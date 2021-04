¿Tus plantas no parecen felices? ¿No están todo lo verdes que te gustaría? A veces, las personas inexpertas no conocen muy bien cómo cuidar su jardín y las plantas tornan su color en apagado, amarillean. Aunque se haga todo lo necesario, a veces viene bien aplicar algún “truco” que haga que el jardín luzca siempre esplendoroso. Estos son algunos consejos.

Para el riesgo, lo mejor es el agua de lluvia. De eso no hay duda, pero no siempre es fácil almacenarla. Lo ideal es regar con agua que no acabe de salir de las tuberías de consumo, que en muchas ocasiones tiene cal. Para que el agua penetre bien en la tierra tampoco viene mal “roturar”. Esto hace que entre el agua, y también el aire, lo que permite un mejor desarrollo de la planta. Si queremos estimular el crecimiento de las raíces lo mejor es cortarlas un poco. Así, cuando trasplantamos a una maceta más grande o al suelo, se pueden cortar las puntas de las raíces para estimular su crecimiento.

Otra cuestión fundamental es la luz. Las plantas necesitan luz para vivir. Una planta sin luz se desprende rápidamente de sus hojas y flores con la única intención de mantenerse viva. Lleva tus plantas a lugares de sol e intenta darles más horas de luz. Muchas especies necesitan un mínimo de seis horas de sol para crecer sanas.

Es interesante también evitar las plagas. Los bichitos que hay en las hojas, aunque parezcan inofensivos, no lo son. Los insectos se alimentan de la sabia de las plantas y las debilitan. Aunque esto no es un problema en plantas grandes, sí lo es en pequeñas. Echa en un pulverizador un litro de agua, cuatro cucharadas de aceite y dos de lavavajillas tipo “fairy”. Esto creará una película sobre las hojas que evitará que los insectos se posen.

Uno de los mejores aliados como fungicida y plaguicida es el bicarbonato. Sí, un producto que casi todo el mundo tiene en casa y destaca por ser económico. Basta con diluir una cucharada sopera en un litro de agua para preparar un remedio para la salud de nuestras plantas. Además, es ecológico y podemos huir de los productos tóxicos y más caros que perjudican el medio ambiente.

Estos son solo algunos consejos que pueden hacer que tus plantas luzcan en todo su esplendor. Aunque, si hay que elegir uno entre todos, ese sería el de la luz. Las plantas, todas, necesitan luz en mayor o menor medida. Una planta que recibe la luz necesaria crece, por lo general, sana.