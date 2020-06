Festival de Flamenco de Zamora: cincuenta años en mitad de un jaleo

En la plaza de la Catedral no sonarán ni las palmas ni los jaleos. No habrá cantaores. El arte más puro no aparecerá este año. Una suspensión especialmente dolorosa, dado que había de celebrarse el cincuenta aniversario. La crisis del coronavirus se ha llevado por delante toda la programación de las Ferias y Fiestas de San Pedro, y eso incluye el Festival Flamenco. Una cita ineludible para los amantes de este patrimonio de todos los españoles y que se erige como uno de los encuentros más importantes del estilo en el norte de España. Por su cartel han pasado importantes figuras y jóvenes promesas. Y el de este curso prometía rozar la excelencia. Pero la fiesta deberá esperar. Al menos, hasta el año que viene.

La creatividad para anunciar el Festival Flamenco de este San Pedro tendría que haber llevado en rótulos bien grandes las palabras "cincuenta aniversario". O, tal vez, la significación en números romanos representada por la "L", de leyenda. Por eso, en el seno del Ayuntamiento de Zamora lamentan que las circunstancias hayan supuesto la cancelación del evento. Para este año, la propuesta pretendía sorprender al fiel público zamorano al tratarse de tan magna celebración. "Un proyecto diferente e interesante", reconoce la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, quien emplaza a los aficionados al año que viene, si las circunstancias así lo permiten.

En esta ocasión, la Peña Flamenca Amigos del Cante no iba a encargarse de la organización del evento, a pesar de tener prácticamente apalabrado todo el cartel en el que aparecía Farruquito como primera figura. Ninguna de las dos partes ha querido entrar en discusiones, aunque en esta asociación no ha terminado de sentar del todo bien que el Consistorio diera marcha atrás a su propuesta cuando prácticamente estaba todo cerrado. Ellos se encargan del festival desde el año 2004 y querían celebrar el aniversario con todos los zamoranos a través de un extenso programa de iniciativas que incluían la edición de un libro con los cincuenta carteles, una exposición y un DVD conmemorativo. Tampoco será así.

El Festival Flamenco de Zamora es santo y seña para todos los aficionados. Una cita marcada en rojo en el calendario por la que han pasado figuras como Juan Peña El Lebrijano, Antonio Canales, Chiquetete, Luis El Zambo, Miguel Poveda, El Cabrero, Pansequito, Esperanza Fernández, Juan Villar o Canela de San Roque. Son ya casi cincuenta años de cante jondo desde que en aquel año 1970 se pusiera en marcha una iniciativa que, con el tiempo, se ha convertido en un indiscutible de cada mes de junio en diferentes ubicaciones de la capital. Durante todo este tiempo, no solo ha habido sitio para consolidados, sino también para la proyección. En realidad, pocos quisieron nunca perderse la posibilidad de aparecer en el cartel.

Por primera vez desde su creación, las voces se apagarán. Pero quedará la esperanza de la cita más especial para el próximo San Pedro.