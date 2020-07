Zamora 10 convierte Monte la Reina en su prioridad y censura la actitud del PSOE

Zamora 10 convierte el proyecto de la instalación de un campamento militar en Monte la Reina en la "prioridad" de la asociación para el desarrollo y avisa de que no detendrá sus reivindicaciones públicas para que el Gobierno de España cumpla la promesa hecha por el presidente Pedro Sánchez en el Ramos Carrión de Zamora. "Si todos estamos de acuerdo en que es un proyecto estratégico no entendemos que no haya apoyo explícito", ha asegurado Francisco Prieto, gerente de Zamora 10, en referencia al PSOE en la primera rueda de prensa que realiza la Junta Directiva al completo en los ya tres años de existencia de la agrupación.

Aunque desde Zamora 10 subrayan que "nunca hemos dudado de la voluntad política" expresada por el presidente del Gobierno para que los militares retornen al campamento zamorano, lo cierto es que las declaraciones y, sobre todo, las sensaciones de los últimos meses siembran dudas sobre el futuro más inmediato de un proyecto que fue prometido, con lo que ello conlleva, en plena campaña electoral.

De hecho, el frente político de defensa del proyecto militar, que parecía inquebrantable, empieza ya a presentar grietas. Las últimas, las provocadas (a juicio de Zamora 10) por el PSOE. Los socialistas no acudieron a la reunión celebrada la semana pasada escudándose en que "estamos trabajando en el Plan de Reconstrucción de Castilla y León y de España". La ausencia no fue bien recibida por Zamora 10, algo a lo que se añadieron las declaraciones realizadas días después por Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE regional y procuradora en Cortes. Sánchez "ha mentido y ofendido gravemente en sus declaraciones, cuestionando la independencia y honorabilidad de Zamora 10", ha asegurado Francisco Prieto. Zamora 10 incide en que la invitación fue enviada a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox y no solo a PP y Vox, "como dice Ana Sánchez con el aparente objetivo de confundir". Estas declaraciones fueron enviadas a través de correo electrónico al secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, sin que haya existido respuesta. "Zamora 10 se siente legitimada para hacer público el correo dentro de nuestro compromiso de transparencia con la ciudadanía", ha apuntado el gerente de la asociación para el desarrollo de la provincia.

La gota que colma el vaso de la paciencia de Zamora 10 es que el PSOE se ha negado a firmar el documento surgido de la reunión del pasado 6 de julio, un documento que se enviará a Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León en el que se pide al Gobierno que "cumpla la voluntad manifestada por el presidente" y que habilite una partida presupuestaria suficiente en 2020. Hasta ahora, ha asegurado Prieto, el PSOE siempre ha acudido a las reuniones, razón por la cual Zamora 10 no entiende que ahora, "que es precisamente cuando tiene capacidad de influencia en el Gobierno", falte.

Por lo demás, Francisco Prieto ha subrayado lo expresado tanto por Zamora 10 como por el resto de partidos políticos a excepción del PSOE, que ayer anunció que llevará el asunto a las Cortes de Castilla y León para que el Ejecutivo regional se posicione. "Le corresponde al Gobierno tomar la iniciativa política. Es necesario que el Gobierno lidere" y busque luego apoyo en otras administraciones. Por lo referente al resto de instituciones, ha subrayado Prieto Toranzo, "existe un frente común" para avanzar en el proyecto, frente común que "se constituyó hace más de un año, cuando se empezó a hablar de este tema".