Algunas provincias de Castilla y León han comenzado ya a vacunar a los mayores de 80 años. La consejera de Sanidad, sin embargo, advirtió que cada área de salud, de acuerdo a sus características, va a su ritmo y espera que se generalice a partir de la próxima semana la inmunización a las personas de este grupo de edad. Zamora de momento no tiene fecha prevista para empezar a vacunar a los mayores de 80 años, debido a que aún no ha finalizado la inmunización de los grupos que iban antes. Se ha vacunado, por ejemplo, en residencias, a universitarios, profesionales sanitarios en primera línea (aún no tienen las dos dosis) y ahora están empezando con los grupos que van a continuación. Se está empezando estos días, por ejemplo, a concertar la vacunación del personal sanitario denominado de segunda línea, los que no tienen contacto directo con el paciente o ejercen la profesión sanitaria fuera del ámbito asistencial (farmacéuticos por ejemplo).

Otro de los grupos prioritarios son las personas grandes dependientes y algunos casos de cuidadores (por ejemplo de niños pequeños con discapacidad).

Calendario de vacunación

La falta de vacunas de Moderna por segunda semana consecutiva puede comprometer el calendario de vacunación contra el coronavirus de las segundas dosis a los profesionales del Complejo Asistencial de Zamora. En una provincia, además, que está a la cola de profesionales sanitarios vacunados con la segunda dosis, tan solo 643, por detrás de Soria, que tiene 747 inmunizados y Palencia y Ávila que tienen más de 800. El resto supera el millar y Valladolid salta de las cuatro mil.

Zamora recibe 3.740 nuevas vacunas contra el coronavirus

Zamora recibe 3.740 vacunas contra el coronavirus en el noveno envío. La remesa recibida está compuesta por 2.340 dosis de Pfizer-BioNTech y 1.400 de AstraZeneca-Universidad de Oxford, al no llegar tampoco esta semana viales de Moderna. A nivel autonómico, Castilla y León ha recibido esta semana, en el marco de la novena remesa ministerial, 54.800 vacunas frente a la COVID-19.

No obstante, cabe recordar que la vacunación mantiene un ritmo pausado en Zamora, con solo 6.671 ciudadanos inmunizados en la provincia. Estas personas son las que ya han recibido las dos dosis necesarias para protegerse del COVID, tras más de 50 días de campaña. Lo cierto es que la lentitud de la vacunación tiene que ver, principalmente, con las dosis que recibe la provincia. Hasta la fecha han llegado a Zamora 22.145 vacunas, de las que se han utilizado 16.908. El 80% de ellas procede del laboratorio de Pfizer, que es el que está enviando remesas con mayor eficacia a Castilla y León. Mientras, Astrazeneca (2.900) y Moderna (1.500) siguen sin distribuir las cantidades esperadas.

Inmunizar al 70% de la población de Zamora antes de verano, imposible con el ritmo actual.

Al ritmo actual, es imposible. Zamora no alcanzará el setenta por ciento de la población inmunizada contra el coronavirus antes del verano, el objetivo que se han marcado el Ministerio y la Consejería de Sanidad, si el ritmo de entrega de dosis a la comunidad no aumenta de forma significativa en las próximas semanas. La situación la puso sobre la mesa la consejera Verónica Casado en las Cortes de Castilla y León, donde aseguró que la región necesita 176.000 dosis semanales para cumplir los objetivos y que solo recibe 45.000. Las farmacéuticas, dijo, han dejado “en cuadro” a la comunidad. “Esperamos que en el momento adecuado haya una gran afluencia de vacunas”, puntualizó. De momento, no la hay.

Los datos hablan a las claras. En las ocho primeras semanas de la campaña de vacunación Zamora ha recibido 22.145 dosis de antídoto de tres farmacéuticas diferentes: Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, la última en sumarse a la lista. Teniendo en cuenta la pauta de vacunación —todas las vacunas necesitan de dos dosis con diferentes periodos de tiempo entre ellas dependiendo de la marca—, los envíos recibidos en la provincia de Zamora serían suficientes para inmunizar a 11.072 personas. Son pocas teniendo en cuenta que, si lo que se pretende es tener vacunados al setenta por ciento de los zamoranos antes del mes de julio, hay que inmunizar a unas 120.000 personas. Para ello serían necesarias, con los modelos de vacuna disponibles hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, 240.000 dosis.

Dicho de otra manera. Para cumplir los objetivos en Zamora deberían haberse vacunado 4.576 personas a la semana desde finales del pasado mes de diciembre. Evidentemente, no se han cumplido estos registros. Esto significa que deberían administrarse 9.000 dosis a la semana en la provincia cuando, de momento, se reciben 2.768 como término medio. Y dicho de una tercera manera diferente. El ritmo de llegada de vacunas debería multiplicarse por cuatro para cumplir los objetivos..

¿Cómo y dónde guardan las vacunas del coronavirus en Zamora?

¿Te has preguntado alguna vez cómo y dónde se guardan las vacunas en Zamora? Están a buen recaudo y bajo fuertes medidas de seguridad. ¿Y si se va la luz? Todo esta previsto, ya que se pone en marcha un generador y se activa una alarma. Todo ello se guarda en el servicio territorial de Sanidad. Lee aquí todo sobre la guarda y custodia de las vacunas contra el COVID en Zamora.

Sanidad prepara vacunaciones masivas del coronavirus en Zamora cuando haya dosis suficientes

Las vacunaciones masivas tendrán que esperar en Zamora. No llegarán, al menos, hasta abril por falta de dosis. La limitada llegada de inyecciones deja a Castilla y León en situación de espera si se tiene en cuenta que las dosis llegan a razón de 45.000 semanales para toda la región. Serían necesarias unas 174.000 para conseguir el objetivo.

La Junta de Castilla y León destinará espacios en Zamora, que buscará entre sus propios edificios y los de los ayuntamientos, para realizar las vacunaciones masivas en cuanto haya dosis suficientes para inmunizar a los afectados por los cinco grupos prioritarios para la primera fase. En las pequeñas poblaciones seguramente se utilizarán los centros de salud.

En Zamora capital, el Obispado ha ofrecido dos templos y el frontón San Atilano. Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora también han ofrecido sus instalaciones.

Además, la vacuna de AstraZeneca se va a dirigir a los profesionales sanitarios que no están en primera línea, como los de servicios no asistenciales, logopedas o farmacéuticos, entre otros colectivos, según ha señalado la consejera de Sanidad Verónica Casado. Toda la información sobre las vacunas del coronavirus en Zamora, haciendo clic en este enlace.

Instalaciones públicas para vacunar

Las instituciones ofrecen sus mejores y más grandes instalaciones para aplicar la dosis de la inmunidad una vez que Zamora cuente con todas las vacunas contra el coronavirus necesarios. El último municipio en sumarse al ofrecimiento ha sido Benavente, que ofrece tres grandes instalaciones para poder albergar vacunaciones masivas de su población de cara a lograr la ansiada inmunidad. También lo ha hecho en las últimas horas Toro, que ofrece el pabellón y el polideportivo del municipio.