Dimas Romero, pediatra en Zamora: "Escuchar a los padres es básico e ineludible en la especialidad de Pediatría"

Dimas Romero Vázquez-Gulías es especialista en Pediatría del Hospital Recoletas de Zamora, un servicio que se ha puesto en marcha recientemente para dar respuesta a la demanda de la sociedad. Este nuevo servicio ofrece diagnóstico y tratamiento de patologías del niño en las diferentes etapas de su vida, consulta externa de lunes a viernes y urgencias pediátricas también de lunes a viernes.

Licenciado en Medicina en Santiago de Compostela y especializado en Pediatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Romero Vázquez-Gulías ha sido el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid hasta su llegada a Zamora.

Además, es creador del servicio para niños con síndrome de Down y colabora con la Asociación de Síndrome de Down de Valladolid.

Defensor de que "a los niños hay que escucharles y hablarles", también considera que es muy importante escuchar a los padres porque son quienes pueden orientar al profesional hacia el origen del problema y además porque escucharles les ayuda a descargar la preocupación o ansiedad que puedan tener sobre el padecimiento de su hijo.

- ¿Qué novedades tiene el Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas Zamora?

-Cuando hace unos meses se me ofreció la oportunidad de venir al Hospital Recoletas Zamora, tras mi etapa como jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid, pensé qué podríamos aportar a la ciudad de Zamora en el campo de la Pediatría, teniendo en cuenta la existencia de unos compañeros pediatras muy cualificados. Y concluí que lo que podíamos aportar era lo que puede ofrecer un hospital con un servicio de laboratorio, radiodiagnóstico y enfermería especializada, y su enfoque hacia la Pediatría, es decir, rapidez en las analíticas, en el diagnóstico por la imagen y si fuese necesario, aplicación de aerosoles, cogida de vías, etcétera, dentro del contexto de una Pediatría hospitalaria.

- ¿Cuándo ha comenzado a funcionar el nuevo servicio en el Hosp ital Recoletas?

-Iniciamos el proyecto en el mes de febrero de este año, pero, por los motivos sobradamente conocidos por la pandemia, nos vimos obligados a parar la actividad hasta el día 1 de junio que la hemos retomado.

- ¿Qué ofrece el nuevo Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas de Zamora?

-Como hemos indicado antes, ofrecemos un Servicio de Pediatría hospitalario, además de una Pediatría general, como es el control del niño sano, con su alimentación, cuidados generales, vacunas, etcétera.

- ¿Con qué horario cuenta este servicio?

-El horario presencial será desde las 10.00 hasta las 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a jueves. Los viernes será de 10 a 13.30 horas. En el supuesto de que mi presencia fuera necesaria fuera de este horario, no sería ningún problema acudir.

- ¿Por qué se ha decidido ampliar este servicio?, ¿Es muy demandada la atención pediátrica?

-Ésta es una especialidad que se nos ha demandado desde la población y, por tanto, nuestro compromiso con ella es poder atender esa demanda y es ahora cuando le ha llegado el momento.

- ¿Esimportante la Pediatría para prevenir enfermedades o problemas de salud en los niños?

-La Pediatría, por definición, es la rama de la medicina que se especializa en la salud y en las enfermedades de los niños, desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia.

- ¿Cuáles son las consultas más habituales en Pediatría?

-Las consultas más habituales varían según el tramo de edad, pero como denominador común podríamos señalar los problemas respiratorios, tanto de vías altas como de vías bajas, la fiebre, problemas digestivos y, en ocasiones, alteraciones del comportamiento.

- ¿El profesional también se encarga de facilitar información y asesorar a los padres?

-Yo haría la pregunta en otro sentido. Son los padres los que nos facilitan la información y en virtud de ésta, podemos asesorar. En la especialidad de Pediatría, como en cualquier otra rama de la medicina, es básico e ineludible el escuchar y en nuestra especialidad quizás más, pues el niño no siempre refiere los síntomas bien, siendo los padres los que nos orientan hacia el origen del problema. Por eso, hay que escuchar, que muchas veces evita pruebas innecesarias, y no solo eso, también ayuda a descargar la preocupación o ansiedad por el hijo que se queja. Siempre he dicho que los lactantes no hablan, pero sí transmiten información y muchas veces los que la perciben son los padres y ellos nos lo transmiten a nosotros. Por eso, hablar y escuchar es tan importante.