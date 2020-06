Los autónomos de Zamora se suman a una movilización "ante el cansancio colectivo"

Los autónomos de Zamora se suman a la movilización nacional para reclamar sus derechos bajo un movimiento sin precedentes englobados bajo el hastag #autonomosalacalle. En Zamora, la concentración será el próximo sábado 27 en la plaza de la Constitución a las 19.30 horas.

La plataforma surge en las redes sociales a través de grupos de autónomos y nace "del sentimiento de cansancio del colectivo, uno de los más afectados por todas las decisiones que ha tomado el Gobierno", al cual acusan de "habernos olvidado, el de antes y el de ahora, independientemente de su color político", apuntan en referencia a todos los sectores productivos.

Los alrededor de 17.000 autónomos de la provincia están llamados a la movilización "tras ver con tristeza e impotencia la situación de desamparo que estamos viviendo, ya que muchos de nosotros no podemos abrir nuestros negocios". En este sentido, luchan por una representación institucional "que se preocupe por nuestros derechos". La situación, pese a venir de atrás, se ha agrabado con la crisis sanitaria del coronavirus", de ahí que pidan "que dejen a un lado las ideologías políticas para remar en busca del bien común".

Estas son las demandas que el colectivo reivindica:

- Bajada general del IVA e IVA superreducido para los bienes de consumo vitales y alimentos básicos

- Derecho a optar a la prestación de desempleo en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro trabajador inserido en el régimen de la Seguridad Social

- Equiparación de las bajas por enfermedad común a las de accidente laboral parapoder cobrar el 100%. Esta medida vendría acompañada por la exoneración, al menos en parte, de las cuotas de la Seguridad Social (RETA)

- Revisión del sistema de cotización para pensiones y equiparación a la de los trabajadores por cuenta ajena

- Pago de una cuota de autónomos que se calcule en función de los beneficios obtenidos, especialmente en los casos en los que los trabajadores por cuentapropia no lleguen al mínimo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en cuyo caso se debería establecer una cuota mínima.

- Equiparación de la cuota de autónomo societario a la del no societario

- Revisión del impuesto de sociedades

- Agilizar y flexibilizar los trámites de licencias y permisos para la apertura de nuevos negocios

- Suprimir el Recargo de Equivalencia1

- Equiparar las necesidades de conciliación laboral y familiar a las de lostrabajadores por cuenta ajena

- Moratoria e los préstamos e hipotecas, exoneración de los recibos de gastos de suministros y seguros de los locales

- Exoneración de los recibos de autónomos para todos los sectores. En este apartado no se aceptarán moratorias

- El 70% de la prestación se considera insuficiente para mantener los negocios y las familias