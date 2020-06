Especial San Pedro 2020

Este 2020 pasará a la historia como uno de los años más difíciles por la pandemia, pero también por la suspensión de las celebraciones más importantes de Zamora. En este 2020 se han suspendido las Ferias y Fiestas de San Pedro, algo que se cree que no había ocurrido nunca hasta ahora, debido a que el origen de la feria de San Pedro era eminentemente agrícola y su celebración era fundamental para el trabajo y el desarrollo de la actividad en el campo.

El origen agrícola de los festejos



hasta finales de los años 50 o principios de los 60 del siglo pasado, la feria en la ciudad consistía principalmente en la contratación de mozos para la siega y la venta de aperos y trillos, según ha explicado el historiador Florián Ferrero.

"Yo creo que no se habrá suspendido nunca porque era fundamentalmente una feria para tareas agrícolas. A lo mejor se suspenderían los toros o algún festejo, pero no la feria porque si no se suspendería algo que era fundamental", ha destacado el historiador. Seguir leyendo.

Una suspensión que vela por la salud

El pasado 26 de abril, el Ayuntamiento de Zamora hacía pública la suspensión de las Ferias y Fiestas de San Pedro, una noticia que no pillaba por sorpresa a los zamoranos en plena pandemia y con la suspensión de las procesiones de la Semana Santa todavía muy reciente.

La decisión fue consensuada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y responde "a la voluntad de velar principalmente por la salud pública de los ciudadanos, pero también por la futura economía de la ciudad". Seguir leyendo.

Sergio López: "La suspensión de San Pedro es un mazazo económico"

Es un año totalmente atípico para Zamora y para sus fiestas y tradiciones. También para las Ferias y Fiestas de San Pedro, que han sido suspendidas por la crisis sanitaria. Sergio López García, concejal de Fiestas Populares y Juventud del Ayuntamiento de la ciudad, ha estado trabajando durante estos meses para que algunas de las actividades previstas pudieran trasladarse a septiembre siempre que sea posible y si las autoridades sanitarias lo permiten.

El objetivo que se habían marcado era reforzar las fiestas de la Virgen de la Concha para tratar de compensar a la ciudad y a su economía. Seguir leyendo.

Otro "varapalo" para la hostelería

Como otro "varapalo" más para el sector hostelero, así entienden desde la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) el hecho de que no se puedan celebrar las Ferias y Fiestas de San Pedro de la ciudad por la crisis sanitaria.

Sin embargo, desde Azehos no quieren caer en la tristeza ni en la queja, por lo que ya tienen las miras puestas en el mes de septiembre con muchas esperanzas de que sea un mes bueno para el sector. Seguir leyendo.

Pendiente de decidir una nueva cita con el barro

La Feria de la Cerámica y Alfarería Popular cumplió el año pasado 48 ediciones. Es uno de los principales ejes de las Ferias y Fiestas de San Pedro y este 2020 podría ser el primer año que no se celebrara desde su creación en el año 1972.

De momento, no hay ninguna decisión adoptada, según ha explicado el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Zamora, Sergio López, quien ha asegurado que esperan a conocer la opinión de los ceramistas y alfareros de la provincia. Seguir leyendo.

Los ajos, a principios de julio

Zamora no celebra las fiestas de San Pedro este 2020, pero los zamoranos sí tendrán su cita anual con los ajos y sus productores.

Eso sí, no será ni en junio, en torno al día 29, ni en la avenida de las Tres Cruces, como ocurría tradicionalmente.

La cita con el producto emblemático tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en el exterior del recinto ferial Ifeza, frente a la zona acristalada del edificio. Seguir leyendo.

Una celebración unida al folklore

Con los gigantes y gigantillas de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular de Zamora, Tradimupo, arranca el desfile de peñas con el que se tendrían que haber inaugurado las fiestas de San Pedro el pasado viernes si la crisis sanitaria no hubiera obligado a la suspensión de los festejos.

La Negra, el Ramón, el Abuelo y el Turco hubieran salido a la calle para acompañar a las peñas en su desfile hasta el río Duero y volver a la Plaza Mayor. Seguir leyendo.

El sentir de las peñas de San Pedro

Son las grandes protagonistas de las fiestas y en estas fechas tendrían que estar ya ataviadas con sus coloridos trajes y disfrutando de los festejos desde que el viernes hubieran recogido las llaves de La Gobierna para tomar el poder de la ciudad.

Nada de esto es posible este 2020, con las fiestas de San Pedro suspendidas por la pandemia. Seguir leyendo.

Un pregón en formato virtual

La Comisión de Peñas de Zamora ha editado un video que ha compartido en sus redes sociales como una iniciativa simbólica en memoria de las Ferias y Fiestas de San Pedro que han sido suspendidas por la crisis sanitaria.

El objetivo de sus integrantes ha sido crear un video en memoria de las fiestas. Es una especie de pregón virtual, en el que los miembros de la Comisión de Peñas dan voz a la Leyenda de la Gobierna, que cada año pronuncia un grupo diferente de peñistas desde el balcón del Ayuntamiento de la ciudad. Seguir leyendo.

Un encuentro en las calles que volverá

San Pedro habría comenzado el viernes y la ciudad viviría, en estos momentos, una de las épocas del año de mayor actividad y aglomeraciones.

La gente en las calles, la música, las actividades infantiles y la oferta de los establecimientos hosteleros han marcado en los últimos años las fiestas de junio en la capital zamorana.

En 2019, fueron más de un centenar de actos los que se programaron durante los diez días de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Seguir leyendo.