En un principio, una apuesta personal, enseguida un compromiso de este equipo de gobierno y, ahora, un proyecto de toda la provincia de Zamora.

Lo teníamos claro y así procedimos.

Durante las primeras semanas de este mandato levantamos el teléfono y nos pusimos en contacto con los promotores de la biorrefinería de Barcial del Barco para ofrecerles nuestra ayuda, ante el peligro real de que este proyecto lo dejáramos escapar, y se sumara a la larga lista de iniciativas que durante décadas nuestra provincia ha visto como se le escurría de entre las manos.

No hubo duda, y el trabajo se inició de inmediato para conseguir que Zamora pueda contar con una infraestructura que, no me equivoco si afirmo, se convertirá en punta de lanza del desarrollo socioeconómico de nuestra provincia.

El procedimiento de adquisición de los terrenos por parte de esta institución ha sido complejo desde el punto de vista administrativo, pero siempre ha avanzado a buen ritmo y en buena sintonía con todas las partes comprometidas en su buen fin.

Ninguna meta importante, tiene un camino fácil.

Pues bien la víspera de reyes llegamos desde esta institución, no a la meta, ya que lo fundamental será la puesta en marcha de esta infraestructura y la creación de los centenares de puestos de trabajo que se contemplan, pero sí a la finalización de la primera etapa con el anuncio de la adquisición de los terrenos a Ecobarcial, para su cesión a los promotores de la biorrefinería.

Este equipo de gobierno es serio y cumple sus compromisos.

Para llegar a este anuncio que, entendemos, debe ser motivo de optimismo para todos los que apostamos por esta provincia, ha habido muchos meses de riguroso y discreto trabajo. No nos interesan los focos ni las fotos, nos interesan los buenos proyectos, y éste sin duda lo es. Los shows mediáticos se los dejamos para otros.

Confiamos plenamente en esta iniciativa y en los puestos de trabajo que va a generar.

Somos conscientes de que es mucho pedir, pero sí nos hubiera gustado que en este camino el compromiso de todos los grupos políticos hubiera sido unánime. Lamentablemente no ha sido así.

Algunos han cuestionado por qué se elegían los terrenos que nos pedían los promotores y no otros, demostrando así su desconocimiento y falta de interés por esta iniciativa, porque si lo hubieran tenido sabrían que estos eran los “idóneos, apropiados y factibles, al no existir otro bien que cumpla con dichas características y singularidades”, tal y como queda recogido en el expediente aprobado en Junta de Gobierno.

Otros levantaban sospechas sobre cada plazo anunciado, cuando el proyecto ha seguido escrupulosamente la legalidad, lo que conlleva unos tiempos legales ineludibles.

En poco más de tres meses desde que anunciáramos la aprobación del expediente para la adquisición de los terrenos, se han dado todos los pasos necesarios para que hoy sea ya una realidad.

Será como afirmaba Francis Bacon que “en materia de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar”.

Desde el equipo de gobierno de esta institución tenemos otra visión, no entendemos la arcaica dialéctica entre lo público y lo privado en pleno siglo XXI, no estamos anclados al pasado, ni nos interesa la política de trincheras. Siempre apoyaremos proyectos que puedan generar riqueza y tejido industrial en nuestra provincia. Para nosotros es una máxima: a los que arriesgan su patrimonio para crear empleo, alfombra roja y puertas abiertas.

Este año además nos encontramos con nuevos retos, en lo que esperamos sea por fin el tiempo en el que juntos hayamos conseguido vencer esta terrible pandemia. Será el año de contar con un moderno escaparate en la Casa de Zamora en Madrid, para potenciar la cultura, el turismo y al sector empresarial de nuestra provincia. También el de la puesta en marcha de Parque Científico en el recinto de la Aldehuela, un ambicioso proyecto que servirá de centro de desarrollo en emprendimiento; el de abrirnos a mercados importantes a través de la tienda que pondremos en marcha en Seúl, y que estará a disposición de los productores zamoranos; el de dotar de Internet a nuestra provincia o el de poner en marcha el convenio con el que se contratarán graduados universitarios para apoyar los trabajos técnicos en nuestros municipios, por poner solo algunos ejemplos.

Tiempo de trabajo, de esfuerzo y de ilusión en este nuevo año.