"Nos preocupa que el rebrote llegue en octubre y coincida con la época de la gripe"

La pandemia se ha gestionado en Zamora desde la plaza de la Constitución. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha sido el encargado de coordinar todo el operativo especial en colaboración con el resto de instituciones que trabajan en la provincia de Zamora. Un ejercicio, explica, que debe "servir de ejemplo" dado el pluralismo de gobierno existente en este territorio. Pero la labor gubernamental no termina ahí. Monte la Reina, la conversión en autovía de la N-122 o las relaciones con Portugal son asuntos donde se necesita de un decidido impulso por parte del Estado. Para todo ello, afirma Blanco, existe un "compromiso firme".

- Dice el Gobierno que "saldremos más fuertes". ¿Es el caso de Zamora?

-El lema es que saldremos más fuertes, que no dejaremos a nadie atrás y que generaremos un escudo social. Desde el punto de vista sanitario, creo que estamos mejor. Conocemos mejor al virus, aunque hay que tener claro que no se ha ido, que sigue ahí. Desde el punto de vista económico, el Gobierno está haciendo importantes esfuerzos. Pero lo que más me preocupa es el punto de vista social y las personas. El Gobierno tiene que dedicar una intensidad mayor para hacer políticas para las personas desfavorecidas. Estamos en ello.

- La situación se está poniendo muy fea en diferentes partes de España. ¿Teme un rebrote en la provincia de Zamora?

-Puede haberlo; la situación es la que es. Es cierto que tenemos más conocimiento ahora que cuando se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Pero también estamos viendo demasiada relajación, por lo que debemos ser más cuidadosos y responsables. En nuestra mente está el mes de octubre. Es el mes de la gripe, en Zamora tenemos una población muy envejecida y juntarlo con el COVID-19 puede generar un problema de ocupación hospitalaria. Adoptaremos medidas para que eso no ocurra.

- Cualquier zamorano que haya ido a su pueblo en este inicio de verano, habrá podido comprobar la laxitud en el cumplimiento de las normas. ¿Prevén una mayor vigilancia?

-Eso es competencia de las comunidades autónomas. Por nuestra parte, en lo tocante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya hemos formulado alguna denuncia por no utilizar la mascarilla. Lo que estamos viendo es que hay colectivos que tienen un mayor respeto o temor al virus, como son las personas mayores. Por el contrario, la gente joven y menos vulnerable parece haberse relajado demasiado. Por lo tanto, es nuestra obligación mandar mensajes de responsabilidad. La nueva normalidad no es volver a la normalidad.

- ¿Cómo explicaría eso para que lo entienda quien no cumple las normas?

-Hay personas que no se han dado cuenta de lo que quiere decir. Cuando hablamos de que nos encaminamos hacia una nueva normalidad, quiere decir que esa normalidad no es igual a la de antes. No podemos repetir las pautas de comportamiento de antes del coronavirus. La pandemia nos ha cambiado y por eso debemos cambiar nuestros usos y costumbres. El virus habita entre nosotros, no existe vacuna y eso requiere de una corresponsabilidad ciudadana para evitar una vuelta atrás que nadie quiere.

- ¿Cómo definiría la gestión de la pandemia realizada en la provincia de Zamora por parte de las instituciones?

-El CECOPI, en el que estamos representados el Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, ha tenido 94 videoconferencias durante el estado de alarma. Nos hemos reunido todos los días y eso es bueno. Aunque con ideologías diferentes, todos teníamos un objetivo común, que era luchar contra la pandemia. Hago hincapié en lo interesante que es el pluralismo. En esas reuniones estábamos cuatro representantes institucionales que pertenecemos a Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. No existe nada igual en España. Pero nuestro objetivo no era partidista ni teníamos interés en sacar rédito político. Por eso ha resultado beneficioso. Creo que hemos sido un ejemplo.

- ¿Cómo está a día de hoy el pago de los ERTE en Zamora?

-Los números impresionan. Normalmente, en prestaciones, solemos pagar cuatro millones de euros al mes. En el pasado mes de mayo, pagamos 11,7 millones; y en el mes de abril, más de 10 millones. Hemos pasado de 7.500 perceptores, a 15.600 en tan solo dos meses. Y eso, teniendo en cuenta una población como es la de Zamora. Ahora bien, el problema no es aprobar las rentas, sino pagarlas cuanto antes. Por eso valoro el trabajo de todos los funcionarios públicos que han trabajado sábados y domingos para sacarlo adelante, igual que el de las entidades financieras y sus trabajadores, con quienes se han trazado convenios para pagar cuanto antes.

- ¿De qué porcentaje de pago está usted hablando?

-Muy alto. Podemos decir que la mayoría de los zamoranos ya han cobrado el ERTE. Los datos que tengo indican que el coeficiente de expedientes aprobados es del 0,91. Insisto, muy alto.

- El pasado miércoles visitó Braganza la secretaria general del Reto Demográfico para avanzar en la estrategia de desarrollo económico y demográfico de La Raya. ¿Por fin este asunto pasa a ser cuestión de Estado?

-Totalmente. El compromiso del Gobierno es claro y ahí está la figura del Ministerio del Reto Demográfico. Además, estoy sorprendido por los avances entre los gobiernos de España y Portugal, cuya relación es muy buena. Ahora, la secretaria general está trabajando en un documento de estrategia y el objetivo es presentarlo en la cumbre de Guarda a la que asistirán, previsiblemente, Pedro Sánchez y Antonio Costa. Avanzamos contra el reto demográfico.

- Por lo que usted conoce, ¿Zamora será protagonista de esa cumbre?

-Ahora mismo se está confeccionando un documento para el que estaremos encantados de aportar. Habrá que ver cómo evoluciona. El otro día, la secretaria general daba especial importancia al sector agrícola y ganadero. Creo que es un buen camino, porque hemos visto durante la pandemia lo importante que es el sector primario para todos. A veces perdemos la perspectiva. Yo mismo, que soy de pueblo, me avergüenzo por haber prestado tan poca atención a este sector. La pandemia me ha servido para cambiar el paradigma entre lo accesorio y lo principal.

- ¿En qué sentido?

-En cuestiones como la importancia de determinados trabajos a los que habitualmente no tratamos bien. Hablamos de agricultores y ganaderos, pero podemos hacerlo también de los camioneros. O las trabajadoras de las residencias de ancianos, que han hecho un trabajo impresionante. O las de la ayuda a domicilio. O las de los supermercados. Todos ellos son servidores públicos. Se han arriesgado y, a menudo, ni siquiera cuentan con condiciones laborales boyantes. ¿Agradecer al personal sanitario? Por supuesto. Pero también al resto.

- ¿Cuándo le va a llegar el turno al desdoblamiento de la N-122 en autovía hasta Portugal?

-Aquí tuvimos un problema. Por lo que fuera, no voy a entrar a criticar, se dejó prescribir en el pasado la evaluación medioambiental. Las cosas no son fáciles y si no se pudo hacer fue porque no se pudo, no porque no se quiso. A partir de ahí, podemos decir que en los Presupuestos Generales de 2019 que no fueron aprobados había una partida para la autovía A-11 en sus cuatro tramos hasta la frontera. Ahora estamos en fase de maquetas del proyecto y exposición pública, y luego llegarán las obras. Entiendo que la gente quiera ya esa autovía, pero esto sigue un procedimiento que es proceloso.

- Pero, mientras tanto, la gente sigue muriendo en la N-122.

-Y eso nos atormenta. Hablamos de una carretera peligrosa y nos preocupa mucho la seguridad de la vía. Hemos tomado medidas para minimizar los accidentes, como limitar la velocidad, aumentar la línea continua, mejorar el firme, colocar más radares? Estamos muy pendientes.

- ¿Cumplirá el Gobierno el compromiso de abrir la línea de AVE entre Zamora y Pedralba en este verano?

-Estamos en pruebas y simulacros. La línea está bendecida, las pruebas de fiabilidad han sido buenas y falta el veredicto de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Creo que, en el mes de agosto, o el de septiembre, puede estar listo. Esos son los planes del Ministerio.

- ¿Se ha enfriado el proyecto de la reapertura de Monte la Reina?

-No. Nosotros seguimos trabajando con la misma intensidad que hemos tenido hasta ahora. Al entrar en la Subdelegación, esos terrenos estaban en venta, había intención por parte de la Diputación de Zamora para comprarlos y decidimos paralizarlo. Convencimos a la ministra de reabrir el campamento vinculado al reto demográfico, pero siempre se nos dijo que no era una necesidad militar. Por eso, el jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo que el Ministerio de Defensa no iba a poner un duro. A pesar de ello, todas las instituciones dijimos que para adelante. Quizá, la que menos fue el Ayuntamiento de Zamora, que siempre lo ha visto de forma distinta. Pero el compromiso es firme por parte de todos y eso requiere de un frente común institucional.

- Si Defensa no pone un duro, ¿quién paga?

-Defensa no, pero el Gobierno es más que Defensa. Habrá que buscar en otro ministerio.

- ¿Y la Junta tiene que poner?

-¿Cómo no va a poner la Junta? Esto es un proyecto de todos y a Zamora se le deben medidas en materia demográfica. La finalidad es firmar un convenio entre todos y en el que cada uno ponga lo que tenga. El Ayuntamiento de Toro no tiene dinero, pero puede agilizar licencias o promocionar viviendas de alquiler para las familias. La Diputación, si tiene dinero para comprar los terrenos, tendrá algo para esto también. Pero, las aportaciones mayores tienen que ser del Gobierno y de la Junta.