Ángel Garcia: "Me congratula la valentía de seguir organizado el festival de fados en Zamora"

Su pasión por Portugal, tanto por sus costumbres, por su cultura y por sus gentes, desde que era solo un niño que residía en Zamora le ha llevado a publicar hasta el momento una extensa colección (diez títulos), de libros de viajes en los que desgrana la belleza y peculiares de las distintas regiones del país peninsular. Pendiente de viajar a las islas lusas, Ángel García Prieto apuesta por fundir su vasto conocimiento de la nación de Pessoa con una serie de vivencias personales friccionadas en las páginas del libro de relatos que lleva por título "Fado para un delirio y otros relatos entre Asturias y Portugal".

- ¿Con este volumen cambia los libros de viaje por la creación literaria pura y dura?

-Se me acabó el Portugal continental y todavía no he ido a las islas, cuando vaya seguiré con esas zonas. También ha pesado en la confección de este libro que iba a tener lugar en Asturias, donde yo resido y ejerzo como psiquiatra, el congreso nacional de psiquiatría y era una ocasión para presentar el libro, pero la pandemia acabó con la cita presencial. Otro factor era que quería cambiar de registro.

- ¿Y se ha encontrado cómodo?

-Sí. He utilizado vivencias personales que me han acaecido en mi parte del libro. El relato que da título al libro es un hecho que ocurrió en Oviedo hace más de 30 años en el hospital psiquiátrico, pero aparece muy novelado. No he encontrado especial complicación en esta escritura, pues en aquellos aspectos en los que tenía falta de datos en estos momentos acudía a Internet y encontraba toda suerte de datos.

- En sus anteriores publicaciones tenía un compañero de viaje y nuevamente, pese a cambiar de género vuelve a compartir autoría. ¿Qué le mueve a seguir con ese esquema?

-Empecé haciendo libros sobre música con un musicólogo y desde entonces me he acostumbrado a hacerlos con alguien. He escrito alguno en solitario, pero prefiero hacerlos con alguien puesto que de paso entablas amistades. Creo que soy un hombre bastante social y me encuentro muy cómodo trabajando de esa manera.

- ¿Qué nos puede decir de la aportación de Pedro Trabajo Vega?

-Su contribución está a medio camino entre el relato y el ensayo. Habla del único Premio Nobel de Medicina de Portugal, Egas Moniz, quien fue neurocirujano. Le dieron el reconocimiento por una operación quirúrgica en el cerebro y tiene un museo cerca de Aveiro. También fija su atención en un psiquiatra portugués que es novelista, de su hermano neurocirujano que también escribía. Pedro Trabajo mezcla todas estas personas desde el punto de vista de un viajero.

-En anteriores ocasiones su libro lo presenta en el marco del Festival de Fados de Castilla y León, que tiene lugar entre el 16 y el 18 de julio en la sede de la Fundación Afonso Henriques, ¿sucederá lo mismo ahora?

-Sí. Será de una manera muy informal. Hablaré unos minutos sobre la publicación el primer día de la actividad que me congratulo mucho de que tenga lugar. Me sorprende y alegra la valentía que tiene la FRAH para llevar a cabo el festival de fados en un momento en el que todo se anula o se hace de manera on line. Desde mi punto de vista, sacar adelante el festival es un gran gesto y se hará con todas las medidas de seguridad necesarias con un menor aforo al aire libre.

- Como entendido en fados, ¿qué opinión le merece el elenco de profesionales que participarán?

-Es muy sugestivo, tal y como sucede todos los veranos. Acuden guitarristas de muy alto nivel, como Mario Pacheco que tocará el sábado con su trío. A ellos se suma tres mujeres fadistas jóvenes que son muy buenas. Por Zamora han pasado varias de las mejores figuras del fado siendo muy jovencitas. Recuerdo que hace unos años acudió Carminho, siendo una chiquilla, quien se quedó prendada cuando vio encenderse la luz de la Catedral. La línea del festival de Zamora es la apuesta por la calidad. Además, he percibido que los artistas están muy cómodos porque el público en Zamora está muy atento y está muy puesto en el fado. Desde mi punto de vista no sabemos el festival que tenemos que es muy valorado en Portugal.

- ¿Tiene un nuevo libro en cartera?

-En ello estoy. Seguirá la misma línea que el actual. Algún relato con crónicas con un coautor distinto.

- ¿Qué suponen para usted estas publicaciones?

-Es una forma, de alguna manera, de dar a conocer Portugal.