Trombosis

La Comunidad de Castilla y León ha notificado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos (AEMPS) sobre dos casos detectados en Valladolid con posibles efectos adversos tras recibir dosis del lote de la vacuna de AstraZéneca- Universidad de Oxford que es objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias europeas.

Vacuna AstraZeneca

Si a mediodía del viernes la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián avanzaba los planes de vacunación contra el COVID-19 para la próxima semana en Zamora, en la que se preveía ya las primera inmunizaciones de profesores, pocos minutos más tarde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se veía obligada a revisar todo el proceso ante el anuncio de la Consejería de Sanidad de la suspensión cautelar de la vacuna de AstraZeneca, la utilizada para este tipo de colectivos, como sanitarios de segunda línea, policías o bomberos.

La suspensión temporal del uso afecta a las dosis aún disponibles del lote número ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca distribuido a mediados del mes pasado en toda la comunidad y que ha sido relacionado con posibles efectos adversos graves en Austria y Dinamarca. La Gerencia tendrá que determinar cuántas de estas dosis quedan aún por poner y si la suspensión de su uso puede suponer un retraso en los planes de vacunación que, una vez concluida en Guardia Civil y policías nacional y locales tenía previsto empezar la semana entrante con bomberos y Protección Civil y una vez finalizados ambos colectivos, con los profesores, tanto en la capital (Teatro Ramos Carrión) como en Benavente (centro de salud Benavente Norte).

La vacunación no cesa en Zamora. Tras los residentes, sanitarios, grandes dependientes y mayores de 80 y 90 años, ahora es turno de las Fuerzas de Seguridad. En el conjunto de la provincia, según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, son alrededor de un millar. Este avance en la vacunación llega en el mismo momento en que se han relajado las medidas excepcionales tomadas el pasado mes de enero por parte de la Junta. La propia Clara San Damián ha anunciado este martes el plan de inmunización a policías: a partir de próximo martes.

La preocupación se ha instalado en la Consejería de Sanidad, toda vez que se ha dado el pistoletazo de salida para las vacunaciones por rango de edad. La provincia de Zamora comenzaba el pasado miércoles con la administración de la primera dosis a los mayores de 80 años, para quienes se recomienda los compuestos de Pfizer y de Moderna, pero nunca el de AstraZeneca. De hecho, esta última no está recomendada para mayores de 55 años, una cuestión que limita y mucho la estrategia seguida por las autoridades sanitarias, que confían en poder incrementar la recepción de dosis para hacer frente a la inmunización de estos colectivos frente al coronavirus. La provincia de Zamora comenzará la próxima semana a administrar la vacuna contra el coronavirus a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un colectivo esencial que figura entre los objetivos prioritarios de la Estrategia de Vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad. Así lo ha anunciado este lunes la delegada territorial, Clara San Damián, quien ha señalado que ya se ha concluido la aplicación de la primera dosis a los mayores de 90 de la capital, por lo que el operativo está listo para arrancar con los mayores de 80 años.

Las guarderías

Las guarderías privadas quedan fuera de los planes de vacunación anticovid. A pesar del malestar de los sectores afectados, Sanidad argumenta que "no se trata de centros de educación infantil", mientras que las profesionales del gremio argumenta que "seguimos siendo las grandes olvidadas".

El profesorado

Los sindicatos de enseñanza en Zamora piden prioridad a la hora de vacunar al profesorado. Sin embargo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria ha sido tajante y muy clara: "Tendrán que esperar su turno".

Las dosis en la Zamora rural

Un centenar de grandes dependientes de Sanabria recibe la vacuna del COVID 19. Profesionales de enfermería se desplazan a los domicilios por varios pueblos para vacunar a nonagenarios y personas muy vulnerables. Te contamos cómo se desarrolla el proceso de vacunación en el medio rural, en concreto, en Sanabria.

Sanitarios inmunes

Tras días parada, la vacunación de sanitarios de primera línea en la provincia de Zamora por fin avanza. Lo hace después de que la Junta de Castilla y León recibiera en los últimos días parte de las dosis comprometidas por la farmacéutica americana Moderna, dosis destinadas a inmunizar a los sanitarios contra el coronavirus por la compleja logística que conlleva su utilización —lo que hace recomendable que no salgan de los hospitales—. La actualización de datos indica que 858 sanitarios de primera línea son ya inmunes a los envites del coronavirus, unos doscientos más de los que aparecían en la estadística del día anterior.

Vacunación masiva en el Ramos Carrión

Arranca la campaña de vacunación de los sanitarios de segunda línea en Zamora, que han acudido a las instalaciones del teatro Ramos Carrión para recibir la dosis contra el coronavirus. Mientras tanto, en los pueblos también avanza la vacunación pero, en este caso, a los grandes dependientes. Aquí te mostramos una galería para que veas cómo ha sido el proceso en Villaralbo:

Llegan nuevas dosis de Moderna para los sanitarios

Zamora recibe una remesa de vacunas frente al coronavirus de Moderna, en concreto, 13.800 unidades de las que 1.500 corresponden al Complejo Asistencial de Zamora. El envío llega después de dos semanas en las que no ha habido disponibilidad de este tipo de vacuna, enfocada con carácter general y en el marco de la estrategia nacional de vacunación pandémica como de uso entre profesionales sanitarios de primera línea, debido a las características de su logística.

Los costes COVID del transporte en taxi

El transporte de material y personal sanitario para la campaña de vacunación contra el COVID-19 en taxi supone a la Junta de Castilla y León un gasto de 68.200 euros en la provincia de Zamora, cantidades que se abonarán a la Asociación Autotaxi Zamora.

Inmunizar al 70% de la población de Zamora antes de verano, imposible con el ritmo actual.

Al ritmo actual, es imposible. Zamora no alcanzará el setenta por ciento de la población inmunizada contra el coronavirus antes del verano, el objetivo que se han marcado el Ministerio y la Consejería de Sanidad, si el ritmo de entrega de dosis a la comunidad no aumenta de forma significativa en las próximas semanas. La situación la puso sobre la mesa la consejera Verónica Casado en las Cortes de Castilla y León, donde aseguró que la región necesita 176.000 dosis semanales para cumplir los objetivos y que solo recibe 45.000. Las farmacéuticas, dijo, han dejado “en cuadro” a la comunidad. “Esperamos que en el momento adecuado haya una gran afluencia de vacunas”, puntualizó. De momento, no la hay.

Los datos hablan a las claras. En las ocho primeras semanas de la campaña de vacunación Zamora ha recibido 22.145 dosis de antídoto de tres farmacéuticas diferentes: Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, la última en sumarse a la lista. Teniendo en cuenta la pauta de vacunación —todas las vacunas necesitan de dos dosis con diferentes periodos de tiempo entre ellas dependiendo de la marca—, los envíos recibidos en la provincia de Zamora serían suficientes para inmunizar a 11.072 personas. Son pocas teniendo en cuenta que, si lo que se pretende es tener vacunados al setenta por ciento de los zamoranos antes del mes de julio, hay que inmunizar a unas 120.000 personas. Para ello serían necesarias, con los modelos de vacuna disponibles hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, 240.000 dosis.

Dicho de otra manera. Para cumplir los objetivos en Zamora deberían haberse vacunado 4.576 personas a la semana desde finales del pasado mes de diciembre. Evidentemente, no se han cumplido estos registros. Esto significa que deberían administrarse 9.000 dosis a la semana en la provincia cuando, de momento, se reciben 2.768 como término medio. Y dicho de una tercera manera diferente. El ritmo de llegada de vacunas debería multiplicarse por cuatro para cumplir los objetivos..

¿Cómo y dónde guardan las vacunas del coronavirus en Zamora?

¿Te has preguntado alguna vez cómo y dónde se guardan las vacunas en Zamora? Están a buen recaudo y bajo fuertes medidas de seguridad. ¿Y si se va la luz? Todo esta previsto, ya que se pone en marcha un generador y se activa una alarma. Todo ello se guarda en el servicio territorial de Sanidad. Lee aquí todo sobre la guarda y custodia de las vacunas contra el COVID en Zamora.

Sanidad prepara vacunaciones masivas del coronavirus en Zamora cuando haya dosis suficientes

Las vacunaciones masivas tendrán que esperar en Zamora. No llegarán, al menos, hasta abril por falta de dosis. La limitada llegada de inyecciones deja a Castilla y León en situación de espera si se tiene en cuenta que las dosis llegan a razón de 45.000 semanales para toda la región. Serían necesarias unas 174.000 para conseguir el objetivo.

La Junta de Castilla y León destinará espacios en Zamora, que buscará entre sus propios edificios y los de los ayuntamientos, para realizar las vacunaciones masivas en cuanto haya dosis suficientes para inmunizar a los afectados por los cinco grupos prioritarios para la primera fase. En las pequeñas poblaciones seguramente se utilizarán los centros de salud.

En Zamora capital, el Obispado ha ofrecido dos templos y el frontón San Atilano. Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora también han ofrecido sus instalaciones.

Además, la vacuna de AstraZeneca se va a dirigir a los profesionales sanitarios que no están en primera línea, como los de servicios no asistenciales, logopedas o farmacéuticos, entre otros colectivos, según ha señalado la consejera de Sanidad Verónica Casado. Toda la información sobre las vacunas del coronavirus en Zamora, haciendo clic en este enlace.

Instalaciones públicas para vacunar

Las instituciones ofrecen sus mejores y más grandes instalaciones para aplicar la dosis de la inmunidad una vez que Zamora cuente con todas las vacunas contra el coronavirus necesarios. El último municipio en sumarse al ofrecimiento ha sido Benavente, que ofrece tres grandes instalaciones para poder albergar vacunaciones masivas de su población de cara a lograr la ansiada inmunidad. También lo ha hecho en las últimas horas Toro, que ofrece el pabellón y el polideportivo del municipio.