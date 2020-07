Project Claudia: "Tenemos que recuperar la normalidad también en la actividad cultural"

El grupo Project Claudia abre esta noche a las 22.00 horas la serie de concierto de Las Noches del Ramos en el mirador del Teatro Ramos Carrión de la Diputación de Zamora. La formación musical, nacida a principios de 2018 que ha tocado con anterioridad en La Cueva del Jazz en Vivo o en el Mubaza Fest, cuenta con un repertorio de una veintena de temas entre canciones propias y versiones. Claudia Zurdo es la vocalista y guitarra de este grupo que presentará en la actuación en vivo su primer disco.

-¿Cómo se inició en el mundo de la música?

-Con 16 años comencé a tomar clases de guitarra. Mi profesor quería poner en marcha un grupo con otros amigos músicos de Zamora. Ahí conocí a Alberto Mateos (bajo, guitarra, trompeta) y a Óscar García (batería) con quienes finalmente pusimos en marcha este otro proyecto. Los tres comenzamos a mirar temas míos de hace tiempo, comenzamos a trabajarlos y a darles forma con guitarra y voz, que era lo que yo tenía, y con batería y bajo. Tras trabajar esos temas a mis compañeros se les ocurrió el nombre del grupo.

-Si tuviera que definir a Project Claudia...

-Se trata de un grupo de amigos que nos hemos unido para hacer música propia. Si tuviera que encajarnos en un estilo, seríamos un grupo de pop-rock con influencias de muchos artistas que nos gustan a cada uno. Además, en nuestro repertorio priman los temas propios.

-Y precisamente una parte de esas composiciones las han grabado. Háblenos de ese primer trabajo.

-Acabamos de publicar nuestro primer disco "Chasing dreams" que contiene nueve temas y una pieza adicional, un poema de Jesús Losada recitado con una música ambiental de bajo, batería y sintetizador. En este primer álbum el público puede escuchar una mezcla de estilos alrededor del pop rock. Pueden escuchar toques de blues, country e incluso de rock progresivo que le gusta mucho al bajista e incluso algo de sicodelia. Sacar un disco autoeditado siempre es un sueño y un gran logro para un grupo modesto.

-¿El trabajo lo tenían grabado antes de la pandemia?

-Desde noviembre de 2019 estaban grabados los temas e incluso estaba la maqueta preparada para su salida inicialmente en el mes de marzo. No obstante, optamos por pararlo hasta mediados de junio porque había otras cosas más importantes que atender.

-El arranque del grupo fue con temas suyos ¿las canciones editadas también lo son?

-El grueso son temas compuestos inicialmente por mí, aunque luego ha intervenido Alberto y posteriormente Óscar, quien ha metido arreglos de batería y les ha dado una estructura más sólida.

-Las letras son en inglés.

-Sí, por el momento cantamos en inglés. Es una cuestión sobre la que nos preguntan mucho (risas). No descarto escribir algo en castellano, pero es la música que más escucho y casi me salen las letras de manera más natural en inglés.

-El concierto de esta noche representa su primera actuación en directo con público en la nueva normalidad.

-Durante el confinamiento hicimos algunas actuaciones on line y el concierto de esta noche supone la presentación de nuestro disco. En él contaremos con más compañeros músicos sobre el escenario. Tocará con nosotros Juan Cordero, a la guitarra, quien ha sido el productor de nuestro disco. También estará Francisco Carreira, a los teclados, y contaremos con alguna colaboración con Mark y Alba y habrá alguna sorpresa más.

-¿Qué implica para el grupo la cita?

-Supone retomar la actividad normal, reencontrarnos con mucha gente y darnos una pequeña alegría, aunque haya que tener una distancia social y estar con mascarillas. Lo afrontamos con muchas ganas porque implica también volver a nuestro entorno. Tenemos que recuperar la normalidad en la actividad cultural tanto los músicos como el público al que le gusta acudir a los conciertos.

-En la ciudad existen una serie de conciertos, como los programados en el Mubaza Fest que no ha podido llevarse a cabo en San Pedro, que tienen mucho tirón entre el público. ¿Ustedes han percibido las ganas de directos?

-Sí, hay muchas ganas. Al principio del confinamiento hicimos varios directos por las redes sociales y la acogida fue muy buena. Ahora hay muchas ganas de contacto con la música en directo.

-Habla precisamente de los "streaming" que tanto se prodigaron durante e l encierro. ¿Esa práctica puede cambiar la forma de acercarse a la música?

-Personalmente creo que no porque ha sido un período corto. Ha sido el tiempo justo para que nos haya resultado extraño no ver a los músicos en directo, pero cuando se retome la actividad habitual no se nos haga raro.

-Tras su actuación en el mirador del Ramos Carrión, ¿qué planes tienen?

-Toda la maquinaria se está poniendo de nuevo en marcha. El Ramos Carrión tiene la gran ventaja de disponer de un amplio espacio al aire libre donde han apostado por ofrecer conciertos. Sin embargo, no todos los espacios cuentan con esa infraestructura. Quizá pueda tener lugar este verano la iniciativa de "Noches al fresco", aunque no tenemos nada cerrado. Tenemos muchas ganas de tocar y seguimos componiendo. Poco a poco iremos presentando nuevos temas al público, tal y como hemos hecho hasta ahora, puesto que se trata de la manera más natural de conocer la reacción del público.