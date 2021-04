Los controles en la frontera entre Zamora y Portugal se prorrogan

España ha decidido prorrogar los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 17 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento debido a la situación epidemiológica en ambos países.

Así lo establece una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que amplía los controles que finalizaban este 6 de abril, por lo que solo se podrá entrar y salir del territorio español por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.

Nueva medidas: cierres en el interior de bares a partir del lunes

La Junta de Castilla y León determinará a partir del lunes en qué municipios cierran el interior de los bares, a partir de los 150 casos de incidencia, una medida que en principio no afectará a ninguna localidad en Zamora. En Zamora hay 13 localidades que superan esta incidencia, todas menores de mil habitantes, menos Fuentesaúco, aunque la consejera de Sanidad, Verónica Casado, precisó que sólo se va a aplicar en las localidades de más de cinco mil habitantes. En Zamora superan la incidencia de 150 casos trece localidades: Venialbo, Cubo del Vino, Pinilla de Toro, Robleda-Cervantes, Palacios de Sanabria, Rábano de Aliste, San Vicente de la Cabeza, Arrabalde, Arcos de la Polvorosa, Villanueva de Azoague, Manganeses de la Lampreana y Villafáfila. Sin embargo, ninguna localidad de Zamora de más de cinco mil habitantes supera ahora mismo esos registros.

La hostelería

Seis de cada diez hoteles de la provincia de Zamora permanecerán cerrados toda la Semana Santa. El presidente de Azehos, Óscar Somoza, asegura que dan por perdidos los días grandes de la Pasión debido a los cierres perimetrales, que permiten circular por la región pero no salir de ella. Lee aquí las reacciones del gremio zamorano.

Las aglomeraciones

Pese a que no hay procesiones, las aglomeraciones en las calles de Zamora evocan a una Semana Santa tradicional. Una estampa que preocupa a las autoridades en un momento en que algunos vaticinan la cuarta ola del coronavirus. El primer fin de semana de la Pasión ha roto todos los esquemas previstos dentro del plan de seguridad trazado por las principales instituciones de la provincia. Especialmente, en lo tocante a la hostelería, donde se han advertido “incumplimientos flagrantes” de la normativa COVID que han terminado con decenas de sanciones tanto a clientes como a establecimientos. La llamada a la responsabilidad ya se hace en mayúsculas por parte de los representantes, que piden prudencia para evitar la propagación del virus a cuenta de esta semana de celebraciones.

Primeras intervenciones policiales

La Policía Municipal y la Nacional han tenido que intervenir en la Plaza Mayor de Zamora al observarse la presencia de jóvenes que, sin guardar la distancia de seguridad, pasaban el rato en las terrazas de la zona. Ha sido la primera intervención en la capital de la Semana Santa, una vez en vigor las nuevas normas con motivo de la Pasión. Estos han sido los hechos.

Una nueva Semana Santa atípica

El Gobierno y las comunidades autónomas decidieron este miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni del cierre de actividad no esencial, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como el de Castilla y León, habían expresado su predisposición a adoptar esa medida restrictiva. En el Consejo Interterritorial no se acordó incluir ninguna nueva medida en referencia a los horarios. Tampoco en lo que tiene que ver con el toque de queda, que se mantendrá a las diez de la noche en Zamora y en el resto de la comunidad autónoma, y que tendrá un tope fijado a las once en el resto de España, con un cierto margen de decisión por parte de las regiones.

Estas son las cinco medidas que entran en vigor este viernes en Zamora con motivo de la Semana Santa.

Endurecimiento de medidas

En todo caso, los gobiernos autonómicos podrán optar por endurecer las medidas “de mínimos” acordadas a nivel estatal para las dos próximas semanas, según aclaró la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La Junta no se pronunció este miércoles sobre este asunto, aunque sí resulta bastante evidente que el Gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea tiende más a extremar las precauciones que a abrir la mano con la ciudadanía.

¿Cierres a las 20 horas durante la Semana Santa?

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado este miércoles el apoyo del Ejecutivo autonómico a la propuesta del Ministerio de Sanidad para adelantar el cierre de las actividades no esenciales a las 20.00 horas, al menos, durante los días de la Semana Santa. El Gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones para tratar de evitar la temida cuarta ola.

Por el momento, lo que sí se conoce ya son las restricciones generales para esta Semana Santa en Zamora: vuelve a acotarse a cuatro el número máximo de personas. Conoce aquí punto por punto todas las medidas.

Récord de denuncias por saltarse el toque de queda en Zamora

El incumplimiento del toque de queda nocturno se ha recrudecido en Zamora durante el pasado fin de semana. La Guardia Civil ha interpuesto 17 denuncias en localidades de la provincia, mientras que la Policía Nacional ha efectuado 22 propuestas de sanción en la capital. A ello, habría que sumar los datos de las policías locales para comprobar el relajamiento de algunos respecto a las restricciones. Una situación que “preocupa” en el seno de la Subdelegación del Gobierno, donde han insistido en que “aunque la primavera ha llegado, el virus no se ha ido”.

Un muro hispanoluso que dura un año

Hoy se cumple un año del primer cierre de fronteras por el COVID entre España y Portugal. Desde entonces, los controles en La Raya se han mantenido durante 150 días. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 2020, los agentes portugueses y españoles que compartían vigilancia en la frontera entre Quintanilla y San Martín del Pedroso eran incapaces de disimular su felicidad. Tras 105 días de controles ininterrumpidos desde el 17 de marzo, el dominio ejercido sobre el virus después de la pesadilla de primavera había llevado a los gobiernos de ambos países a acordar el regreso de la libre circulación habitual en el espacio Schengen. Los trabajadores brindaron a las puertas de la madrugada por dejar atrás una labor propia de otro siglo; una etapa de separación artificial incómoda para todos y demoledora para algunos.

La desescalada, tras la Semana Santa

Estaba previsto que el próximo lunes día 22 se hiciera una revisión de la situación para que la hostelería de Zamora pudiera completar la mitad de su aforo y quince días después, si todo seguía igual, se podría avanzar hasta el 75%. Paso a paso se podían consumir niveles hasta alcanzar cierto punto de normalidad, pero todos esos planes quedaron truncados. El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado paralizar cualquier tipo de desescalada hasta que transcurra el periodo vacacional asociado con la Semana Santa. De esta manera, las expectativas de la hostelería se echan por tierra, como mínimo, hasta el próximo 6 de abril. En esa semana, la Junta podría retomar la desescalada si los datos epidemiológicos lo permiten.

Frontera España-Portugal

España prorroga los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el 6 de abril por la crisis ocasionada por el COVID-19 y ante la proximidad de la Semana Santa, según publica este lunes, 15 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una Semana Santa de restricciones

Estas son las restricciones aplicables en Zamora durante la Semana Santa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud reunido en las últimas horas:

-Cierre perimetral de la comunidad autónoma: podrás viajar entre las provincias de Castilla y León, pero no salir de la región (salvo casos justificados).

-Toque de queda: se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas

-Reuniones en hostelería: un máximo de cuatro en el interior de bares y restaurantes y de seis en el caso de las terrazas.

-Reuniones en domicilios: en las viviendas no podrá reunirse nadie que no sea conviviente.

Las comunidades podrán ser más restrictivas, pero no abrir más la mano. Es decir, se trata de una medida de mínimos, según figura en el texto del acuerdo. Por este motivo, Castilla y León mantiene el toque de queda a partir de las 22 horas en lugar de las 23 horas, como la mayoría del resto de regiones.

La cuarta ola

Una excesiva relajación de las medidas de control de la movilidad y del contacto social de cara a la Semana Santa podría desencadenar en Zamora una cuarta ola de pandemia. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para justificar que la Semana Santa debe ser “una semana lo más normal posible” que “no ponga en riesgo la salud, ni la de nosotros mismos ni la de nuestros familiares”. Sobre la Semana Santa, la Junta pide a los estudiantes que residen fuera de la comunidad durante el curso que, si pueden, no vuelvan a la comunidad en vacaciones y que, si lo hacen, se realicen un test de antígenos antes para viajar con más tranquilidad.

La desescalada comienza este lunes 8 de marzo

Este lunes reabren gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería en Zamora y Castilla y León, pero con limitaciones de aforo. En hostelería y restauración, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33 por ciento del aforo. Se limitará la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas a seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir con el 75 por ciento del aforo.

En ocio y cultura, museos y salas de exposiciones deberán respetar la limitación de un tercio de su aforo; por su parte en cines y teatros, el aforo máximo será de un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a 25 personas en interior y a 50 al aire libre.

Los centros comerciales y comercios minoristas deberán respetar un tercio del aforo tanto en locales de interior como en zonas comunes.

Además, se mantiene la práctica de deporte al aire libre sin restricciones pero respetando las medidas preventivas individuales generales; en instalaciones cerradas (gimnasios y centros deportivos) se permite un tercio del aforo, con uso obligatorio de la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico (máximo seis personas simultáneamente), exceptuando deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento; y en cuanto a la asistencia a eventos deportivos, aforo máximo a un tercio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se limita la asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuenta al aire libre.

Además, se deberá mantener un tercio de aforo en lugares de culto; y la limitación a diez personas en velatorios en lugares cerrados y a 15, si es al aire libre.

También, se mantiene el actual toque de queda, entre las 22 horas y las seis de la mañana, y la comunidad continúa en situación de cierre perimetral en su conjunto, para la entrada y salida de personas de su territorio con las causas de excepción justificada establecidas.

Durante los próximos 14 días todas las provincias se situarán en nivel 4, para iniciar a continuación cada una de ellas la desescalada en función de su situación epidemiológica.

Las actividades culturales organizadas por la Junta de Castilla y León y las deportivas en general retomarán parte de su actividad a partir de la jornada de este martes 9 de marzo, según el acuerdo al que acaba de llegar el Consejo de Gobierno de la administración regional. El deporte en el exterior se tendrá que practicar con mascarilla y estará permitido siempre “que no sea de contacto intenso”, como la lucha o el boxeo. Lo mismo sucede con las actividades extraescolares, que echarán a andar con precauciones a partir de mañana.

El paso fronterizo

La prórroga del cierre de la frontera con Portugal hasta el 16 de marzo, acordado ayer por el Gobierno, ha colmado la paciencia de los representantes municipales, empresarios y trabajadores de la zona de Fermoselle, Bemposta y Mogadouro, que este sábado han protagonizado un acto de protesta en el paso fronterizo de la presa. Ayuntamientos y cámaras municipales del territorio fronterizo, además de trabajadores autónomos secundan una concentración a las 12.00 horas (hora española), para exigir “la inmediata apertura” del paso fronterizo de Bemposta, cerrado desde el pasado 29 de enero como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia del COVID 19. Aquí puedes ver la crónica, un vídeo y una galería de imágenes sobre el acto.

Los hosteleros, más hartos que nunca

Los hosteleros de Zamora se han manifestado este martes ante la sede de la Junta de Castilla y León en Zamora y han expresado su enfado con las medidas impuestas por la administración autonómica contra sus negocios para controlar el avance del COVID. Hay que recordar que el interior de los bares lleva 40 días cerrado, tras el inicio de la tercera ola, y que la bajada de la incidencia no ha traído consigo, por el momento, el alivio para el sector. El sector ha terminado a huevazo y platazo limpios contra la fachada de la Junta en Zamora. La manifestación ha derivado en un corte al tráfico en Príncipe de Asturias en el cruce con Alfonso XI. La restricción se ha prolongado durante media hora. Lee la crónica completa sobre la movilización de este martes del sector de la hostelería en Zamora.

Castilla y León deja en el aire la orden que anule las multas del toque de queda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tildó el viernes de “jurídicamente complejo” el asunto de las sanciones impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a ciudadanos que se saltaron el toque de queda entre las ocho de la tarde y las diez de la noche desde que el horario de confinamiento nocturno se adelantara el pasado 16 de enero. Con esto se profundiza en la idea de que las sanciones, de momento, no serán anuladas de facto, lo que puede obligar a los sancionados a recurrir. En Zamora han sido sancionados por circular entre las ocho y las diez un total de 74 ciudadanos.

La movilidad entre provincias de Castilla y León ya es posible

La mejora de la situación de la pandemia ha hecho que la Junta de Castilla y León levante el confinamiento perimetral provincial, lo que permitirá desplazarse entre Zamora y las diferentes provincias de la comunidad. Se mantiene sin embargo el confinamiento perimetral de la comunidad, es decir, la salida a otras comunidades autónomas. Aquí puedes leer el anuncio de Igea y Casado. Hoy, viernes, ya se ha hecho oficial a través del Boletín Oficial de la Provincia.

Adiós al toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Junta de Castilla y León en lo referente al toque de queda, impuesto a las ocho de la tarde desde el mes de enero. El alto tribunal da así la razón al Gobierno, que defendía que la restricción del horario de movilidad nocturna no podía establecerse antes de las diez de la noche. La medida de la Junta, así las cosas, queda suspendida. Sin embargo, Mañueco mantiene las restricciones para la hostelería, comercio no esencial y cultura pese a la mejora sanitaria debido a la situación hospitalaria. Además, Castilla y León cierra desde hoy, lunes, su actividad no esencial a las 20.00 horas en respuesta a la suspensión del adelanto del toque de queda.

Frontera cerrada entre España y Portugal

España ha prorrogado hasta el próximo 1 de marzo los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con las mismas limitaciones aplicadas durante los diez días iniciales después de haber realizado diferentes consultas de coordinación con las autoridades lusas. Así lo recoge la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor un día antes de que finalizase la orden que fijaba controles fronterizos para tratar de contener la expansión de la COVID-19.

Horarios cierre Miranda do Douro y Torregamones

La Dirección General de la Policía ha modificado la hora de tránsito entre España y Portugal en el paso de Miranda-Torregamones. Desde el pasado lunes 15 de febrero, la hora de tránsito permitida será de seis de la tarde a ocho de la noche y no de siete a nueve, como sucedía hasta ahora. Por las mañanas la hora es la misma, de ocho a diez.

Horarios apertura Rihonor

Tras el cierre entre España y Portugal, la frontera de Rihonor se abrirá dos veces por semana mientras dure el cierre decretado por el Gobierno luso. Lo hará para uso exclusivo de sus vecinos y dadas las características excepcionales de esta población única que forma parte de dos países. Los departamentos de Interior de España y Portugal han acordado que los ciudadanos de ambos municipios puedan cruzar al otro lado los miércoles y sábados de 10.00 a 12.00 horas. Es decir, cuatro horas a la semana, que deberán servir así a quienes tengan jeras al otro lado de la Raya.

El cierre de la frontera lusa ya se está dejando notar de forma negativa en los negocios de la Raya zamorana ya que la medida implica la clausura siete carreteras secundarias de los concelhos de Braganza, Miranda y Vimioso que afectan a comunicaciones con Aliste.

Semana Santa: definitivamente, sin procesiones

La Junta hace oficial la suspensión de las procesiones de Semana Santa. Una medida que afecta a las celebraciones de todas las localidades, vetadas por la delicada situación sanitaria de la provincia. Aquí puedes leer la comunicación de la Junta de Castilla y León al respecto.

