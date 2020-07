Una médica y una enfermera pagan 132.000 euros por la muerte de una paciente en Zamora

La familia de una mujer que falleció por una imprudencia de la médico y de la enfermera que la atendían cuando procedieron a colocarle una sonda nasogástrica recibirá una indemnización de 132.000 euros, después de que las profesionales sanitarias lograran llegar a un acuerdo con los denunciantes y evitar una posible condena por negligencia.

Los términos de dicho acuerdo, que recoge el Juzgado de lo Penal en su sentencia, deja la posible negligencia médica de la facultativa, de iniciales C.A.M, y de la enfermera, N.A.B., en "una imprudencia menos grave con resultado de muerte" para la paciente, delito recogido en el artículo 142.2 del Código Penal que impone multas por lo que se considera un homicidio imprudente.

Los seguros de las dos profesionales se han hecho cargo de la indemnización: del 60% de la cantidad el de la médico; y del 40% el de la enfermera. Los 132.000 euros serán para los hijos de la mujer fallecida, el viudo y los hermanos.

La zamorana, de 75 años de edad y natural de la capital, ingresó en el Hospital Virgen de la Concha porque no podía comer, motivo por el que se le colocó el 25 noviembre de 2016 una sonda nasogástrica, siempre por indicación de la médica. La sanitaria encargada de realizar la maniobra fue la enfermera procesada. En la radiografía, según consta en la sentencia, las sanitarias no observaron nada extraño, pero lo cierto fue que la sonda no estaba bien colocada, había entrado en la zona pulmonar y donde debía, en el estómago. "A pesar de ello no se retiró y le provocó la muerte a los pocos días", indican fuentes judiciales.

Al no poder recolocarla correctamente, la paciente "sufrió una neumonía por broncoaspiración de origen iatrogénico que evolucionó de forma desfavorable", lo que "unido a su delicado estado de salud", ya que había sufrido un accidente cerebrovascular, unas embolia, provocó su fallecimiento días después. En concreto, la mujer murió el 18 de diciembre del 2016. La autopsia del cadáver la ordenó el juzgado por indicación del forense que levantó el cadáver e informó sobre la conveniencia de investigar el fallecimiento.