Dos de cada diez zamoranos afirman no utilizar la mascarilla en su vida cotidiana

Casi dos de cada diez zamoranos afirman no utilizar nunca las mascarillas en su vida diaria pese a toda la normativa vigente en materia de seguridad sanitaria. Quien ofrece el dato es el Ministerio de Sanidad y las respuestas parecen ser de lo más sinceras. No en vano, forman parte de la batería de cuestiones incluidas en el estudio de seroprevalencia al que se han sometido más de un millar de ciudadanos de la provincia en esta tercera oleada. Tal y como está la situación, no son buenas noticias. Y es que Zamora no solo es la provincia de Castilla y León donde menos uso se hace de este elemento de protección, sino que se eleva hasta el quinto puesto a nivel nacional de territorios que se han tomado poco en serio la medida aplicada por el Gobierno, solo con mejores datos que las tres provincias del País Vasco y Lugo, donde han tenido que someterse a un nuevo confinamiento.

La normativa, las advertencias e incluso el riesgo de multa parecen no ser suficientes para un 16% de los zamoranos, que han asegurado ante el Ministerio de Sanidad que no utilizan de manera habitual las mascarillas. Un porcentaje demasiado elevado teniendo en cuenta, por ejemplo, a las provincias de alrededor. En Salamanca, la cifra de irresponsables corresponde únicamente al 5,3%; en León, al 8,2%; y en Valladolid, al 8,7%. Otro ejemplo clarificador es Madrid. En la capital de España, tan solo existe un 4,7% de ciudadanos que han afirmado eludir el uso de este elemento. En general, en el conjunto de España, las cifras de quienes no portan mascarilla oscilan entre el 5 y el 10% en función de las provincias, siendo la media nacional de un 7,3%, por lo que sorprende el elevado guarismo de Zamora.

Pese a lo preocupante de los datos, el análisis que realiza el Ministerio de Sanidad permite afrontar la situación con cierto optimismo. Los promotores de este estudio preguntaron lo mismo a los mismos ciudadanos durante cuatro semanas consecutivas y en ellas se ve la evolución en el uso de la mascarilla. Así, en la semana del 18 al 25 de mayo, el porcentaje de zamoranos que afirmaba estar completamente desprendido del protector era de casi un 23%. Una cifra que disminuyó de manera importante en la segunda semana, hasta un 16,6%, y que se ha estabilizado en los últimos quince días del estudio hasta situarse en un 16%.

El objetivo de las autoridades sanitarias es que el porcentaje continúe bajando hasta lograr que Zamora se sitúe en la tónica nacional de utilización de la mascarilla y salga así de esta lista negra.