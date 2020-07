Zamora, Miranda y Braganza reclaman un transporte de viajeros comunitario

Zamora, Braganza y Miranda do Douro quieren trazar un eje turístico que sirva para la atracción de visitantes sin tener en cuenta la frontera que separa España y Portugal. Una propuesta que debería llevarse a cabo a través de dos patas. Por una parte, una promoción conjunta en ferias de importancia como la de Fitur. Y por la otra, el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León para establecer un transporte comunitario que cruce La Raya y ofrezca así facilidades para la movilidad. Esta idea ha sido presentada por el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva y Comisión General de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero celebrada este martes en la Fundación Rei Afonso Henriques. Allí, y en compañía del alcalde de Miranda do Douro, Artur Nunes, el edil de la capital ha señalado la "importancia" de establecer este tipo de sinergias entre ambos lados de La Raya para buscar un futuro común.

El regidor portugués, por su parte, ha apuntado a la materialización de "una estrategia conjunta de hechos" en materia de infraestructuras y turismos que sirva para la promoción de los territorios fronterizos. El primer paso, ha aclarado, se dio la pasada semana con la visita de Francisco Igea a Miranda do Douro para reunirse con la máxima representante de la Región Norte de Portugal. No obstante, para Artur Nunes, este encuentro debe ser tan solo el punto de partida para abordar "una realidad distinta de cooperación" con Castilla y León. "La puerta ya está abierta", ha aclarado el alcalde de Miranda do Douro.