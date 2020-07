El PP promete el apoyo de la Junta a Monte la Reina, pero pide el liderazgo al Gobierno

El procurador regional por Zamora del Partido Popular, Óscar Reguera, va a defender esta tarde en las Cortes una proposición no de ley para exigir al Gobierno el cumplimiento de la promesa de reapertura del campamento militar de Monte la Reina. En concreto pide un acuerdo "urgente" del Consejo de Ministros para la reapertura de las instalaciones militares ubicadas en el término municipal de Toro, con el desplazamiento de al menos una unidad militar, "como se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Pide también una partida "suficiente", estimada en unos 85 millones de euros para este fin. E insta a la Junta de Castilla y León a "colaborar con el Gobierno" para "hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos" del Ejecutivo con Zamora.

La proposición fue presentada ayer públicamente en la sede de Víctor Gallego por el presidente provincial del PP José María Barrios, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz y el propio Óscar Reguera.

Los populares recordaron, con un vídeo, la promesa hecha por el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez de marzo de 2019, ratificada posteriormente por otros cargos como la entonces diputada Mar Rominguera o el secretario general socialista de Zamora Antidio Fagúndez.

La preocupación popular viene a raíz de una proposición no de ley socialista en las Cortes en la que pedía a la Junta que asumiera el liderazgo de la reapertura del campamento de Monte la Reina. A juicio de los populares este planteamiento supone "invertir los términos de la realidad. Porque las competencias de Defensa son del Gobierno de España y el compromiso público de la reapertura lo adquirió el mismo Pedro Sánchez el 19 de abril de 2019 en Zamora", argumentó Cruz. No obstante, la Junta está dispuesta a colaborar con el proyecto importante para la lucha contra la despoblación en Zamora "pero no se puede pretender que los compromisos políticos de unos los paguen otros", señalaba Cruz.

Reguera, por su parte, indicó que su grupo está dispuesto a consensuar una proposición no de ley con la que tanto populares como socialistas "se encuentren cómodos", ya que el objetivo final, que es la reactivación del campamento militar como forma de favorecer el poblamiento del territorio es un proyecto "compartido por todos. No he oído a nadie decir que este proyecto no sea positivo para Zamora". Eso sí, la principal responsabilidad es del Gobierno central, que es quien tiene que dar los pasos, en los que la Junta prestará su ayuda.