Zamora 10 pide unidad a los partidos en el debate en las Cortes sobre Monte la Reina

La asociación para el desarrollo Zamora 10 ha pedido a todos los partidos políticos con representación zamorana en las Cortes de Castilla y León que voten a favor de la proposición no de ley que el Partido Popular elevará ante el Pleno de mañana para pedir al Gobierno que reabra el campamento militar de Monte la Reina. La propuesta tendrá, en principio, el apoyo de los populares, Ciudadanos y Vox, pero en el aire está el voto del Partido Socialista, con quien la plataforma ha mantenido tensiones a lo largo de los últimos días precisamente a cuenta de la vuelta de la actividad castrense a la provincia. No obstante, Ana Sánchez ya ha dejado claro que el camino para que este proyecto salga adelante "no será mediante una alianza con la ultraderecha", en referencia al partido Vox.

El texto que se presentará en las Cortes fue el consensuado en la reunión que Zamora 10 mantuvo el pasado 6 de julio con parlamentarios zamoranos y a la que no asistió el Partido Socialista. De esta manera, PP, Cs y Vox acordaron instar al Gobierno a "cumplir la voluntad política manifestada por el presidente Pedro Sánchez para la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina", así como a "habilitar una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2020, adecuada y suficiente, que permita el inicio de las obras de instalación de una unidad militar en el campamento de Monte la Reina, dad su importancia para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Zamora".

La ausencia del Partido Socialista en aquella reunión ha sido el motivo de la discordia que ha enfrentado a esta formación con Zamora 10 durante las últimas semanas. Los representantes socialistas alegaron problemas de agenda, pero eso no sirvió a la asociación, que afeó a Ana Sánchez y Antidio Fagúndez que no tuvieran tiempo "para escuchar la voz de la ciudadanía". Posteriormente, la procuradora en Cortes afirmaría en rueda de prensa que el camino para la reapertura de Monte la Reina "no pasa por una alianza entre la derecha y la ultraderecha", sino por el trabajo en los despachos para llevar el proyecto a buen puerto. Unas palabras que no sentaron nada bien a los responsables de Zamora 10, que exigieron a la secretaria de Organización del PSOE-CyL que se retractara de sus palabras por considerarlas "mentira". La réplica del Partido Socialista sería explicar, de nuevo en rueda de prensa, todas las reuniones de trabajo mantenidas en los últimos meses para devolver la actividad al campamento.