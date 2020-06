El rastro que deja el COVID

Javier empezó a notar síntomas extraños el 13 de abril. Este zamorano, de 48 años, se sintió especialmente cansado tras regresar de su trabajo en el turno de noche de una fábrica situada en Toro: "Me veía hecho polvo", explica desde la camilla del fisioterapeuta al que ahora acude para terminar de librarse de las últimas consecuencias del COVID-19, la enfermedad que le atacó hace ahora dos meses y medio y que le puso contra las cuerdas con una hospitalización de nueve días incluida.

Después del cansancio, lo siguiente fue la fiebre y un "extraño" dolor muscular. "Me puse el termómetro y ya pasaba los 37 grados, así que llamé al centro de salud, expliqué los síntomas y me mandaron aislarme ante la posibilidad de que fuera el virus", narra Javier. Era lunes. Hasta el sábado, la situación se mantuvo estable. Fue durante ese fin de semana cuando su temperatura corporal se disparó por encima de los 38 grados y comenzaron los problemas estomacales.

Ante este empeoramiento repentino, el zamorano avisó a su médico y, tras unas horas de incertidumbre en las que pudo "aguantar de malas maneras" a pesar de los constantes vómitos, una ambulancia le trasladó al hospital. El diagnóstico no ofrecía dudas: "Llegué deshidratado, medio mareado. Una vez allí, me dijeron que estaba empezando a tocarme el pulmón, aunque no he sentido que me faltara el aire en ningún momento", reconoce Javier.

El paciente zamorano se quedó ingresado en planta y sufrió los efectos de la fiebre alta durante "dos o tres días". Los sanitarios lograron controlar su situación y, nueve días después de aquel viaje en ambulancia, Javier volvió a casa con "cinco o seis kilos menos" que fue reponiendo a base de comportarse "como una cosa loca comiendo". Poco más tarde, parecía que todo había pasado.

Sin embargo, casi dos meses después de los primeros síntomas, aparecieron los vértigos: "Fui a girarme en la cama y lo noté. Me quedé alucinado", subraya Javier, que para entonces ya había ido recuperando fuerzas tras "una paliza terrible". "No vi peligrar mi vida, pero me cansaba hasta responder al Whatsapp", remarca.

Él mismo considera su caso "suave", a pesar de haber vivido prácticamente un mes a cuestas con la enfermedad y de haber estado casi dos meses de baja en el trabajo. Los vértigos aparecieron junto a la atrofia muscular, algo habitual en pacientes que pasan "tanto tiempo encamados". Ahora bien, quienes se ven más atacados por el virus afrontan secuelas más serias.

Las consecuencias de "50 o 60 días sin salir": Algunos mayores se han visto especialmente afectados por el freno brusco de su actividad rutinaria

Así lo explica Javier Pedruelo, trabajador de Fisiorivher, que desde su experiencia de las últimas semanas percibe que "no hay unas consecuencias concretas" que se vean en todos los pacientes: "En las personas que lo han pasado muy mal, que han llegado a estar en la Unidad de Cuidados Intensivos, vemos patologías respiratorias y hacemos mucha terapia de ese tipo con ellos", señala el profesional, que augura una recuperación "a medio plazo" para ellos.