La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha tildado al alcalde de la capital, Francisco Guarido, de "vendedor de humo", al hilo de la presentación del proyecto de renovación y remodelación de la avenida de la Feria.

La portavoz del PP ha señalado que "resulta sorprendente que el alcalde haya anunciado un proyecto que, por ahora, no tiene nada sólido sobre lo que asentarse". "Hemos estado hablando con propietarios afectados y nos han confirmado que la última vez que el Ayuntamiento se dirigió a ellos fue en octubre de 2016. Desde entonces, nada de nada. Además, no parecen estar muy por la labor de vender, al menos con las ofertas que se realizaron en aquel momento. Por eso, nos resulta ciertamente preocupante, por no decir lamentable, que el alcalde saliera ante los medios de comunicación de la ciudad para presentar un proyecto del que no hay nada palpable salvo en su imaginación", ha insistido Martín Pozo.

Cabe destacar que, durante la presentación del proyecto, el propio Guarido apuntó que la idea era avanzar sin contar con los primeros números de la avenida de la Feria, dado que existen negocios que han expresado su negativa a vender.

En todo caso, para el PP, este es "un nuevo anuncio de Guarido, similar a tantos otros como ha hecho". "Él sabe que este proyecto no se va a acabar ni en este mandato ni, posiblemente, en el próximo; si es que finalmente se realiza. Por eso, le pedimos más responsabilidad y más rigurosidad", han zanjado los populares.