Los dueños de coches eléctricos piden beneficios en el impuesto de circulación

La normativa actual con respecto a las bonificaciones para vehículos no contaminantes en la capital zamorana no incluye, hasta el momento, a los coches eléctricos, aunque sí hace referencia a los híbridos. Ante la exclusión de los primeros, algunos propietarios de este tipo de automóviles han registrado propuestas para modificar la ley vigente desde hace tiempo y ser introducidos como beneficiarios del descuento.

Así, los dueños de vehículos cien por cien eléctricos tendrán que pagar, este año, la misma cantidad que otros coches de las mismas características, pero que sí contaminan. Sin embargo, según el concejal de Recaudación y Rentas, Diego Bernardo, tras recibir algunas propuestas de zamoranos afectados, el Ayuntamiento de la capital "se ha planteado incluir a este tipo de coches dentro de los beneficiados por las bonificaciones, aunque la normativa hasta ahora no lo contemplaba".

Eso sí, los propietarios tendrán que esperar hasta el próximo año para comenzar a obtener las bonificaciones correspondientes al impuesto de circulación, una vez finalizado todo el procedimiento de consultas y modificación.

Uno de los ciudadanos que este año quedan excluidos del descuento se sorprendió al obtener un recibo de más de 200 euros y, tras investigar, descubrió que "en Zamora solo se bonifica el 75% del impuesto de circulación a los vehículos híbridos, pero no a los eléctricos, que contaminan menos", apunta.

Ya en 2017, la plataforma web Zamora Participa, dedicada a compilar propuestas de la población local, registró alguna proposición para impulsar las bonificaciones en el impuesto de tracción mecánica a vehículos que funcionan con combustibles alternativos a los tradicionales y, por tanto, de mucho menor impacto en el medio ambiente.

Con la inclusión de los automóviles cien por cien propulsados con electricidad en la normativa zamorana, estos se unirán a otros que desde hace tiempo se ven favorecidos por bonificaciones en el impuesto de circulación, como aquellos que disponen de matrícula histórica o que no la posean, pero tengan 40 años o más de antigüedad; así como a los citados híbridos, según la legislación actual.



Nuevos incentivos para promover el consumo menos contaminante



Además del impuesto de circulación, las leyes sobre otras contribuciones de distinta índole en algunas capitales del país pretenden incentivar un consumo menos contaminante y más responsable con el entorno.

Estas medidas para beneficiar a los ciudadanos que apuestan por alternativas no dañinas para el medio ambiente o energías verdes toman cada vez más fuerza. Un ejemplo de ello es el incentivo de que la población instale placas fotovoltaicas para autoconsumo en sus domicilios, a través de bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Dentro de Castilla y León, Salamanca, Ávila, Burgos o Palencia son las ciudades que han tomado disposiciones en este sentido.

En el caso de Zamora, "es algo que no se ha planteado hasta ahora", señala el concejal Diego Bernardo, quien no rechaza la posibilidad de tomar medidas al respecto en años sucesivos, ya que para este 2020 permanece la normativa establecida, si bien llevarlo a cabo sería un proceso menos ágil que la modificación en un impuesto como el de circulación.