Ubaldo de la Torre dice adiós a la Policía Nacional de Zamora: "Que el cuerpo siga siendo un referente en la sociedad"

El comisario provincial de Zamora, Ubaldo de la Torre, pasa desde este jueves a la situación de jubilación forzosa al cumplir 65 años y después de tres años al frente de la Policía Nacional. Su cambio de etapa se ha escenificado hoy en la Subdelegación del Gobierno en un acto en el que ha participado una representación mínimca de autoriades debido al estado de alarma por coronavirus: "Esta horrible pandemia que sufre el mundo entero ha impedido que pueda despedirme de todos los ciudadanos de Zamora como a mí me hubiera gustado por lo que me valgo de la palabra escrita ante tal situación", lamenta, tras 45 años de actividad.

Sus palabras han sido, sobre todo, de agradecimiento: "Gracias a quienes me han honrado con su amistad, apoyo y confianza. Representar a la Policía Nacional en Zamora ha sido un privilegio y un honor, y sólo pido su comprensión por aquellos asuntos en los que este servidor público no hubiere estado a la altura de la magnífica sociedad zamorana. Muestro mi agradecimiento y mi profunda gratitud a todas las instituciones, a los medios de comunicación y a la sociedad zamorana por el cariño y el afecto que me hicisteis llegar desde el primer momento, así como por el respeto y la sensibilidad con la que han sido tratados los asuntos de la policía y, en definitiva, por la magnífica y estrecha colaboración que la Policía Nacional tiene en Zamora".

Como "un privilegio y honor". Así define De la Torre haber dirigido "a este gran equipo de hombres y mujeres que día a día venís demostrando vuestra implicación, entrega y profesionalidad en aras a conseguir una mayor calidad de vida de nuestros conciudadanos zamoranos, a quienes nos debemos", ha dicho, emocionado.