La provincia de Zamora finaliza el estado de alarma con cerca de 6.000 sanciones

La provincia de Zamora ha concluido el estado de alarma con 5.489 denuncias por saltarse las normas establecidas por el Gobierno de España. Casi seis mil infracciones, que no infractores, dado que buena parte de las sanciones pertenecen a reincidentes. Del total de expedientes abiertos, se han notificado 1.425 sanciones y alrededor de 500 han sido ya abonadas, principalmente para acogerse a la reducción del 50%. No obstante, buena parte de los zamoranos han decidido recurrir esas propuestas de sanción al considerar que se ha producido algún tipo de injusticia con su caso. En estas circunstancias, lo que procede es presentar las alegaciones y esperar si prospera o no el recurso. Una estadística que todavía se encuentra en elaboración por permanecer los procedimientos en proceso.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha sido el encargado de hacer balance de la formulación de denuncias y procedimientos sancionadores durante el estado de alarma. Según el máximo representante gubernamental en la provincia, el respeto a las normas ha sido generalizado y tan solo se ha sancionado en aquellos casos de infracciones flagrantes o reincidencias. "La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido, en un principio, la de informar y persuadir", ha indicado. "No obstante, en el momento en que no quedaba más remedio, había que proceder a la formulación de la denuncia", ha aclarado.

En este sentido, Blanco ha querido felicitar a todos los agentes que han participado en el operativo especial "en un momento tan complicado" como ha sido el estado de alarma. Ya en anteriores ocasiones, el subdelegado del Gobierno en Zamora ha manifestado que el cumplimiento a la normativa ha sido ejemplar dentro del territorio y que tan solo ha sido necesario formular denuncias en casos, principalmente, de reincidencia. De hecho, la infracción más común ha sido salir a la calle sin justificación alguna en aquellos momentos previos al establecimiento de las diferentes fases de la desescalada, cuando únicamente estaba permitido circular para supuestos muy concretos establecidos en el Boletín Oficial del Estado.

Finalmente, han sido cerca de seis mil propuestas de sanción a las que los zamoranos incumplidores deberán hacer frente por saltarse las normas del confinamiento. Una cifra aparentemente alta, pero que encuentra no pocos casos de reincidentes que han terminado por engrosar las estadísticas oficiales de infracciones en el estado de alarma.