"Nos hemos puesto al día para atender la problemática del agua en los pueblos"

El vicepresidente tercero y diputado de Medio Ambiente y Obras Municipales de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, participará el lunes en el evento online "Economía Circular y Medio Ambiente", en el que dará a conocer las acciones de la institución provincial para conseguir un modelo más sostenible y un futuro mejor para el planeta.

- ¿Por qué apoya la Diputación esta jornada?

-En las últimas décadas, el consumo de materiales y de energía se ha multiplicado, generando un importante impacto en el medio ambiente. La sociedad nos demanda un cambio en la forma de producir y consumir, pasar de una economía lineal basada en el principio de usar y tirar a un modelo de economía circular donde prima el aprovechamiento de los recursos, con todos los beneficios que ello conlleva desde el punto de vista medio ambiental y económico. En la Diputación y como administración pública, tenemos que tutelar y liderar este proceso en la provincia. Nos lo pide la sociedad y las personas que viven en el medio rural y, sobre todo, las nuevas generaciones.

- ¿Cómo se trabaja desde la Diputación en materia de medio ambiente?

-Trabajamos desde el área de Medio Ambiente, Obras y el Consorcio Provincial de Residuos. Desde Medio Ambiente, trabajamos en el suministro de agua, actuaciones de emergencia, suministro con cisterna, agua embotellada y nuevas obras, solucionando los problemas que nos plantean los ayuntamientos y planificando futuros proyectos. En saneamiento, estamos programando para los próximos ocho años la mejora de la depuración de aguas. También estamos diseñando nuevas rutas para la recogida y reciclado de vidrio, ya que vamos a bajar la instalación de contenedores hasta localidades de 50 habitantes, lo que implica nueva compra de contenedores porque antes era hasta localidades de cien habitantes. Otro de nuestros objetivos es la optimización de la recogida de residuos de obras menores, que aporta una solución a los ayuntamientos mediante un convenio de cuatro años. Además, estamos colaborando con la Junta con el sellado de escombreras en toda la provincia. En cuanto a la limpieza de fosas sépticas, lanzaremos un nuevo contrato en los próximos meses para colaborar con los ayuntamientos en su limpieza y sostenimiento. Se trabaja también en la recogida y reciclaje de plásticos ganaderos en colaboración con las cooperativas y en la recogida de pilas. Desde el área de Obras, trabajamos seleccionando los proyectos presentados a Medio Ambiente, revisándolos para evitar problemas y ejecutándolos; mientras que el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos realiza la recogida de residuos urbanos y la recogida selectiva de papel y envases, así como su tratamiento.

- ¿Qué actuaciones han hecho de abastecimiento de agua y con qué inversión?

-Intentamos solucionar, sobre todo y lo antes posible, problemáticas de contaminación de las aguas o problemas relacionados con los acuíferos que se agotan, depósitos que han llegado al final de su vida útil, captaciones que hay que reformar y la renovación de redes de abastecimiento. Cuando el nuevo equipo de Gobierno se incorporó a la Diputación, ya estábamos trabajando en 55 obras relacionadas con la problemática del agua por importe de 1,2 millones de euros. El verano pasado lanzamos 48 obras en tiempo récord por un importe de 3 millones de euros y en este momento, estamos licitando 31 nuevas obras por importe de más de 2,9 millones. La próxima convocatoria para la renovación de redes de abastecimiento, que se hará pública la próxima semana, supondrá una inversión de 3,3 millones para ejecutar unas 110 obras, lo que es una buena noticia para nuestros ayuntamientos después de casi diez años sin sacar una convocatoria de este tipo. De cara a 2022 apenas tenemos cuatro proyectos para financiar, lo que deja patente que nos hemos puesto al día a la hora de atender la problemática del agua en los pueblos de la provincia. Cuando se ejecuten todas estas obras, habremos resuelto buena parte de los problemas de abastecimiento. Ahora mismo, estamos inmersos en proyectos más amplios que darán solución definitiva a cuestiones importantes de abastecimiento en la provincia, como el abastecimiento a municipios del alfoz de Zamora y a municipios de la comarca de Benavente, Campos, Pan y comarca de Toro.

- ¿Qué otros proyectos para la mejora de la calidad del agua tienen previsto llevar a cabo?

-Sobre todo, creo que tenemos que atender el día a día con suma agilidad a los problemas que se nos presentan, pero tenemos que cambiar de mentalidad para afrontar ciertos proyectos de forma global. Algo parecido a lo que se ha hecho en la comarca de Sayago con la mancomunidad de Sayagua para llevar el agua a los municipios. Se realizó una gran inversión al principio, pero ha resuelto la problemática del abastecimiento con un agua de calidad a largo plazo y los costes iniciales pasan a ser baratos y sostenibles en el tiempo. O como el gran proyecto en el que estamos trabajando para suministrar a los municipios del alfoz con agua de la red de Zamora. Valcabado y Morales del Vino ya están financiados, Roales está en proyecto y Villaralbo-Arcenillas-Moraleja está en fase de estudio. Se trata de llevar el agua desde la planta de Zamora porque los municipios con más habitantes no pueden depender de un sondeo pequeño o del estado de un acuífero cuando tenemos una solución global que podemos utilizar. No podemos comprometer el crecimiento de estas localidades por falta de suministro de agua. No se puede dejar de realizar este tipo de importantes proyectos porque nos falte capacidad de diálogo con diferentes instituciones aunque estén gobernadas por diferentes signos políticos. Tenemos que tener altura de miras y mirar solo por los ciudadanos. Otro de los grandes proyectos sería el de la Mancomunidad del agua de Benavente y los Valles en su ampliación a los municipios de Campos, Pan y Toro. Este sería un proyecto mucho más ambicioso que implicaría a más de 50 nuevos ayuntamientos y exigirá tomar decisiones importantes al respecto. Con la suma de las inversiones que puntualmente se hacen en cada ayuntamiento se podrían financiar estos grandes proyectos, que suponen un esfuerzo económico inicial muy importante, pero que a medio y largo plazo son rentables porque resuelven una problemática para siempre.

- ¿En qué consisten las actuaciones de gestión y tratamiento de residuos?

-Las actuaciones en esta materia las realizamos desde el Consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia, del que soy presidente. El Consorcio desarrolla su labor en materia de economía circular en lo relativo al reciclaje por dos vías fundamentales: la recogida selectiva en contenedores de papel y envases, y la selección y clasificación en el centro de tratamiento de residuos de los materiales contenidos en los residuos.