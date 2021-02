¿Habrá una procesión en Zamora el Domingo de Ramos? Todo apuntaba a que no, tras la suspensión de los desfiles de Semana Santa decretada por la Junta de Castilla y León. No obstante, este lunes, la agencia Ical recogió un documento aprobado por el obispo de la diócesis, Fernando Valera, en el que el prelado aprueba la celebración de un recorrido entre San Ildefonso y la Catedral, siempre que lo permitan las restricciones sanitarias.

En el citado documento, publicado por la propia diócesis en su página web, el obispo aprueba que, para este año 2021, se mantengan los cultos de la Semana Santa y el Santo Triduo Pascual en la Catedral del Salvador de Zamora, si bien "atendiendo a las circunstancias sanitarias".

De esta manera, el Obispado de Zamora aprueba la bendición de ramos y la procesión del Domingo de Ramos, a partir de las 10.00 horas, con salida desde la iglesia de San Ildefonso y llegada a la Catedral de Zamora, si bien se matiza que, de no poder celebrarse por las restricciones sanitarias, todas las secuencias se llevarían a cabo en la misma seo zamorana.

Asimismo, el Miércoles Santo se celebrará la Santa Misa Crismal a las 11.00 horas en la Catedral de San Salvador; el Jueves Santo, a las 17.00 horas, tendrá lugar la Santa Misa de la Cena del Señor; el Viernes Santo se celebrarán, a las 10.00, las laudes y el oficio de lecturas y a las 13.00 horas la Pasión del Señor; el Sábado Santo se repetirán las laudes y el oficio de lecturas y se llevará a cabo una solemne Vigilia Pascual a las 23.00 horas "salvo limitación de horario"; y el Domingo de Resurrección, a las 13.00 horas, tendrá lugar la Solemne Pontifical de Pascua, según recoge ICAL.

Igea recuerda que "no se pueden hacer actos multitudinarios"

Sobre esta decisión fue preguntado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, durante su participación en el programa 'La Brújula' de Onda Cero en Castilla y León, a lo que respondió que mantuvo reuniones con todas las juntas de cofradías de la comunidad y "quedó bastante claro que no se podían hacer actos multitudinarios".

"No sé en qué condiciones se han programado estas actividades", continuó explicando Igea, quien no obstante manifestó que "ahora no toca salvar nada más que las vidas de los ciudadanos", puesto que Castilla y León aún se encuentra "en situación de mucho riesgo, como advierte constantemente la OMS, el Ministerio y los expertos". Por ello, y ante la posibilidad de celebrar procesiones, Igea concluyó: "Hay cosas que me cuesta entender".

El Obispado matiza

El Obispado de Zamora ha aclarado que cualquier celebración del Domingo de Ramos se ceñirá a la normativa vigente y dependerá de las restricciones impuestas para controlar la pandemia del COVID, "la prioridad" en estos momentos. Así lo han confirmado las fuentes consultadas por este medio, que han explicado que la procesión entre San Ildefonso y la Catedral se llevará a cabo solo si las circunstancias sanitarias lo permiten.