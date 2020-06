"La pandemia ha sido muy dura, el pueblo estaba triste y había miedo en la gente"

Después de 37 años al servicio de los toresanos, el jefe de la Policía Local, Agustín García Camarón, se jubila el martes y deja atrás una etapa profesional en la que ha vivido momentos muy duros, que ha compensado con la satisfacción personal de trabajar por su ciudad natal. Durante el último año y medio ha desempeñado el cargo de máximo responsable del Cuerpo y ha tenido que coordinar el dispositivo de seguridad durante la pandemia del coronavirus, de la que tardará en olvidar el miedo y la tristeza que se respiraba en las calles de la ciudad.

-¿Por qué decidió ingresar en la Policía Local de Toro?

-En el año 1983 entrar en la Policía era difícil pero me gustaba, aunque me daba mucha vergüenza ponerme el uniforme.

-¿Cuántos años ha trabajado como agente y, en la última etapa, como Jefe del Cuerpo?

-En total 37 años, aunque trabajar para tu pueblo y cerca de tu gente y de tu familia ha sido un placer. Para jubilarme tenía la fecha marcada desde hace tiempo, desde que el Gobierno aprobó la jubilación anticipada para los policías locales. Ha llegado el momento de retirarme.

-A las puertas de su jubilación ha tenido que vivir la crisis del coronavirus, ¿ha sido una de las experiencias más complicadas de su trabajo?

-No me esperaba esta última etapa que realmente ha sido muy dura, sobre todo porque el pueblo estaba triste y vacío y por la gente que ha fallecido. Recuerdo uno de los días del confinamiento que salí con el coche y pude apreciar mucho miedo en las residencias, en el centro de salud y, sobre todo, en la gente. La pandemia ha sido dura y espero que pase pronto.

-¿Los últimos meses han sido los exigentes de su dilatada trayectoria profesional?

- La verdad es que los últimos meses han sido complicados, pero no especialmente conflictivos. Recuerdo otros momentos también muy duros, sobre todo cuando comencé a trabajar en la Policía Local, porque vi sufrir a muchas mujeres que entonces no tenían salida. En aquellos primeros años teníamos incluso que esconder a alguna mujer en un hostal para que no la pegaran y nos jugábamos el tipo. He vivido también momentos tristes como la explosión de gas en un bloque de viviendas que nos causó un gran impacto porque afectó a gente pobre que se quedaba sin su casa y sin su gran ilusión. También recuerdo el atraco de "El Solitario" cuando acudimos a la sucursal corriendo pistola en mano, aunque no sabíamos quién era el atracador. La verdad es que he vivido momentos complicados, pero el esfuerzo de trabajar por mi pueblo ha merecido la pena.

-¿Y su mayor satisfacción?

-Destacaría la concesión a Toro de la exposición de Las Edades del Hombre o del campeonato europeo de campo a través aunque lo que valoro de verdad es el día a día. Toro es mi pueblo, al que quiero y voy a seguir viviendo en él. Si me gustaría destacar el apoyo de mis compañeros principalmente, del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento, de la Guardia Civil, porque siempre nos ha respaldado, y al grupo de Protección Civil que es maravilloso y que lo ha demostrado durante la pandemia, porque ha estado al pie del cañón haciendo una labor impagable repartiendo alimentos y medicinas o felicitando cumpleaños. También quiero agradecer el apoyo de la subdelegación del Gobierno, de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Policía Municipal de Zamora, de los Bomberos de Toro o de los colegios de la ciudad y de la Consejería de Educación, con la que he trabajado muchos años en temas de absentismo escolar. Igualmente tengo que reconocer el respaldo de otras entidades con las que he trabajado muchos años como Cruz Roja, Cáritas o el Centro de Acción Social (CEAS).

-Con su jubilación se reduce aún más la plantilla de la Policía Local de Toro, ¿cree que es necesario incorporar con urgencia a más efectivos?

-La Policía de Toro precisa la incorporación de más efectivos porque quedan muy pocos agentes, pero muy buenos. Durante el último año y medio, desde que me hicieron responsable del grupo, me he sentido muy apoyado por todos mis compañeros, con los que llevaba ya muchos años trabajando como subjefe.

-¿Ha cambiado mucho la función de la Policía Local de Toro desde que usted ingresó en el Cuerpo?

-Al principio la función de la Policía Local se basaba sobre todo en cuestiones relacionadas con tráfico, con hacer recados y poco más. Las funciones en los últimos años han cambiado mucho y nos encargamos de cuestiones relacionadas con la seguridad vial y de prevención, aunque se necesitan más medios humanos y materiales. No obstante, hay una cuestión fundamental para los que se quedan: la formación. Considero que una formación continuada es imprescindible y tenemos que pedir a los políticos que nos den más facilidades para poder formarnos. Este año se han hecho muchos cursos y eso es algo clave. Además, un Ayuntamiento como el de Toro, con unos 9.000 habitantes, necesita a la Policía Local en temas urbanísticos, a la hora de ayudar a otras Fuerzas de Seguridad del Estado o en el control del alfoz que es muy grande. También nos necesita en otras competencias relacionadas con el tráfico o con el mercadillo, aunque ahora somos muy pocos para llevar a cabo todas estas tareas.

-¿Cree que los vecinos de Toro valoran el trabajo de la Policía Local?

-Creo que sí. Aunque al principio en un pueblo se critican muchas cosas, con el paso del tiempo todos saben, por ejemplo, que detrás de fiestas tan importantes como San Agustín o la Vendimia, hay un trabajo de organización y de coordinación de seguridad enorme para poder controlar a toda la gente que viene a Toro. También la Policía Local está presente en las procesiones, en los carnavales y en el resto de fiestas que tenemos, al margen de desempeñar otras muchas funciones.

-La convivencia diaria y la cercanía, ¿dificultan el trabajo de un agente de policía en una ciudad como Toro?

-Lo importante es que todos tenemos que convivir en la ciudad y, por ejemplo, a la hora de poner multas, aunque se tramitan pocas, hay que sancionar a la gente que no cumple. Durante el estado de alarma y el confinamiento hemos tenido que sancionar a personas que, de forma reiterada, no cumplían las normas. Incluso, una persona fue detenida por la Guardia Civil por requerimiento de la Policía Local porque se estaba extralimitando. Creo que lo más importante es intentar mejorar la convivencia del día a día y tratar de potenciar la educación o el trabajo que realizamos con los colegios.