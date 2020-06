Zamora | Fundación Personas reclama ayuda para el mantenimiento de sus centros de empleo

Fundación Personas, con sede en Zamora a través del conocido centro de Asprosub dedicado a la atención integral personas con discapacidad intelectual, traslada a la Junta de Castilla y León su preocupación por la sostenibilidad de sus centros especiales de empleo -seis en toda la región, uno en Zamora-. Uno de ellos, Grupo LINCE, es el mayor de la región, con más de 700 empleados. Los otros cinco están repartidos entre Valladolid, Segovia, Zamora, Palencia y Guardo con un total de 200 trabajadores.

Ante esta situación y tras el primer encuentro telemático de Fundación Personas con el nuevo director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo e Industria, Pablo Izquierdo Fernández, el colectivo ha reconocido su preocupación por la viabilidad de los centros especiales de empleo tras las subidas del Salario Mínimo Interprofesional de los últimos años. Ángeles García, Presidenta de Fundación Personas, ha sido la encargada de dar a conocer la realidad diaria en la promoción de oportunidades laborales de las personas con discapacidad.

Para abordar esta realidad, Jesús Mazariegos, director general de Fundación Personas, argumenta que "la situación del empleo de las personas con discapacidad está en precario, no sólo por la actual crisis sanitaria, que ha sumado, sino por la inestabilidad general de los Centros Especiales de Empleo desde las subidas del SMI de los últimos años. Esto ha significado que el coste de los recursos humanos se haya incrementado en más de un 40% en los últimos 4 años. A pesar de ayudas y subvenciones, al no poder repercutir esa subida en el precio de los productos y servicios, se convierte en una situación complicada de mantener y muchos puestos de personas con discapacidad están en riesgo". Como consecuencia de este escenario, Mazariegos advierte "que si no se cuenta con ayudas adicionales, muchos centros de empleo acabarán cesando su actividad por falta de viabilidad".

Por su parte, Juan Pablo Izquierdo Fernández expresó también su preocupación por la difícil salida a esta situación: "Vamos a tener que ser muy ingeniosos a la hora de buscar soluciones y ayudas para intentar parar el daño que estamos sufriendo. Entre todos tenemos que arrimar el hombro y ver de qué manera conseguimos ayudar"

Durante la reunión, Jesús Mazariegos echa la vista atrás en el tiempo y recuerda que tras la crisis de 2008 la manera de apoyar a los CEE de iniciativa social fue con el apoyo salarial del 25% adicional durante año y medio. Además, con las subidas del SMI, a partir de 2013, el Estado acompasó esa medida con un 5% más. "Sin duda esto ayudó y salvó al sector, pero ahora no se está produciendo", lamenta. En este sentido, "crear un puesto de trabajo para personas con discapacidad ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero y si ahora hay que cesar la actividad, estamos en riesgo de perder todo el trabajo realizado desde hace años por parte de la Administración y de nuestras organizaciones sociales"

Ante este contexto, Fundación Personas plantea como "necesario" retomar la primera línea de medidas y apoyos al ámbito empresarial acordado el pasado marzo por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) reivindicando que la economía social y los centros especiales de empleo entren en el reparto de fondos de forma igualitaria y ágil.

Fundación Personas se creó en el año 2008 por cinco asociaciones de Castilla y León: ADECAS Guardo, ASPANIS Palencia, APADEFIM Segovia, ASPRONA Valladolid y ASPROSUB Zamora. Las asociaciones fundadoras pertenecen al movimiento de familias Plena Inclusión y aportan una trayectoria de 60 años de experiencia. Con implantación regional, tienen presencia en 30 localidades de Castilla y León, núcleos urbanos y zonas rurales.

En el área educativo-asistencial gestionan 2.500 plazas en 60 centros, distribuidos en más de 30 localidades de Valladolid, Palencia, Segovia y Zamora.

En el área laboral, Fundación Personas cuenta con seis Centros Especiales de Empleo (CEE) con un plantilla total de más de 900 trabajadores, de los que más del 90% presenta algún tipo de discapacidad.