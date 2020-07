Noches de magia musical

Talento y mucho esfuerzo. Con estas dos facetas, Vanessa Alves, Matilde Cid y Mario Pacheco se dan cita en el XVIII Festival de Fados, que tiene lugar estos días en la capital zamorana. El escenario de la Fundación Rei Alfonso Henriques ha recibido, el pasado jueves, a la fadista Vanessa Alves; y ayer a Matilde Cid. Ambas poseen dos estilos muy personales, pero distintos, y los dos dentro de la estética del fado tradicional. Los artistas cuentan con músicos de un nivel muy elevado.

Uno de los puntos fuertes de esta edición es Mario Pacheco, que actúa esta noche. El artista, quien se presenta en Zamora por segunda vez, llega a la ciudad con muy altas expectativas, a pesar de las restricciones por el coronavirus.

Vanessa Alves, artista procedente de Lisboa que ya actuó en el certamen en 2016, ha regresado a la capital para cantar por primera vez después del confinamiento. "La ciudad es maravillosa y el concierto ha sido mágico", señalaba después de su actuación. El público no dejó de aplaudir a la cantante y de pedir más temas, todo ello en dos horas de duración. Alves estaba deseosa de volver a prestar su voz al público, ya que no lo hacía desde marzo, y la recepción no podía haber sido mejor. La cantante ha contado con el acompañamiento de Paulo Parreira, con la guitarra portuguesa; y Rogeiro Ferreira, con la viola de fado.

La fadista tiene una larga trayectoria desde sus comienzos cuando era pequeña, "empecé sin querer y ahora no puedo vivir sin cantar", relata. También Matilde Cid comenzó a desarrollar sus dotes musicales de niña, aunque la pasión por el fado no la descubrió hasta los 18 años.

Cid, que actuó ayer, ha cantado durante años como amateur, hasta que recientemente, ha publicado su primer disco, llamado "Puro", con fados tradicionales que ha presentado ayer por primera vez desde el comienzo de la pandemia. La carrera de esta artista despunta ahora, y el festival zamorano le da una gran oportunidad para trasladar su música a un público muy diverso. Es la primera vez que la fadista viene a la capital, y su impresión inicial fue "de sorpresa por el espacio y el escenario", como ella misma recuerda. Con el confinamiento y la cancelación de multitud de eventos, la celebración del festival parecía incierta, aunque finalmente se ha podido lleva a cabo, justo en el centenario de la reconocida Amália Rodrigues. A lo largo de sus 18 años, el certamen ha visto pasar por él a una buena parte de las figuras del mundo del fado, que transmiten una cultura muy propia a todos los espectadores, procedentes de toda España, de Portugal y, por supuesto, de Zamora. Un público entusiasta, ahora deseoso de recibir cultura después de la pandemia, conocedor o no de los fados pero que respeta, escucha y entiende este estilo musical, y no deja de conectar con los artistas. El aforo, en esta edición, se ha reducido a unas 250 personas. Aun así, prácticamente ninguna butaca ha estado vacía.