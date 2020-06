La cara del diputado de Teruel Existe ante la "lectura" del representante zamorano de Vox

La intervención en el Congreso del diputado de Vox por Zamora, Pedro Requejo Novoa, ha generado una oleada de comentarios en Twitter mofándose de la "lectura" que realizó el representante político del partido de ultraderecha por la provincia. Requejo Novoa intervino durante el debate de la moción presentada por el único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, para la reactivación de la denominada España Vaciada. Una propuesta que salió adelante gracias al voto a favor en contra de todos los grupos políticos a excepción de Vox.



Como explica el diputado por Zamora, Vox se abstuvo en la moción del reto demográfico ya que, "de acuerdo con la propuesta de Teruel Existe, las ayudas tanto europeas como del Gobierno, en el supuesto de que se lleven a efecto, solo serían para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca" y no para Zamora por aplicar el criterio de despoblación en el conjunto de la provincia y no en áreas o comarcas.



Sin embargo, su postura ha quedado al margen en Twitter, donde los usuarios han cargado con su intervención, que dejó atónito a Tomás Guitarte como muestra este vídeo, que acumula más de medio millar de retuits, miles de Me Gusta y cientos de comentarios:





Atentos a lo bien que lee este fichaje de Vox y a la cara de Tomás Guitarte (Teruel Existe) ?? pic.twitter.com/IPMcEYwFLV — Gema MJ (@gmaemejota) June 24, 2020

Entre los comentarios, los usuarios han publicado mensajes como "¿Confirmamos que los niños de 6° de primaria leen mejor? Confirmamos", "Entre lo mal que lee...y que eso es lo único que hace... Ni hacer bien su trabajo, sabe. Al menos traigase la lección aprendida de casa", "Por lo más grande de donde han sacado a este señor que mi niña de 11 años lee mejor" o con más humor, "¿Ha dicho Calamidades Autonómicas? Se lo copio para usarlo, que vivo en Murcia".