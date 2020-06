Una avería deja sin datos en el teléfono móvil a usuarios de Zamora

Si has intentado acceder a Internet con tus datos y no lo consigues por mucho que lo intentas, no desesperes. La causa está en una avería de Telefónica que ha afectado de forma directa a Zamora y que algunos usuarios han detectado en las últimas horas.

El fallo ya está en vías de solución, de modo que es cuestión de horas -quizás minutos- que vuelvas a disponer de tus datos móviles con normalidad. La red wifi, al parecer, sí funciona de forma habitual pese al contratiempo. Se espera que antes de las 10 de la mañana la incidencia esté solucionada, según fuentes de la compañía. Todo apunta a una incidencia técnica.