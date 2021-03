Izquierda Unida se ha unido a las formaciones políticas que están planteando cuestiones en los últimos días en torno a la adquisición de los terrenos para construir la biorrefinería de Barcial del Barco. La formación encabezada por Laura Rivera ha expresado su preocupación por la ausencia de noticias y por "el secretismo" del presidente, Francisco José Requejo, y ha subrayado la necesidad de "poner luz y taquígrafos sobre el procedimiento".

En ese sentido, IU presentará las siguientes diez preguntas en el próximo Pleno, que debería celebrarse el próximo viernes:

¿Cuál es la razón de que se haya contratado a la Consultoría de Madrid “PSY Advisore Services S.L.” para la asistencia técnica de la adquisición del terreno, cuando desde la Diputación se tramitan cientos de contratos de mayor cuantía?

¿Por qué se ha contratado una consultora de Madrid en lugar de una de Zamora?

¿Existe compromiso firme y fehaciente del tercero a quien se pretende destinar el terreno, y se ha valorado el riesgo y el perjuicio económico que, en el caso de que no se construyera la biorrefinería, iba a suponer el proceso para la Diputación?

Estas preguntas son las que los servicios de Contratación, Secretaría General e Intervención han planteado tras conocer la propuesta inicial de la consultoría, que indicaba en el informe de necesidad que el terreno de la empresa Ecobarcial es idóneo, apropiado, factible y único; lo tasaba en 307.009€, y en la memoria proponía la adjudicación directa.

¿Se ha llevado a cabo la transmisión de derechos entre las empresas implicadas que se recoge en el nuevo pliego elaborado para “blindar a la Diputación” en caso de qué no prosperase la transmisión de derechos entre el propietario actual del terreno y la empresa que va a construir la Biorrefinería, vinculando la compra de los terrenos a la transmisión de acciones entre ambas?

¿Cuál es el nombre de la empresa que va a explotar la biorrefinería? ¿Es Magdala, es EA Green Energy, o ambas son la misma, o no es ninguna de las citadas? Se pregunta porque su nombre se elude en todo el decreto utilizando un término genérico “la empresa que va a construir la biorrefinería”.

¿Qué observaciones, consideraciones y advertencias se hacen se hacen por los servicios de Contratación, Secretaria General e Intervención al nuevo texto de cláusulas administrativas? ¿Se han llevado a cabo? ¿Han sido la causa del cambio del sistema de adquisición?

¿Garantiza el nuevo procedimiento de adquisición como contrato privado regido por la legislación patrimonial, en lugar de por la Ley de Contratos, que se evita el riesgo y/o perjuicio para la Diputación?

En caso afirmativo, ¿por qué se introduce una cláusula de reversión, a Ecobarcial en tres supuestos? Si en el plazo de 6 meses del contrato de compraventa la Diputación no formaliza la escritura de disposición del terreno para Biorrefinería; si Ecobarcial no formaliza la venta de sus acciones a quien se haya adjudicado la disposición del terreno en el plazo de 8 meses desde ésta; o si en 24 meses desde la disposición del terreno, el promotor no acredita que las obras han sido totalmente ejecutadas y puede ejercerse la actividad. En estos casos, Ecobarcial recuperaría la finca y la Diputación el importe de la compraventa con intereses.

¿Se resuelven así las advertencias planteadas por los informes técnicos de riego y prejuicio a la Diputación?

¿Cree el Presidente que hay riesgo de perjuicio para la Diputación en caso de llevar a cabo la operación de adquisición del terreno para Biorrefinería? ¿Tiene dudas respecto a la consecución del objetivo final de construcción de la Biorrefinería? En caso afirmativo: ¿Qué dudas? ¿Puede decir a la sociedad en qué plazo se podría culminar la adquisición y puesta a disposición del terreno de Barcial del Barco a la empresa constructora? ¿Nos puede decir el nombre de la empresa constructora y por qué no se cita en el decreto?