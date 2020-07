El Palacio de La Alhóndiga de Zamora acoge hasta el 3 de agosto una original exposición de pintura y poesía de la autora Carmen Alonso, que lleva como título "Unión de Corazones". La muestra compagina los cuadros, óleos con temáticas simbólicas y mucho colorido, con los poemas que van jalonando la sala. La exposición se puede ver en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

-- Es pintora y, además, escribe, desde un pueblo muy alejado de la capital, como es Trefacio de Sanabria.

-Soy pintora, poetisa y también escribo ensayos. Esta exposición se llama "Unión de Corazones", porque intento unir el sentimiento de la pintura junto con la poesía. Y también es una oda a Sanabria, al Lago de Sanabria.

- ¿Por qué eligió este título precisamente para la exposición?

-Es una unión de corazón para esta época tan dispersa. Mis cuadros son un poquito surrealistas y simbólicos, de corazones. Y hay uno sobre todo, al principio de la exposición, sobre el Lago de Sanabria.

- ¿Cómo ha organizado la muestra con los cuadros y los textos?

-Es pintura al óleo, que voy intercalando con poemas, la poesía combinada con la pintura.

-¿Ha llevado a cabo otras experiencias de este tipo con anterioridad?

-La última estuvo en Ribadelago de Sanabria; se la ofrecí al pueblo del Ribadelago, por la catástrofe de la presa rota. Fue el año pasado, el 18 de diciembre.

- ¿Dígamos quién es Carmen Alonso?

-Una mujer de Trefacio de Sanabria. Tengo 40 años y soy cuidadora de personas mayores. Y por inspiración, soy también pintora y escribo poemas.

-El arte es difícil que dé para ganarse la vida con ello...

-Me gano la vida como cuidadora de personas mayores, porque el arte no da para tanto. Escribo libros de poesía y también ensayos. Además, hago presentaciones de libros, cuando puedo.

- ¿Como surgió la idea de acercarse hasta la capital para exponer en la sala municipal de La Alhóndiga?

-Es que yo nací en Zamora. Esta es una ciudad que cuando estoy un poquito apartada en Sanabria , vuelvo a visitar. Vengo a Zamora y me renace, me da energía. Cuando estoy un poquito baja de energía vengo y me renace, porque creo que Zamora y Sanabria están muy unidas. De hecho, a Trefacio venían mucho de vacaciones los zamoranos, y siguen viniendo muchos a pescar hasta el río del pueblo.

- ¿Como definiría la pintura que hace?

-Se podría definir como simbólica, abstracta y surrealista. Utilizó sobre todo colores cálidos y vivos, me gusta mucho que mi obra tenga mucho color. También trabajo mucho la naturaleza como tema para mis obras.

- ¿Cuántas obras componen la exposición?

-Son en total 22 cuadros. Y, por tanto, 22 poesías, cada una acompañando a un cuadro.