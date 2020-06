La oposición denuncia falta de información con el contrato de parques y jardines

El contrato de parques y jardines, listo ya para ir a Pleno después de ser aprobado en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, ha provocado una crítica conjunta de la oposición en el Ayuntamiento por considerar que lo vivido en la Casa de las Panaderas durante el debate sobre este pliego es "directamente surrealista". PP y Ciudadanos, de la mano, y el PSOE por otro lado han censurado "las formas" del equipo de Gobierno "con el segundo contrato más cuantioso de los que maneja el Ayuntamiento de Zamora". La suma total destinada a este servicio roza los nueve millones de euros repartidos en ocho años.

El centro del debate está en que el equipo de Gobierno llevó el pliego a la Comisión de Hacienda antes de pasar por la de Medio Ambiente, algo que comparten los portavoces de los tres partidos de la oposición. Así las cosas, en la comisión celebrada el pasado lunes no comparecieron ni el concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, ni el técnico encargado del pliego. La oposición solicitó que el pliego no fuera sometido a votación hasta que no se convocara la comisión de Medio Ambiente. "El rodillo", indican PP, PSOE y Ciudadanos, "lo impidió".

El alcalde, Francisco Guarido, anticipándose a las anunciadas críticas de la oposición, anunció a primera hora de la mañana la convocatoria de la Comisión de Medio Ambiente, en la que "se contestarán cuántas preguntas quieran hacer los grupos políticos sobre el expediente de parques y jardines". En la reunión estarán los responsables de los pliegos. "Uno de los grandes logros de este equipo de Gobierno en este segundo mandato es poner fin a los contratos caducados, ya se ha hecho con recogida de basura y limpieza, ahora parques y jardines. Y eso parece que está molestando especialmente a algunos grupos de oposición que buscan cualquier excusa para enturbiar y atacar al equipo de Gobierno", asegura el alcalde.

Por lo que se refiere a la oposición, López de la Parte asegura que el equipo de Gobierno "nos roba nuestro derecho a conocer la información relativa al pliego" y asegura que el documento tiene varias ambigüedades. "No está claro si se va a subrogar a todos los trabajadores ni en qué condiciones. No se reflejan pluses ni pagas extra", apostilla el popular. Cruz Lucas, que participó en la rueda de prensa conjunta con el portavoz del PP, añadió que no entiende las razones que llevan al Ayuntamiento a no licitar los servicios de forma separada. "Es lo que exige la ley y sería bueno para las empresas de Zamora, que tendrían más opciones para hacerse con el contrato". Además, insisten desde el PP y Ciudadanos, "el 40% de los criterios de valoración son subjetivos".

David Gago, del PSOE, explica que "la comisión del lunes nos deja muchas dudas" en el plano técnico. "Por ejemplo, pone que hay jornadas de cuatro horas, pero cuando preguntamos si son cuatro horas al día o a la semana nos dicen que no está claro. No pueden contar con nuestro voto para precarizar el trabajo", asegura el edil. Además, Gago aboga por incluir un apartado específico para Valorio en el pliego, con una cuadrilla encargada a jornada completa del mantenimiento del "pulmón" de la capital.

Por otra parte, Gago valoró la decisión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Zamora sobre la licitación del proyecto de mejora del Mercado de Abastos, que ha dado marcha atrás a la adjudicación al estimar parcialmente el recurso presentado por la UTE que representa el arquitecto Francisco Somoza. "Esto ocasionará unos importantes retrasos en la obra y genera una gran incertidumbre en los industriales del mercado, que ahora no saben si se va a hacer la obra ni los plazos que se están manejando".