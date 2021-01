La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha señalado que las transferencias de vacunas entre provincias de Castilla y León tienen que ver con el “equilibrio entre territorios” dentro de la comunidad. Preguntada por el desvío de 975 vacunas contra el coronavirus inicialmente enviadas a Zamora, pero que posteriormente fueron derivadas a León, la titular ha asegurado que “es normal que quien más vacunas tiene reparta entre quienes tienen menos”.

La preocupación de la Junta de Castilla y León ahora mismo, no obstante, no es la transferencia de vacunas entre provincias, sino que lleguen dosis al conjunto de Castilla y León para seguir el plan. “Lo único que estamos deseando ahora mismo es que nos lleguen más vacunas para no tener que transferirlas”, ha expresado.