Zamora aboga por añadir más factores a la densidad de población para lograr ayudas

Número de nacimientos, tasa de natalidad y mortalidad, producto interior bruto per cápita o edad media de la población, parámetros en los que desgraciadamente Zamora encabeza las peores estadísticas del país, deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en la que sólo se ha incluido a Soria y que recibirán ayudas europeas en base al criterio de la densidad de población.

Así lo expuso la representación zamorana en la reunión constitutiva de la plataforma de la España Vaciada en la comunidad, compuesta por 25 asociaciones. En Peñafiel estuvieron dos representantes de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo y Narciso Prieto y otros dos de la Coordinadora Rural de Zamora, José María Mezquita y Carmen Pérez, quienes llevaron una postura común a la reunión de creación de una plataforma que ni siquiera tiene aún nombre oficial, aunque sí un objetivo claro, el de revertir la situación de declive económico y demográfico de la comunidad, especialmente en las zonas más despobladas.

Tanto Toranzo como Mezquita coincidieron en afirmar que "se ha dado un paso importante para trabajar todos conjuntamente en el intento de revertir la situación de Castilla y León de forma organizada y buscando los puntos de unión, trabajando en una sola dirección", la recuperación económica y social de la comunidad.

Una de las batallas de Zamora es lograr que la Unión Europea cambie los criterios del reparto de fondos para la despoblación y no tenga en cuenta sólo la densidad de población provincial, sino por áreas y con la incorporación de otros elementos de valoración. Lo que no quiere decir que se deje fuera a poblaciones como las capitales de provincia como Zamora, Soria o Palencia, tan rurales como los territorios en los que están enclavadas.

Causas

"La despoblación es una consecuencia que tiene detrás muchas causas previas que hay que ir atacando, con mucho trabajo. Una es la falta de servicios públicos, infraestructuras, falta de tejido industrial, de un sistema impositivo diferenciado. Hay que hacer mucho trabajo de base, porque no podemos esperar que venga alguien a que nos lo solucione, sino que tenemos que convertirnos en elementos dinamizadores de la provincia", señalaba Mezquita.

En este sentido Prieto Toranzo, considera que "tenemos que elevarnos sobre la problemática particular de cada asociación porque si no, no seríamos operativos. Hay que trabajar sobre temas muy concretos para revertir la actual situación socioeconómica de Castilla y León".

Mezquita explica que una de las primeras actuaciones puede estar en resolver la situación de los consultorios locales, ahora mismo cerrados, aunque la Consejería "dice que los va a abrir. Hemos de posicionarnos en contra de modelos de gestión que, como el de Aliste, supongan sacar a los médicos de los pueblos".