas cómo ha sido el proceso en Villaralbo:

Los costes COVID del transporte en taxi

El transporte de material y personal sanitario para la campaña de vacunación contra el COVID-19 en taxi supone a la Junta de Castilla y León un gasto de 68.200 euros en la provincia de Zamora, cantidades que se abonarán a la Asociación Autotaxi Zamora.

Inmunizar al 70% de la población de Zamora antes de verano, imposible con el ritmo actual.

Al ritmo actual, es imposible. Zamora no alcanzará el setenta por ciento de la población inmunizada contra el coronavirus antes del verano, el objetivo que se han marcado el Ministerio y la Consejería de Sanidad, si el ritmo de entrega de dosis a la comunidad no aumenta de forma significativa en las próximas semanas. La situación la puso sobre la mesa la consejera Verónica Casado en las Cortes de Castilla y León, donde aseguró que la región necesita 176.000 dosis semanales para cumplir los objetivos y que solo recibe 45.000. Las farmacéuticas, dijo, han dejado “en cuadro” a la comunidad. “Esperamos que en el momento adecuado haya una gran afluencia de vacunas”, puntualizó. De momento, no la hay.

Los datos hablan a las claras. En las ocho primeras semanas de la campaña de vacunación Zamora ha recibido 22.145 dosis de antídoto de tres farmacéuticas diferentes: Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, la última en sumarse a la lista. Teniendo en cuenta la pauta de vacunación —todas las vacunas necesitan de dos dosis con diferentes periodos de tiempo entre ellas dependiendo de la marca—, los envíos recibidos en la provincia de Zamora serían suficientes para inmunizar a 11.072 personas. Son pocas teniendo en cuenta que, si lo que se pretende es tener vacunados al setenta por ciento de los zamoranos antes del mes de julio, hay que inmunizar a unas 120.000 personas. Para ello serían necesarias, con los modelos de vacuna disponibles hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, 240.000 dosis.

Dicho de otra manera. Para cumplir los objetivos en Zamora deberían haberse vacunado 4.576 personas a la semana desde finales del pasado mes de diciembre. Evidentemente, no se han cumplido estos registros. Esto significa que deberían administrarse 9.000 dosis a la semana en la provincia cuando, de momento, se reciben 2.768 como término medio. Y dicho de una tercera manera diferente. El ritmo de llegada de vacunas debería multiplicarse por cuatro para cumplir los objetivos..

¿Cómo y dónde guardan las vacunas del coronavirus en Zamora?

¿Te has preguntado alguna vez cómo y dónde se guardan las vacunas en Zamora? Están a buen recaudo y bajo fuertes medidas de seguridad. ¿Y si se va la luz? Todo esta previsto, ya que se pone en marcha un generador y se activa una alarma. Todo ello se guarda en el servicio territorial de Sanidad. Lee aquí todo sobre la guarda y custodia de las vacunas contra el COVID en Zamora.

Sanidad prepara vacunaciones masivas del coronavirus en Zamora cuando haya dosis suficientes

Las vacunaciones masivas tendrán que esperar en Zamora. No llegarán, al menos, hasta abril por falta de dosis. La limitada llegada de inyecciones deja a Castilla y León en situación de espera si se tiene en cuenta que las dosis llegan a razón de 45.000 semanales para toda la región. Serían necesarias unas 174.000 para conseguir el objetivo.

La Junta de Castilla y León destinará espacios en Zamora, que buscará entre sus propios edificios y los de los ayuntamientos, para realizar las vacunaciones masivas en cuanto haya dosis suficientes para inmunizar a los afectados por los cinco grupos prioritarios para la primera fase. En las pequeñas poblaciones seguramente se utilizarán los centros de salud.

En Zamora capital, el Obispado ha ofrecido dos templos y el frontón San Atilano. Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora también han ofrecido sus instalaciones.

Además, la vacuna de AstraZeneca se va a dirigir a los profesionales sanitarios que no están en primera línea, como los de servicios no asistenciales, logopedas o farmacéuticos, entre otros colectivos, según ha señalado la consejera de Sanidad Verónica Casado. Toda la información sobre las vacunas del coronavirus en Zamora, haciendo clic en este enlace.

Instalaciones públicas para vacunar

Las instituciones ofrecen sus mejores y más grandes instalaciones para aplicar la dosis de la inmunidad una vez que Zamora cuente con todas las vacunas contra el coronavirus necesarios. El último municipio en sumarse al ofrecimiento ha sido Benavente, que ofrece tres grandes instalaciones para poder albergar vacunaciones masivas de su población de cara a lograr la ansiada inmunidad. También lo ha hecho en las últimas horas Toro, que ofrece el pabellón y el polideportivo del municipio.