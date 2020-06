Ángel Barbé: "Siempre ha habido el chascarrillo en Zamora de que soy gay y del PP"

"Cada uno en esta vida puede elegir de qué partido político ser, qué sexualidad tener y cómo sentir y cómo hacer. Nos llevan 50 años diciendo a quién tenemos que querer o con quien irnos a la cama y ahora otros partidos nos van a decir a qué formación pertenecer. Yo tengo unos ideales políticos, independientemente de mi sexualidad". Quien así se expresa es el secretario general de NNGG en Zamora, Ángel Barbé, un joven comprometido con la política, con el PP y que vive su sexualidad y su condición de gay con total normalidad.

Con motivo de la celebración del Día de Orgullo LGTBi, la agencia Ical ha querido hablar con representantes ciudadanos de Castilla y León que han 'salido del armario' como el joven zamorano y que expresan sus dificultades, sus ilusiones y sus problemas y una vida.

"La verdad es que no he notado nunca ningún problema. Puede ser por mi personalidad, que soy muy echado para adelante. Pero cuando le das importancia al tema es cuando lo creas. Si lo asumes con totalmente normalidad no tienes por que tener ningún problema", sostiene Barbé, quien admite que aún se observan "comportamientos retrógrados", como el que esta misma semana, en la propia ciudad de Zamora, sucedió con la agresión a dos jóvenes.

Barbé reivindica no solo su condición gay sino también otro orgullo, poder manifestar con normalidad su adscripción política y trabajar, desde la organización juvenil del PP, por su partido. No ve contradicciones en ambas opciones. "En el PP, la tolerancia ha sido absoluta desde siempre", pero ahora principalmente, pues su presidente , Pablo Casado, dice, "es pro LGTBi". "Siempre ha habido el chascarrillo en Zamora de que soy gay y del PP. Me hace mucha gracia. PSOE y Podemos hacen frente común de que el PP no quiere al colectivo y es totalmente mentira. Puedes ser de un partido tolerante con LGTBi, independiente de tu orientación sexual". "Los socialistas juegan mucho con ello porque dicen que gracias a ellos se aprobó el matrimonio homosexual, pero cada partido político tiene sus tiempos", defiende

Barbé (30 años), que ha sido semifinalista en el Concurso de la Canción de CyLTV y cuenta con dos canciones versionadas, 'You're my crush' y 'To say Goodbye' ya que se dedica a la música y es empresario hostelero, carga contra Vox, que "da muchos palos de ciego". "No hay más que ver el discurso de Abascal, que dice que es el principal defensor del colectivo y es el que más comentarios ha hecho en contra. Parece que intenta que no se le vaya gente por sus ideas. No puedes pretender tener votos de un colectivo al que atacas", incide. Por ello, ante el Día del Orgullo LGTBi, exclama con rotundidad que "hay que luchar todos juntos, desde el consenso, por los derechos del colectivo, sin excluir a ningún partido".