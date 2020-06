Izquierda Unida se queda sola para aprobar el contrato de jardines, caducado en 2013

Los votos de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora han bastado para sacar adelante el expediente del nuevo contrato de parques y jardines. El equipo de Gobierno se ha quedado solo en la defensa de un documento que da una nueva dimensión a un servicio caducado desde el año 2013. Y es que las críticas al pliego y a las formas de presentarlo han sido feroces por parte de una oposición que duda, prácticamente, de cada epígrafe planteado por la administración dirigida por Francisco Guarido. Cuestiones como el incremento de la superficie, los contratos de los trabajadores, la subrogación o el cuidado hacia el bosque de Valorio han sido motivo de choque en un bronco debate que se ha saldado con los votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos, y con la abstención del Partido Socialista.

Una vez más, la falta de diálogo entre el equipo de Gobierno y la oposición en el Ayuntamiento de Zamora ha centrado buena parte del debate en el Pleno celebrado ayer en la Casa Consistorial. No obstante, el contrato de parques y jardines es uno de los más importantes de cuantos gestiona el Consistorio y por eso las críticas a las formas quedaron en un segundo plano al entrar en el fondo. Como ya habían anticipado en una rueda de prensa conjunta, Partido Popular y Ciudadanos mostraron su rotunda oposición al documento al considerarlo "peligroso" para los intereses de los zamoranos. Además, incidieron en la necesidad de sacarlo por lotes para beneficiar a las empresas zamoranas que pudieran concurrir.

El Partido Socialista, por su parte, mantuvo su discurso sobre la "precarización del trabajo" de los empleados del servicio. El portavoz, David Gago, pidió al equipo de Gobierno que mostraran la "voluntad política" de aceptar únicamente "jornadas consolidadas" y no por horas. De hecho, el socialista llegó a presentar una enmienda para que el Ayuntamiento de Zamora se comprometiera a evitar que la adjudicataria formalizara contratos de trabajo de duración inferior a la media jornada. Una propuesta que fue desechada por los concejales de Izquierda Unida.

El alcalde, Francisco Guarido, acusó a David Gago de ser "un auténtico demagogo" y al resto de la oposición de "no entender el sentido de los informes ni del expediente". Aclaró que el Ayuntamiento de Zamora no es competente a la hora de elaborar las jornadas de los trabajadores, sino que su única misión era cuantificar el número de horas que requiere el servicio. Además, expuso que "en ningún momento se están privatizando más zonas", sino que se trata de "racionalizar el servicio". Sobre los trabajadores, el regidor garantizó la subrogación de todos los actuales y la contratación de hasta cinco más. "No pueden decir mentiras, porque todo está ajustado a la legalidad", sentenció el regidor.

