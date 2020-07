Solo el 16,8% de los funcionarios de Zamora siguen teletrabajando

Tan solo el 16,8% de los 509 empleados públicos de Zamora continúa realizando su trabajo diario desde casa. Sus 382 compañeros ya se encuentran en la modalidad presencial, mientras que cinco de ellos están en aislamiento, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Las cifras de Castilla y León sitúan a 8.717 de los 10.971 empleados de la Administración trabajando ya en su puesto habitual, mientras que 1.863 están en teletrabajo y 43 funcionarios de la región se encuentran en aislamiento.

La Administración General del Estado (AGE) en España registra ya más del doble de personal en trabajo presencial, 116.786 efectivos (65,01%), que el que continúa en modalidad no presencial, 53.833 efectivos (29,96%). En aislamiento hay 1.007 empleadas y empleados públicos (0,56%). El resto del personal se encuadra en otras situaciones, bajas, permisos u otras causas.

Al comienzo del estado de alarma, el trabajo presencial en la AGE solo representaba un tercio del no presencial, con 26.453 frente a 73.788. La modalidad presencial fue aumentando progresivamente hasta equilibrarse al final del estado de alarma con la no presencial. Al entrar en la nueva normalidad, el trabajo presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya más del doble que el no presencial y con tendencia a seguir aumentando.